Audit Advisory for Tuesday, July 21, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, July 21, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Adams
|Winchester Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Winchester Community Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Allen
|Allen County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Village of Lafayette
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Ashland
|Village of Loudonville
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Butler
|Richard Allen Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Butler County Finance Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Crawford
|Crawford County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Cuyahoga
|City of Middleburg Heights
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Delaware
|Powell Community Infrastructure Financing Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|Ohio Public Employees Retirement System
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Public Employees Retirement System
GASB 68 Pension Schedules and GASB 75 OPEB Schedules
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Retirement System Schedules
|Geauga
|Burton Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Greene
|Village of Jamestown
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Greene County Combined Health District
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Guernsey
|Liberty Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Hamilton
|Newtown Energy Special Improvement District, Inc. DBA Eastern Communities Energy Special Improvement District, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|City of Harrison
7/21/2026 TO 7/21/2026
|Performance Audit
|Highland
|Highland County General Health District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Knox
|Village of Martinsburg
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Logan
|Tri-Valley Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Lucas
|Sylvania Township
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Madison
|Stokes Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Marion
|City of Marion
Fiscal Emergency Analysis Declaration
5/4/2026 TO 7/21/2026
|Fiscal Emergency Analysis - Declaration
|Fort Morrow Consolidated Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Medina
|York Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Montgomery
|Richard Allen Preparatory
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Morrow
|Iberia Joint Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Bloomfield District Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Portage
|Palmyra Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Preble
|Lanier Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Jefferson Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Richland
|Marvin Memorial Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Ross
|Paint Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Scioto
|Harrison Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Stark
|Stark Area Regional Transit Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Summit
|Northfield Center Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Tuscarawas
|Bucks Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Stark-Tuscarawas-Wayne Joint Solid Waste Management District
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Washington
|Fairfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Wayne
|East Union Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Williams
|Northwest Water District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Williams County Regional Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Wyandot
|Wyandot County District Board of Health
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
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