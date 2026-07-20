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Audit Advisory for Tuesday, July 21, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, July 21, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Adams Winchester Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Winchester Community Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Allen Allen County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Village of Lafayette
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Ashland Village of Loudonville
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Butler Richard Allen Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Butler County Finance Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Crawford Crawford County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Cuyahoga City of Middleburg Heights
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Delaware Powell Community Infrastructure Financing Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Franklin Ohio Public Employees Retirement System
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Public Employees Retirement System
GASB 68 Pension Schedules and GASB 75 OPEB Schedules
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Retirement System Schedules
Geauga Burton Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Greene Village of Jamestown
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Greene County Combined Health District
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Guernsey Liberty Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Hamilton Newtown Energy Special Improvement District, Inc. DBA Eastern Communities Energy Special Improvement District, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
City of Harrison
7/21/2026 TO 7/21/2026		 Performance Audit
Highland Highland County General Health District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Knox Village of Martinsburg
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Logan Tri-Valley Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Lucas Sylvania Township
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Madison Stokes Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Marion City of Marion
Fiscal Emergency Analysis Declaration
5/4/2026 TO 7/21/2026		 Fiscal Emergency Analysis - Declaration
Fort Morrow Consolidated Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Medina York Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Montgomery Richard Allen Preparatory
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Morrow Iberia Joint Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Bloomfield District Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Portage Palmyra Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Preble Lanier Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Jefferson Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Richland Marvin Memorial Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Ross Paint Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Scioto Harrison Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Stark Stark Area Regional Transit Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Summit Northfield Center Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Tuscarawas Bucks Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Stark-Tuscarawas-Wayne Joint Solid Waste Management District
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Washington Fairfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Wayne East Union Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Williams Northwest Water District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Williams County Regional Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Wyandot Wyandot County District Board of Health
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA

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Audit Advisory for Tuesday, July 21, 2026

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