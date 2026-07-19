आबू रोड बुद्ध प्रतिमा अनावरण: रामदास अठावले के नेतृत्व में RPI का सामाजिक न्याय संदेश, प्रतिमा तोतला की सशक्त मौजूदगी

भगवान बुद्ध के समता के संदेश के बीच RPI(A) नेतृत्व एक मंच पर; फैशन आइकन से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचीं प्रतिमा तोतला की राजनीतिक भूमिका ने भी खींचा ध्यान

MOUNT ABU, RAJASTHAN, INDIA, July 19, 2026 / EINPresswire.com / -- आबू रोड, राजस्थान। भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना एवं अनावरण के अवसर पर आबू रोड में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम के माध्यम से शांति, समता, करुणा और सामाजिक न्याय के उन मूल्यों को रेखांकित किया गया, जिन्हें RPI(A) अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा का महत्वपूर्ण आधार मानती है।कार्यक्रम में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर जालौर-सिरोही सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी, विधायक श्री समाराम गरासिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।माननीय मंत्री श्री रामदास अठावले के स्वागत और कार्यक्रम में सहभागिता के लिए RPI(A) का नेतृत्व भी आबू रोड पहुंचा।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:• श्री रामदास अठावले — राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री• श्री लुम्बाराम चौधरी — सांसद, जालौर-सिरोही• श्री समाराम गरासिया — विधायक, आबू-पिंडवाड़ा• श्रीमती प्रतिमा तोतला — राष्ट्रीय सचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)• श्री अशोक जी — गुजरात प्रदेश अध्यक्ष• श्री नवरत्न गोसाईवाल — राजस्थान प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट• श्री रमेश कुमार सैनी — राजस्थान प्रदेश प्रभारीइनके साथ पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।भगवान बुद्ध का करुणा और समानता का दर्शन तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की विचारधारा, RPI की राजनीतिक सोच के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। यही कारण है कि आबू रोड का यह कार्यक्रम पार्टी के लिए एक ऐसा अवसर भी बना, जहां उसके राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने एक साथ अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को दोहराया।इस वैचारिक यात्रा के केंद्र में रामदास अठावले का दशकों का राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। RPI(A) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय बनाए रखा है। केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका ने इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूती दी है।अठावले के नेतृत्व की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने पार्टी की मूल विचारधारा को बनाए रखते हुए संगठन के विस्तार और नए नेतृत्व को आगे लाने पर भी जोर दिया है। इसी दिशा में RPI(A) की राष्ट्रीय सचिव प्रतिमा तोतला की राजनीतिक सक्रियता पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण नए अध्याय के रूप में सामने आई है।प्रतिमा तोतला की यात्रा पारंपरिक राजनीति से शुरू नहीं हुई—और यही उनकी कहानी को लोगों से जोड़ती है।जीवन के 40वें वर्ष के बाद उन्होंने अपनी सार्वजनिक पहचान को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया। फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में Mrs India Fashion Icon और Mrs Heritage World जैसे खिताबों से पहचान बनाने के बाद उन्होंने मीडिया, टेलीविजन, फिल्म निर्माण और सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह Rajasthan International Film Festival से जूरी सदस्य के रूप में जुड़ीं और हिंदी फिल्म The Hundred Bucks के निर्माण से भी उनका नाम जुड़ा।महिलाओं को जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपने सपनों को दोबारा जीने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करने की सोच से उनका ‘I Can’ अभियान भी चर्चा में रहा।उनकी यात्रा को चार पड़ावों में देखा जा सकता है:• फैशन और सार्वजनिक मंचों ने उन्हें पहचान दी• मीडिया और सिनेमा ने उनकी पहुंच को विस्तार दिया• सामाजिक गतिविधियों ने उन्हें लोगों और उनके मुद्दों से जोड़ा• RPI(A) ने उस सार्वजनिक अनुभव को राष्ट्रीय राजनीति और संगठनात्मक जिम्मेदारी से जोड़ाश्री रामदास अठावले के नेतृत्व में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के बाद प्रतिमा तोतला को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उनकी पहचान अब केवल उनके पिछले सार्वजनिक जीवन से नहीं, बल्कि पार्टी संगठन, जनसंपर्क और राजनीतिक सक्रियता से भी मजबूती से जुड़ रही है।यही कारण है कि आबू रोड में उनकी मौजूदगी को केवल एक औपचारिक राजनीतिक उपस्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय सचिव के रूप में उनकी सक्रिय भागीदारी उस नई भूमिका को दर्शाती है जिसमें वह पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के साथ मिलकर RPI के सामाजिक और राजनीतिक संदेश को आगे बढ़ा रही हैं।उनकी व्यक्तिगत यात्रा भी इस भूमिका को एक अलग मजबूती देती है।एक ऐसी महिला, जिसने जीवन के एक नए पड़ाव पर खुद अपनी पहचान बनाई, विभिन्न क्षेत्रों में खुद को स्थापित किया और फिर सक्रिय राजनीति को चुना—आज वह राष्ट्रीय सचिव के रूप में एक बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल रही हैं।यह परिवर्तन केवल फैशन से राजनीति तक का सफर नहीं है; यह व्यक्तिगत पहचान से सार्वजनिक जिम्मेदारी तक की यात्रा है।आबू रोड का कार्यक्रम इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा बना।एक ओर भगवान बुद्ध का समता, शांति और करुणा का संदेश था।दूसरी ओर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों की विचारधारा।और इन विचारों को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए रामदास अठावले के नेतृत्व में एक मंच पर मौजूद RPI का राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन।इस तस्वीर में राष्ट्रीय सचिव प्रतिमा तोतला की सक्रिय मौजूदगी पार्टी की बदलती संगठनात्मक ऊर्जा को भी दर्शाती है—जहां अनुभवी नेतृत्व के साथ नए और प्रभावशाली चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ आगे लाया जा रहा है।RPI(A) के लिए संदेश स्पष्ट है—संगठन का विस्तार केवल राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की विचारधारा को अधिक लोगों तक पहुंचाने से जुड़ा है।आबू रोड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर रामदास अठावले के नेतृत्व में RPI की मौजूदगी ने सामाजिक न्याय और समानता के अपने मूल संदेश को दोहराया—और राष्ट्रीय सचिव प्रतिमा तोतला की सक्रिय भूमिका ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी अपने नेतृत्व और संगठन को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रही है।भगवान बुद्ध का संदेश समता का है। डॉ. आंबेडकर की विरासत अधिकार और सम्मान की है। और रामदास अठावले के नेतृत्व में RPI का संकल्प इन विचारों को राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में आगे ले जाने का है।

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