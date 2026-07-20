Leapter stellt Decision-Intelligence-Plattform der nächsten Generation vor

Mit Leapter können Unternehmen ihre Geschäftslogik gemeinsam mit KI schneller erstellen und zugleich transparent, testbar und deterministisch gestalten.

„Jeder CIO muss KI skalieren, ohne die Kontrolle aufzugeben. In regulierten Unternehmen gehört kein LLM in den Entscheidungspfad. Leapters bietet dazu den richtigen Ansatz."”
— Phil Le-Brun - AWS Executive in Residence

WEIMAR, GERMANY, July 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Mit Leapter können Unternehmen ihre Geschäftslogik gemeinsam mit KI schneller erstellen und zugleich transparent, testbar, revisionssicher und deterministisch gestalten. Dabei behalten Fachexperten jederzeit die vollständige Kontrolle. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, geschäftskritische Logik schneller zu entwickeln und zu modernisieren, ohne Kontrolle und Nachvollziehbarkeit einzubüßen.

Ob Kreditrisikobewertung, Underwriting, Preisgestaltung, Anspruchsprüfung oder Compliance: Die Geschäftslogik, die das Verhalten von Softwaresystemen bestimmt, ist häufig nur schwer einsehbar, nachvollziehbar und steuerbar.

Mit Leapter können Fachexperten diese Logik gemeinsam mit KI erstellen und weiterentwickeln. Die KI beschleunigt den Entwurfs- und Überarbeitungsprozess, während die fachlich Verantwortlichen jederzeit die vollständige Kontrolle über Regeln, Änderungen und Freigaben behalten. Bedingungen, Schwellenwerte, Verzweigungen, Berechnungen und Entscheidungspfade werden in einer visuellen, versionierten Darstellung abgebildet und dadurch transparent und überprüfbar.

Fachverantwortliche können festlegen, was geschehen soll, Testfälle ausführen und die Logik schrittweise optimieren, erneut durchspielen und freigeben, bevor sie produktiv eingesetzt wird. Anschließend wird sie deterministisch ausgeführt – mit reproduzierbaren Ergebnissen bei identischen Eingaben.

Für Führungskräfte liegt der Nutzen auf der Hand: Unternehmen können ihre Systeme schneller modernisieren, ohne Entscheidungen mit weitreichenden Folgen in undurchsichtige Blackboxes zu verlagern. Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen an Erklärbarkeit, Revisionssicherheit und menschliche Aufsicht bietet Leapter Unternehmen eine praxistaugliche Kontroll- und Governance-Ebene. Mit einer Pre-Seed-Finanzierung von 2 Millionen Euro und mehr als 1.000 Nutzern sorgt Leapter für mehr Transparenz in der Geschäftslogik und gibt Führungskräften die notwendige Kontrolle über geschäftskritische Entscheidungen.

Ana Quast
Leapter
aquast@leapter.com
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Leapter is an agentic development platform for business logic. Agentic when you build. Deterministic when it runs. Leapter is the next-generation rules engine for enterprises that need business logic to be readable, testable, auditable, and deterministic. The platform turns critical logic into visual blueprints that business and technology leaders can inspect, refine, replay, and approve before it runs. Built for regulated environments, Leapter helps organizations modernize decision logic across areas such as credit risk, underwriting, pricing, eligibility, and compliance. It supports AI-assisted creation where useful, while approved logic runs deterministically with no AI in the live decision. Backed by EUR 3 million in pre-seed funding and used by more than 1,000 users, Leapter brings executive control and transparency to the business logic behind enterprise software.

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