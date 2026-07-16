State Board hears updates on budget, part-time programs for homeschool students
15 de julio de 2026
DENVER – Durante su reunión de julio, la Junta Estatal de Educación de Colorado se reunió de manera virtual y recibió actualizaciones sobre el pronóstico presupuestario de junio, la implementación de una nueva ley para programas de tiempo parcial dirigidos a estudiantes educados en el hogar y los nuevos requisitos legales para la acreditación de las escuelas de atención especializada.
El pronóstico presupuestario mejora desde marzo
La comisionada adjunta del Departamento de Educación de Colorado, Shelbie Konkel, y el director financiero, Wayne Peel, presentaron el panorama presupuestario del departamento, que incluyó una revisión de las reducciones realizadas durante los dos últimos años fiscales y una proyección para el año fiscal 2027-28.
Peel señaló que el déficit presupuestario proyectado para el estado ha mejorado desde marzo, aunque aún podría oscilar entre $315 millones y $800 millones, dependiendo de las condiciones económicas y otros factores. Esto representa una mejora con respecto a las proyecciones anteriores, que estimaban un déficit superior a $1 mil millones. Como siguiente paso, el CDE elaborará una lista de propuestas presupuestarias que presentará a la junta en agosto.
El CDE recibe 47 solicitudes para programas de tiempo parcial dirigidos a estudiantes educados en el hogar
El director ejecutivo de Mejoramiento e Innovación del CDE, Dr. Andy Swanson, y la asesora jurídica Michelle Berge informaron a la junta sobre la implementación de la SB26-023, que estableció un nuevo proceso de aprobación para programas de tiempo parcial dirigidos a estudiantes educados en el hogar que operan fuera de los límites geográficos de una entidad autorizadora durante el año escolar 2026-27.
El personal revisó el calendario de solicitudes, el avance de la implementación y los próximos pasos para la elaboración de normas durante el otoño. Al 15 de julio, el departamento había recibido 47 solicitudes y trabaja para revisarlas dentro del plazo establecido de 30 días hábiles.
Acreditación de las escuelas de atención especializada
El comisionado adjunto de Servicios Estudiantiles Excepcionales, Dr. Paul Foster, también presentó a la junta una actualización sobre el desarrollo de un marco de acreditación para las escuelas de atención especializada de Colorado, según lo exige la SB23-219. El personal presentó el marco propuesto, la cronología de implementación y las funciones correspondientes de la Oficina de Escuelas de Atención Especializada, la Junta de Escuelas de Atención Especializada y la Junta Estatal de Educación. La Junta de Escuelas de Atención Especializada finalizará el marco en septiembre y presentará sus recomendaciones finales a la Junta Estatal de Educación en octubre.
Elaboración de normas
Además, la junta aprobó un aviso de elaboración de normas para modificar la 1 CCR 301-28, Rules for Administration of the State Publications Depository and Distribution Center. Los cambios propuestos buscan alinear las normas con los requisitos estatales de accesibilidad establecidos en la HB21-1110, eliminar referencias a tecnología obsoleta y reflejar con mayor precisión las prácticas y procedimientos actuales de las bibliotecas. La junta tiene previsto celebrar una audiencia sobre la propuesta en octubre.
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