Colorado Free and Reduced-Price School Meal Policy for School Year 2026-2027

2 de julio de 2026

Política de Colorado sobre comidas escolares gratuitas y a precio reducido para el año escolar 2026-27

DENVER – El Departamento de Educación de Colorado publicó hoy la política para el año escolar 2026-27 que determina la elegibilidad de los estudiantes para recibir comidas escolares gratuitas y a precio reducido a través del National School Lunch Program, el School Breakfast Program y el Special Milk Program.

Los distritos escolares públicos de Colorado pueden optar por participar en el programa estatal Healthy School Meals for All, que ofrece comidas gratuitas a los estudiantes sin importar los ingresos del hogar. El CDE alienta a todas las familias, independientemente de que su distrito participe o no en el programa, a completar la solicitud de ingresos del hogar de su escuela.

“Completar esta solicitud es una de las maneras más sencillas en que las familias pueden apoyar a la escuela de sus hijos”, dijo la comisionada de Educación, Dra. Susana Córdova. “La información ayuda a garantizar que las escuelas tengan acceso a fondos esenciales que amplían las oportunidades para los estudiantes y proporcionan recursos adicionales donde más se necesitan”.

Las familias recibirán información directamente de sus escuelas sobre el proceso de solicitud o pueden comunicarse con ellas para obtener una solicitud. La información proporcionada en la solicitud es confidencial y se utilizará únicamente para determinar la elegibilidad. Las familias solo deben completar una solicitud para todos los niños que viven en el hogar.

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento durante el año escolar 2026-27. Las familias pueden completar una solicitud si algún integrante del hogar experimenta una disminución de ingresos, queda desempleado, aumenta el tamaño de la familia, pasa a ser elegible para recibir beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, por sus siglas en inglés), Temporary Assistance for Needy Families (TANF, por sus siglas en inglés) o Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR, por sus siglas en inglés), o adquiere elegibilidad por categoría.

Durante el año escolar 2026-27, se utilizarán los siguientes criterios para determinar la elegibilidad para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Por ejemplo, un hogar de dos personas con un ingreso anual de $25,000 sería elegible para recibir comidas gratuitas.

Los criterios para el año escolar 2026-27 utilizados para determinar la elegibilidad para comidas escolares gratuitas o a precio reducido son los siguientes:

Tamaño de hogar Directrices para las

comidas gratuitas Anual Directrices para las comidas

a precios reducidos Anual 1 $20,748 $29,526 2 $28,132 $40,034 3 $35,516 $50,542 4 $42,900 $61,050 5 $50,284 $71,558 6 $57,668 $82,066 7 $65,052 $92,574 8 $72,436 $103,082 Por cada miembro

adicional de la familia

agregue: $7,384 $10,508

Si es elegible para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido, también podría ser elegible para recibir beneficios de SNAP, TANF, Medicaid o FDPIR.

Información adicional sobre las solicitudes para recibir comidas escolares gratuitas y a precio reducido

Las solicitudes para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido, las instrucciones y una carta informativa para los hogares están disponibles en su escuela o en la oficina de su distrito escolar. La solicitud requiere los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social o una indicación de que no se cuenta con un número de Seguro Social. La información del número de Seguro Social no se comparte con ninguna organización fuera de la escuela o del distrito escolar. El hogar puede presentar una solicitud si algún integrante del hogar experimenta una disminución de ingresos, queda desempleado, aumenta el tamaño de la familia, pasa a ser elegible para recibir beneficios de SNAP, TANF o FDPIR, o adquiere elegibilidad por categoría.

Las solicitudes de hogares que reciben beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, por sus siglas en inglés), del Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR, por sus siglas en inglés) o de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF/Colorado Works), Basic Cash Assistance o State Diversion deben incluir el número de caso correspondiente y la firma de una persona adulta integrante del hogar. Cuando la solicitud incluye el número de caso de cualquier integrante del hogar, la elegibilidad para recibir comidas escolares gratuitas se extiende a todos los niños del hogar.

Los hogares que califican según sus ingresos deben proporcionar los nombres de todas las personas que integran el hogar, sean o no familiares (como abuelos, otros familiares o amistades), el monto de los ingresos brutos que recibe cada integrante del hogar, la frecuencia y la fuente de esos ingresos, la firma de una persona adulta integrante del hogar y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de esa persona adulta, o marcar la casilla correspondiente si no cuenta con un número de Seguro Social. Funcionarios del distrito escolar o del programa pueden verificar la información proporcionada en la solicitud en cualquier momento durante el año escolar.

Los hogares con niños elegibles para los programas Head Start, de apoyo a estudiantes sin vivienda, estudiantes migrantes o estudiantes en situación de fuga deben comunicarse con la escuela para recibir ayuda a fin de obtener los beneficios de comidas escolares. Para completar una solicitud, el hogar debe marcar la casilla correspondiente para indicar la categoría de elegibilidad aplicable y proporcionar la firma de una persona adulta integrante del hogar.

Los niños en hogares de acogida que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o de un tribunal son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas. Cualquier niño en hogar de acogida que forme parte del hogar es elegible para recibir comidas escolares gratuitas, independientemente de los ingresos. Si un hogar tiene únicamente niños en hogares de acogida y desea solicitar comidas escolares gratuitas, la solicitud debe completarse siguiendo las instrucciones para hogares con niños en hogares de acogida únicamente. Si un hogar tiene niños en hogares de acogida y niños que no están en hogares de acogida y desea solicitar comidas escolares gratuitas, la solicitud debe completarse siguiendo las instrucciones para hogares con niños en hogares de acogida y niños que no están en hogares de acogida. Incluir a los niños en hogares de acogida como integrantes del hogar puede ayudar a que otros niños del hogar califiquen para recibir beneficios de comidas escolares. Si la familia de acogida no es elegible para recibir beneficios de comidas escolares, esto no impide que un niño en hogar de acogida reciba comidas escolares gratuitas.

No se aprobará ninguna solicitud que no contenga toda la información de elegibilidad requerida, según se indica en la solicitud y sus instrucciones.

Cuando el distrito escolar determine que los miembros de un hogar están recibiendo asistencia del SNAP, TANF, Medicaid o FDPIR, se les notificará sobre la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas escolares gratuitas. Si el hogar recibe dicha notificación, no es necesario solicitar los beneficios de comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Si alguno de los niños del hogar no figuraba en el aviso de elegibilidad ni en la solicitud, el hogar deberá ponerse en contacto con el distrito para que los beneficios se extiendan a todos los niños del hogar.

Cuando el distrito escolar determine que un niño individual está categorizado como persona sin hogar, inmigrante o fugado o está inscrito en un programa Head Start elegible, se notificará a los hogares la elegibilidad del niño para recibir comidas escolares gratuitas. En el caso de que algún niño no figure en el aviso de elegibilidad, el hogar debe ponerse en contacto con el distrito escolar sobre la elegibilidad bajo uno de estos programas o debe presentar una solicitud para los otros niños.

El distrito escolar notificará a los hogares la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido. La elegibilidad es válida para el año escolar en curso y un período de prórroga de hasta 30 días operativos en el siguiente año escolar. Cuando termine el período de prórroga, a menos que se notifique al hogar que sus hijos están certificados directamente o que el hogar presente una solicitud que sea aprobada, la escuela no enviará un recordatorio ni un aviso de vencimiento de elegibilidad y los niños deberán pagar el precio completo de las comidas escolares. Los hogares a los que se notifique sobre la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido deben ponerse en contacto con el distrito escolar si deciden rechazar los beneficios de comidas.

Los participantes del Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, por sus siglas en inglés) pueden ser elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Comuníquese con su distrito escolar para obtener más información.

De conformidad con la política de comidas escolares gratuitas y a precio reducido, el funcionario designado para determinar la elegibilidad de cada autoridad de alimentación escolar de Colorado revisará las solicitudes y determinará la elegibilidad. Si un hogar no está de acuerdo con la decisión, puede solicitar una reunión con el funcionario encargado de determinar la elegibilidad. También puede solicitar una audiencia formal, de manera oral o por escrito, ante el funcionario designado por el distrito para llevar a cabo la audiencia. Comuníquese con su escuela o con la oficina de su distrito escolar para obtener el nombre, la dirección y el número de teléfono de dicho funcionario. Cada distrito escolar cuenta con una copia completa de la política de comidas escolares gratuitas y a precio reducido, la cual puede ser consultada por cualquier persona interesada. La política incluye una descripción del procedimiento para las audiencias.

Para obtener más información sobre los programas de asistencia mencionados anteriormente, visite: https://co.colorado.gov/colorado-peak.

Declaración de no discriminación

De conformidad con las leyes federales sobre derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la identidad de género y la orientación sexual), discapacidad, edad, o por represalias o retaliación por actividades previas relacionadas con derechos civiles.

La información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, audiograbaciones o Lengua de Señas Estadounidense) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY), o comunicarse con el USDA a través del Federal Relay Service al (800) 877-8339.

Para presentar una queja por discriminación relacionada con un programa, la persona denunciante debe completar el formulario AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form, disponible en línea, en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992 o enviando una carta dirigida al USDA.

La carta debe incluir el nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona denunciante, así como una descripción por escrito de la presunta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR, por sus siglas en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de derechos civiles.

El formulario AD-3027 completado o la carta deben enviarse al USDA por uno de los siguientes medios:

Correo postal:

U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410 Correo electrónico:

(833) 256-1665 or (202) 690-7442 email:

program.intake@usda.gov

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.