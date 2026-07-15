صندوق الأمان يطلق حملة العودة للتعليم تحت عنوان “معك طريقهم أمان” لدعم الشباب الأيتام للعام الدراسي 2026/ 2027
صندوق الأمان يطلق حملة العودة للتعليم تحت عنوان “معك طريقهم أمان” لدعم الشباب الأيتام للعام الدراسي 2026/ 2027AMMAN, AMMAN, JORDAN, July 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام حملته السنوية "العودة إلى التعليم" تحت شعار "معك طريقهم أمان…إلى الأمان سِر"، بالتزامن مع استعداده لاستقبال فوج جديد من الشباب الأيتام خريجي دور الرعاية والشباب من مختلف محافظات المملكة، بهدف جمع التبرعات لتغطية تكاليف تعليمهم، وبرامج الدعم المعيشي بالإضافة إلى مساندتهم في واحدة من أهم المراحل الانتقالية الهامة في حياتهم.
فعند بلوغ الشباب الأيتام سن الـ18، يضطرون لمغادرة دور الرعاية ليبدأوا مرحلة جديدة يحملون فيها أحلامهم وطموحاتهم، لكنهم في الوقت ذاته يواجهون تحديات الحياة ومسؤولياتها دون سند أو توجيه مستمر. ومن هنا يبرز دور صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي تأسس قبل عشرين عامًا ليكون هو السند لهؤلاء الشباب، وليمكّنهم من مواصلة تعليمهم وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
وتحمل حملة هذا العام معنىً خاصًا، إذ تتوج مسيرة عشرين عامًا على تأسيس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وتهدف إلى توفير تكاليف التعليم لفوج جديد من الشباب الأيتام من مختلف محافظات المملكة ممن حالفهم الحظ في القبول الموحد، لتمكينهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية. كما تهدف الحملة إلى ضم عدد من الشباب الأيتام خريجي دور الرعاية من مختلف أنحاء المملكة، لإتاحة الفرصة لهم لمواصلة تعليمهم وفقًا لتحصيلهم العلمي، سواء في الجامعات أو الكليات أو مراكز التدريب المهني.
ولا يقتصر الدعم الذي تسعى الحملة إلى توفيره على التعليم فقط، بل يشمل أيضًا برامج الدعم المعيشي من سكن، ومصروف شهري، وتأمين صحي، إلى جانب برامج الصحة النفسية وتطوير الذات ضمن برنامج SIDE، بما يساعد الشباب من خريجي دور الرعاية على اجتياز المرحلة القادمة بثقة واطمئنان أكبر.
وفي تعليقها على إطلاق الحملة، قالت المهندسة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: "في كل عام نستقبل فوجًا جديدًا من الشباب الأيتام ونضمّهم إلى عائلة الأمان، وهم يقفون على أعتاب مرحلة جديدة من حياتهم بعد مغادرتهم دور الرعاية. هؤلاء الشباب يحملون أحلامًا وطموحات كبيرة، وكل ما يحتاجونه هو الفرصة والسند ليتمكنوا من إكمال تعليمهم وبناء مستقبلهم بثقة وكرامة. ومن خلال حملة "معك طريقهم أمان"، نسعى إلى أن نكون هذا السند، وأن نمهّد لهم طريقًا آمنًا نحو مستقبل أفضل، بدعم كل فرد ومؤسسة يؤمنان بأن التعليم هو نقطة الانطلاق نحو حياة مستقرة ومستقبل واعد. فكل مساهمة تفتح باب أمان لشاب يتيم، وتقربه خطوة جديدة من المستقبل الذي يستحقه."
ويدعو صندوق الأمان جميع الراغبين من الأفراد والمؤسسات إلى دعم حملة العودة إلى التعليم من خلال زكاتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم، بما يساهم في تمكين الشباب الأيتام من مواصلة تعليمهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
ويمكن التبرع من خلال كليك Amanfund، أو الاتصال على الرقم المباشر 065664427، أو عبر الموقع الإلكتروني: https://alamanfund.jo/ar/donate-ar ، كما يمكن التبرع من خلال إي فواتيركم، والمحافظ الإلكترونية، والتطبيقات الالكترونية، أو عبر زيارة بوث صندوق الأمان في سيتي مول – الطابق P1.
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نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام.
منذ عشرين عاماً، تأسس صندوق الامان لمستقبل الأيتام كمؤسسة غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، بهدف تمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن 18، ومساندتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات أو الكليات أو مراكز التدريب المهني. كما يقدّم الصندوق دعماً معيشياً متكاملاً، إلى جانب برنامج الصحة النفسية والتطوير الذاتي القائم على إطار الكفايات الخاص بالصندوق تحت مسمى SIDE، والذي يضم 75 كفاية في مجالات تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية. كما تمتد برامج الصندوق لتشمل الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، وذلك من خلال منح تعليمية وفرص تطوير ذاتي وفق معايير واضحة.
ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، قدّم الصندوق الدعم لأكثر من 5070 مستفيد من الشباب الأيتام، شكّلت الإناث منهم 63%. وتخرّج من برامجه 3,768 شاباً وشابة، ومن خلال دراسة قام بها الصندوق على عينة من الخريجين تبين أن 75 % منهم حصلوا على وظيفة واحدة على الأقل، فيما يواصل الصندوق حالياً دعم 620 شاباً وشابة على مقاعد الدراسة. alamanfund.jo
Angel Dahdal
Al Aman Fund
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