NIC Dean's List for Spring Semester

North Idaho College announced its Dean’s List for Spring Semester 2026. Students eligible for the NIC Dean’s List must be enrolled in a minimum of 6 credits and obtain a grade point average of 3.75 or above.
Students on the Dean’s List are listed below along with their most recent city of residence:
Idaho
Albion: Paisley Worthington
Athol: Aimee Averett, Jada Boyce, Rhiannon Bristow, Eva Brown, Aiyana Carlson, Cody Clemons, Mackenzie Conley, Erica Golden, Joseph Harris, Taryn Harshman, Elizabeth Hickman, Ivy Jeffords, Caylin Kearl, Angela Kirichenko, Sydney Lauer, Deacon Lenz, Riley McMahon, Lincoln Mellick, Lukas Michaelides, Jayden Murphy, Cruz Portellas, Lloyd Ramsey, Casandra Rencken, Ethan Robertson, Tara Seutter, Jeremiah Sevier, Kendall Simonson, Sophia Soumas, Nicole Storrs, Bailey Vander Feer, Ashley Wilson, Logan Wright
Bayview: Addison Jelderks
Blanchard: Christine Mangis, Gwen Shearer
Bonners Ferry: Kileah Crum, Kaycie Leslie, Dalton Loll, Jane Moellmer, Lilly Perez, Wyatt Phebus, Giavanna Roemer, Gretchen Schroeder, Katie Vader, Samantha White
Calder: Erin Hanson
Careywood: Sarah Sheetz
Cataldo: Alexandra Karst, Samantha Karst, Mandy Milovich
Chubbuck: Emrie Denning
Clark Fork: Olivya Caldwell, Riley King, Aurora Lane
Cocolalla: Philip Diraffaele, Luke Finlayson
Coeur d’Alene: Joseph Abate, Audrey Abato, Lily Abell, Cannon Adams, Joshua Adams, Landon Adams, Lorian Aerts, Breanna Aga, Will Ahmer, Lauren Aitken, Alisha Anderson, August Anderson, Brittany Anderson, Leonardo Andrejic, Tanner Applehans, Holly Aragon, Gavin Arrotta, Valeria Ascanio Perez, Joshua Atwood, Molly Axell, Holly Bagley-Swanstrom, Brady Bailey, Greggor Bailey, Lyla Bailey, Kaitlyn Baker, Justis Balison, Branston Banta, Gracie Barnes, Michaela Barnes, Catherine Barnett, Payton Bateman, Donald Beach, Brooklyn Beck, Federico Bellisi, Raymond Benoy, Nathan Ber, Christopher Berkowitz, Suzanne Berkowitz, James Bishop, Ryder Bishop, Sydney Blaschka, Mia Boettcher, Adela Boger Guevara, Maile Bonsen, Walker Bouma, Tabitha Bowles, Grace Bredeson, Sheen Broncheau, Cassandra Brooks, Scout Brown, Carmen Burgess, Mairead Butler, Alexander Campbell, Brynn Campbell, Wyatt Carr, Zayne Casey, Sebastiano Casini, Emma-Lina Castleberry, Macie Chapple, Madison Chapple, Samuel Chezem, Reese Chilson, Jarrod Clements, Crystal Cloutier, Sydney Clute, Natalie Cole, Ashleigh Coles, Evangeline Collett, Chloe Collin, Latasha Collings, Quinlan Conley, Olivia Cooke, Sophie Cooper, Chelsey Curran, Alexander Currie, Kyla Currie, Aubri Curry, Alden Curto, Noel Daehne, Alaina Davis, Nicole Davis, Olivia Davis, Hannah Davison, Addison Day, Gabriel De Artola, Michael Detar, Rea Donkersloot, Philip Du, Paislee Dunbar, Brittany Earling, Dream Easton, Candice Erner, Ariel Fahey, Kevin Fields, Christopher Figueiredo, Alannah Ford, Gregory Ford, Karis Forsgren, Anna Foster, Oliver Fraser, Riley Frazier, Dahlia Friend, Sammantha Funke, Ava Gabbert, Melissa Gadea Colombino, Isaiah Gallegos, Emily Gankema, Matthew Gardiner, Cain Gardner, Zachary Garrido, Avery Garwood, Julia Gefter, Piper Giovanelli, Kezi Goecking, Emily Gonzales, David Gonzalez, Gianna Gonzalez, Faith Goodwin, Claire Greenwood, Theodore Griffin, Sean Groce, Gwenneth Guan, Robert Hallanger, Brenna Hamilton, Jubilee Hamilton, Tamara Hamming, Sara Hammons, Hillary Hanari Salazar, Serena Hand, Abagail Harrington, Emerson Hayes, Briggs Hazard, Emerson Hazard, Emma Hazel, Rylie Hendricks, Mateo Herrera, John Hersey, Gabriel Heule, Gabrielle Hill, Brooklyn Hodgkin, Miranda Hoefert, Taylor Holcomb, Elizabeth Holm, Eric Holt, Emma Hopperton, Serenity Horner, Kathleen Hover, Abigail Howe, Alicia Hoxie, Bridget Hunter, Nell Hutchins, Corbin Jacobson, Camden Johnson, Courtney Johnson, Jenacey Johnson, Jocelyn Johnson, Kourtni Johnson, Zachary Johnson, Kiera Jones, Taryn Jones, Israel Joseph, Charis Kearbey, Kevin Kellerhals, Darby Kellner, Caden Kemper, Addyson Kerley, Alex Kienow, Addison Kilgore, James King, Parker King, Beatrice Kinsky, Kyler Kirking, Morgan Knutson, Jonah Kolb, Mary Koziol, Jonathan Kropff, Cody Lake, James Lasso, Makinlee Laufenberg, Elise Lawler Karvonen, Jami Lee, Tanner Leppert, Ben Levy, Summer Levy, Macey Lewis, Dovie Lightner, Bethany Littman, Racheal Lomas, Makena Long, Kehna Lonner, Dane Luciano-Desmith, Ryan Lunsford, Marianna Madsen, Tonya Mahoney, Emma Manton, Brian Marceau, Laura Martin, Seth Martin, Jacie Matheson, Aleece McAlister, Alyse McCracken, Jenny McDowell, Caylianne McGeachy, James McLachlan, Rebecca McLachlan, Marissa McPherson, Marlena Melovidov, Haven Mericle, Sadie Metteer, Koryn Miller, Liah Miller, Sonja Minatre, Kalea Moffett, Sophia Muehlhausen, Niall Murray, Onora Murray, Olivia Naccarato, Greta Nace, Emerson Nail, Christen Nelson, Tristan Newey, Sophia Nitta, Ibukun Opesanmi, Lillian Osborne, Adam Osler, Jackson Oswald, Adriana Padilla, Antonio Padilla Alvarez, Aliza Palmer, Vance Palmer, Brooklyn Parkinson, Peytra Parris, Devan Paul, Michael Pavlovsky, Maddox Pearson, Sofia Peppin, Jack Perata, Sofia Peressini, Jacqueline Perier, Eli Peterson, Nova Peterson, Wade Peterson, William Phillips, Sarah Philpott, Holly Pierce, Abigale Plummer, Maggie Pray, Elsie Ragan, Sierra Reed, Layla Rice, Alyssa Robinson, Nathan Rockett, Cameron Roddy, Justin Rogers, Janessa Rood, Lukas Ruchti, Liya Rybin, Abdul Samad, Caitlyn Sampson, Lillian Sayler, Miia Scarborough, Kimberly Schaffner, Carissa Schmitz, Laura Schneider, Diane Schofield, Lukas Schroetlin, Adelaide Schumann, Braxson Seath, Thad Selby, Meghan Selle, Ruslan Serebryakov, Elizabeth Serrano, Kaia Sherman, Sophie Singletary, Colton Slife, Amy Smith, Brandi Smith, Chalyse Smith, Liliauna Smith, Lucy Smith, Marcail Smith, Olivia Smith, Jason Snell, Luke Soumas, Keegan Stanwood, Sabrina Staples, Ellie Staudacher, Makayla Steele, Erika Stowell, Casey Stroschein, Sylvia Strow, Evelyn Sutton, Caden Symons, Evan Taylor, Mason Taylor, Quinn Taylor, Claire Thorpe, Jodi Throckmorton, Noelle Thruman, Olivia Thruman, Abagail Tillery, Danielle Todd, Micheal Tolliver, Tasha Tomlinson, Justine Trevino, Amanda Turner, Sydney Villa, Ryan Vrbeta, Braden Wagar, Addison Wallace, Jaide Wardon, Scarlett Warner, Elyse Westfall, Sydney Whittaker, Shayne Wiebe, Hallett Wilde, Ian Williams, Mariana Williams, Jet Yang, Matthew Zinn
Dalton Gardens: Kyle Bridge, Kyndal Bridge, Ian Dahlin, Michael Douglass, Tabitha Dourng, Izabella Entzi, Jaymin Hale, Jakobi Jameson, Alexa Kinley, Maya Martin, Kate Mauch, Hailey Mejie, Alicia Morizumi, Asa Morton, Kason Pintler, Kohen Pintler, Samuel Priebe, Abigail Rouse, William Sanchez, Daniel Shoup, Logan Thompson, Hayden Trunkeyking, Kalysta Vue
Dover: Alexis George
Fernwood: Brittnie Robertson
Gooding: Maelynn Durham
Hailey: Braxton McCord
Harrison: Jacob Frame, Ellie Krafft, Landon Riberich, Nicholas Thompson, Pamela Thompson
Hauser: Ada Blakemore, William Breyer, Zoey Ebaugh Griffis, Nicole Hurt, Jason Loutzenhiser, Cody Porter
Hayden: Genesis Anderson, Aubrey Babbitt, Ashley Bales, Kaydance Bean, Brandon Begg, Lola Bell, Katelyn Bennett, Carlee Bowmer, Andie Boyer, Elliott Boyman, Kelsey Breaux, MacKenzie Briggs, Eliason Cabe, Maxwell Chapman, Hannah Chirico, Hunter Clark, Bryton Coburn, Gibson Comstock, Gemma Coppola, Matteo Coppola, Caitlin Costello, Kimber Coultrup, Danica Croffoot, Cireena Culton, Dawson Cushman, David Dance, Jane Dance, Sophia Daniels, Brian Dejong, Kolden Delbridge, Carson Dickey, Casey Dolan, Laura Eberhart, Emilsen Elge, Michelle Elias, Mica Erickson, Britten Ethington, Layla Everingham, Tess Fallquist, Camryn Farrar, Brandon Filler, Ryan Gallia, Tayah Gibbs, Madeline Gilmore, Scott Giltner, Daniel Gourley, Jackson Graham, Isabelle Greene, Isabella Grimmett, Eliezer Hamilton, Miles Hart, Karingtin Hayes, Anna Helwich, Jacob Hill, Madelyn Hunt, Jillian Irwin, Clara Jennings, Madiynn Jereczek-Priebe, Emily Jesberger, Alexandria Jones, Jeffery Kanally, Lucy Keepe, Temperance Keepe, Karstyn Kiefer, Konner Knoll, Samantha Laird, Parker Lawlar, Lucy Lee, Madison Lee, Katelyn Littlefield, Charlotte Loose, Gavin Lucas, Cohen MacLeod, Alyx Mathews, Carly McIntosh, Jacob Melun, Elysia Meyer, Ryan Meyer, Alexander Monter, Thomas Moran, Kayla Morgan, Zackary Morrow, Zephen Morrow, Olivia Norwood, Stefanie Owen, Kymry Paxton, Camilla Potter, J Prendergast, Collin Reid, Chloe Rivera, Roman Salazar, Elyssa Schlobohm, Kerri Schnider, David Schoeny, Rebekah Selby, Rachel Shaal, Jeffrey Shark, Tyson Smith, Jake Somsak, Dustin Spradley, Trinity Sten, Noah Strom, Katlynn Sweeney, Ian Taylor, Katherine Tenney, Lillyanne Thurman, Vivian Traina, Shayla Tyler, Jace Voeller, Jackson Williams, Gracie Wilson, Mariah Winde, Scott Winde, Paxton Winey, Camryn Woodman, Collin Wright, Rachiel Wright, Jaron Yager, Madison Zimmerman
Hayden Lake: Amy Fisch, Benjamin Murray
Hope: Taylor Berget, Nora Coffelt, Ethan Howard
Idaho Falls: Carson Hyde
Kellogg: Jeanne Baker, Elspeth Gibson, Shyla Parsons, Elizabeth Pease, Ellie Schwartz, Greenly Stygles, Michael Sullivan
Kingston: Morgan Tenney
Kootenai: Autumn Martin
Laclede: Madison Earl, Nicholas Peacock
Lewiston: Joseph Cadwallader, Ashley Dominy, Kaitlyn Evans, Azia Maund
Meridian: Elise Bonar, Brayden Gamez
Moscow: Ashli Snyder
Moyie Springs: Hailey Dickson, Ryan Flores, Anthony Giallanza, Marvin Michaels
Nampa: Kenna Newhouse
Naples: Jace Dowell, Cora Nichols, Ralph Ramsey, Paige Sartell
Oldtown: Jeremiah Dunn, Colm McLaimtaig, Olivia Pyle, Ona Rose
Osburn: Tejan Andersen, Makayla Crane, Haylee Hensley, Keirstin Hurd, Annika Kessler, Madison Meier, Payton Stuart, Janae Walcker
Pinehurst: Zoie Bernier, Jezrial Hall, Amanda Pease, Julia Standon
Plummer: Martina Rivera, Brooklyn Rykowski
Pocatello: Gage Ontiveros
Ponderay: Kyden Draper
Post Falls: Kamryn Abraham, Lucas Adira, Alicia Akers, Luke Allen, Avalon Bailey, Coleman Baird, Samantha Bajorek, Joseph Balderrama, Jordan Baldwin, Faith Banks, Kaycie Barber, Taylor Barber, Brice Bartholomew, Rebecca Bauman, Zoey Becker, Benjamin Bektic, Brianna Bennett, Elda Bentley, Mary Bergreen, Amber Berry, Chloe Blankenship, Talia Bonville, Emiline Bova, Dakota Bradford, Gwyneth Breshears, Jonathan Brickert, Ryan Bridges, Annika Brooks, Jonas Brown, Alyssa Byrne, Frederick Campbell, Kyli Cantrell, Chloe Carmack, Johnpaul Carr, Thomas Carter, Cheyenne Cavazos, Micah Chance, Gabrielle Cook, Noah Cook, Taylor Coulter, Elizabeth Crimmins, Samuel Cudmore, Ashley Curtis, Kathryn Davis, Spencer Dawe, Madelyn Devlin, Devin Durbin, Danielle Edmiston, Kceszi Edwards, Jairus Elbin, Titus Elonen, Baily Fickett, James Fields, Abigail Fitzgerald, Miranda Flodin, Mackenzie Frank, Tavia Frisk, Nadia Gackstetter, Madelyn Geraghty, Ava Golob, Joyce Gorbunov, Brent Griffin, Eden Hardison, Jasmine Haskew, Mikael Hatfield, Zoe Henderscheid, Lauren Henriquez, Ezra Hoffman, Samantha Holder, Linnae Holmes, Avery Houle, Dante Hughes, Faith Hughes, Rachel Hughes, Natalie Ince, Noah Ingle, Sara Jackson, Mikayla Jakubek, Addison Jennings, Loren Johnson, Bernadette Jones, Sarah Jones, Alexander Keller, Jacquelyn Kile, Moonhee Kim, Elise Kleinsmith, Cameron Knapp, Nicole Konda, Jessica Kutz, Kimberly Lackey, Erik Lane, Noah Lien, Kyndall Limesand, McKenna Limesand, Erin Looney, Benjamin Mack, Melody Mack, Clara Madatian, Heather Madden, Taylor Martin, Brandon May, Molly Mccann, Callitia McClintock, Ashlyn McLuskie, Danielle Meeks, Makenzie Migliore, Brenner Miller-Babb, Gabriel Missamore, Erica Mitchem, Kaylee Moate, Elizabeth Montgomery, Lydia Montour, Sage Moore, Amber Mottaz, Grace Mummery, Zachary Nelson, Raife Nemitz, Camryn Nichols, Lily Nolan, Christian Okon, Amy Olive, Gracie Oneill, Heidi Osborn, Lukasz Osmanski, Isabelle Owen, Ryan Owens, Caroline Pabst, Abigail Palmer, Ella Pearson, Grace Petrick, Geoffrey Petrie, Symone Pilgrim, Gary Pool, Hailey Poteet, Isaiah Preston, Jessica Prigodin, Jennifer Pytlewski, Kaden Rice, Alliana Rider, Riley Roberts, Kristen Robideaux, Kayleigh Roop, Stacy Sanchez, Selina Sandberg, Piper Schlotthauer, Daniel Schmitz, Colbea Short, Benjamin Simmons, Aaron Simpson, Hailey Sims, Brianna Smith, Holly Solberg, Anna Spraktes, Sophia Stewart, Lilyann Still, Katie St Marie, Ashley Storrs, Daniel Taylor, Anthony Templin, Derek Theoret, Grace Tomlinson, Malia Uemoto, Peter Uribe, Eli Vandivier, Alexandria Vasquez, Piper Velin, Chelsea Vick, Samantha Vierthaler, Hollyse Waldon, Noelle Waldon, Jared Wallace, Gracey Walter, Sean Ward, Chelsea Watts, Charlotte Werner, Kady West, Jackson White, Katrina Whitecavage, Payton Wilk, Jane Willoughby, Paisley Wilson, Daniel Wolcott, Jordan Wong, Macey Yancey, Laura Young, Matthew Zietzke
Priest River: Kearein Brady, Kymara Fulton, Alissa Necochea, Victoria Rapier, Jeffrey Riggs, Lauren Shade, Janessa Shillingstad, Nathan St. Marie
Rathdrum: James Anfang, John Anfang, Hailey Armes, Roland Armstrong, Baylie Asper, Kylea Bartram, Jodee Battey, Emery Benson, Nathan Benton, Avery Bitton, William Boekel, Henry Booth, Daniel Bowen, Hayley Brack, J Brekke, Macy Bretveld, Cora Burnham, Payton Cameron, Aiden Carrillo, Joshua Caywood, Annika Chatterton, Andrea Clauson, Kira Croft, McKenna Crouse, Zoie Davies, Kindell Day, Matthew Delcomte, Kyndall Dolin, Joshua Emery, Ryan Engelbrecht, Kelley Esseltine, Ashleigh Feld, Addison Forsman, Elanor Freeman, Kyle Fritz, Cecelia Fus, Anna Garrett, Ralph Giggey, Alexis Gorton, Ruth Haaland, Amelia Hamburger, Summer Hazelton, Emmett Hernandez, Alyssa Hinkle, Ethan Hunt, Alyson Jessop, Kayden Karle, Maya Keck, Daniel Killian, Margaret Kuntz, Leeann Lohf, Jalyn Mailhot, Alex Martin, Rowan McKinzie, McKenzie Mellen, Rebeka Melnychenko, Emma Meredith, Isabelle Meredith, Kenai Munyer, Chloe Neff, Braddock Nelson, Olivia Nelson, Amanda Olson, Jenna Olson, Anabella Palaniuk, Daisy Palmer, Austin Parks, Gloria Peterson, Isabella Peterson, Hayden Plasters, Ben Pope, Brock Raebel, Piper Reilly, Kaitlyn Reza, Jackie Robbins, Detroit Rodgers, Sapphire Ruelle, Thayer Sabatke, Rose Sacco, Jaxson Sanborn, Hilary Schetzle, Maddox Score, Taylor Sexton, Gavin Sindt, Joshua Smith, Olivia Smith, Lynda Sorensen, Parker Sterling, Kya Stice, Jessica Struble, Clarissa Susca, Rissa Sykes, Paige Thompson, Emma Tompkins, Dominick Tuskan, Adaira Tyler, Shelby Wear, Shayna Weitzel, Casey Williams, Colt Williams, Sarah Winger, Faith Woods, Amanda Wulf, Tyler Zachary
Sagle: Ceilee Barton, William Carla, Ian Codding, Jarom Goodwin, Ariel Haworth, Olen Neu, Genevieve Newsom, Ruth Nuss, Hazel Pierce, Kayla Watte, Dylan Young
Saint Maries: Jack Barta, Sydney Beckman, Julianne Dittman, Sabrina Hansen, Gabrial Harold, Jessica Harvey, Elizabeth Kolar, Stormi Lockridge, Lauren Lowery, Serena Patton, Jennifer Taylor, Sophia Tondee, Angelyn Vonk, Lyssa Watkins, Charlotte Webb, Meijah Yearout, Allie Zook
Sandpoint: Tanner Anderson, Judah Benton, Regina Bilbrey, Hannah Boni, Deandra Chandler, Rosalynn Dyk, Serendipity Frett, Kaiden Harper, Laura Heard, Zoe Hunt, Ruby Jiles, Jayden Kellogg, Nicole Kizanis, Lena Krause, Silvi Landrum, Berklee Lane, Brecken Mire, Dario Pati, Pierce Patterson, Brayden Perego, Jael Shine, Alani Storer, Elizabeth Storms, Arianne Walker, Liam Williams
Smelterville: Mallorie Flynn
Spirit Lake: Matthew Balthaser, Emma Brentson, Kylee Brutsche, Jared Cramer, Patrick Crilly, James Endicott, Ashlee Galloway, Grace Higgins, Katerra Housley, Tucker Jones, Keilee-Ann Kelly, Abigail Kendall, Lillian Lamp, ReJean LeBrun, Kaye Loni Owsian, Rowan Padilla, Calvin Papenfuss, Autumn Sedgwick, Tristan Smith, Michele Thompson, Kaylee Ward
Star: Sawyr Hansen
Tensed: Jordan Church
Victor: Georgia Hawkins
Wallace: Daceylee Hayman, Xavier Walls
Worley: Morgan Fude, Erin Golden, Layne Morris, Madelyn Pratt, Michael Prudent, Anna Sande, Aislin Zasadny
Washington
Camas: Jackson Lougen
Chattaroy: Hollie Thomas
Clarkston: Jazzmine Deboer, Allison Howlett, Chelsea Smith, Tycee Thivierge
Colfax: Mikah Nelson
Deer Park: Rachel Carpenter
Greenacres: Nathan McGee
Kennewick: Rylie Dolven
Liberty Lake: Margot Dawn, Reese Lawhorn, Hailey Schmedtje
Loomis: Tyge Plank
Medical Lake: Laura Erickson
Moses Lake: Allie Newman
Newman Lake: Ashley Heathcote, Alorah Helt, Martinna Rivero, Michael Smith
Pullman: Christian Bradshaw
Selah: Addison Nelson, Jackson Pepper
Spokane: Heighlan Bouma, Treshon Green, Alisha Griffith, Christian Haar, Jason Harvey, Charity Hotrum, Dustin McRae, Megan Morrison, Race Polston, Maranda Queen, Sarah Rock, Castan Sturm, Alexandra Yates
Spokane Valley: Carmen Becker, Makaila Belt, Angelic Coleman, Cody Curtis, Robert Davis, Blakelee Evans, Danielle Kerr, Tucker Kobes, Terran Manson, Janet McCaster, Kaitlin Melby, Emilie Mitzel, Jennifer Natarajan, Sierra Richter, Malik Robinson, Shay Standon, Genique Steinberg, Bailey Vallone
Walla Walla: Madison Wahl
International
Australia: Ella Hilton
New Zealand: Summer Faleafa
Out of State
Arizona: Adryelle Wilfert
Colorado: Aubrey Sugg
Georgia: Grady Huestis
Hawaii: Cory Schlatter
Montana: Dylan Block, Ginger Davis, Forest Howell, Lacey Pape, Ryann Walker, Lavana Wetzel
New Mexico: Catherine Kendel
Oregon: Katie Patterson
Texas: Lori Friese, Lillian McNett
Utah: Hannah Brockman, Alli Drake, Zoey Glenn, Maycee Madsen, Maya Parry, Sarah Phippen, Taya Rich, Aspen Roberts, McKaylee Smith, McKenzie White
Wyoming: Cody WrightReturn to Newsroom