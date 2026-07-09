16 ИЮЛЯ В РЕГИОНЕ ЛАНГЕ, ИТАЛИЯ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ ИКОНА ГОСТЕПРИИМСТВА - BORGO MONCHIERO HERITAGE BY ATMOSPHERE

BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere

Историческая резиденция, расположенная среди холмов ЮНЕСКО, возрождается как бутик-отель для ценителей искусства, гастрономии, велнеса и современной роскоши.

Проект Borgo Monchiero идеально воплощает философию гостеприимства компании Joy of Giving, лежащую в основе всех проектов Atmosphere Core” — Salil Panigrahi, Cofounder and Managing Director of Atmosphere Core

LANGHE, ITALY, July 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Среди живописных холмов региона Ланге в Пьемонте, в провинции Кунео (Италия), BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere открывает новую страницу истории старинного монастыря XVIII века. Благодаря масштабному и бережному проекту реставрации бывший монастырский комплекс, который официально откроет свои двери 16 июля 2026 года, превратился в элегантную историческую резиденцию международного уровня.Проект знаменует возрождение исторического предместья, которое становится новой точкой притяжения для туристов, объединяя современный дизайн, искусство, велнес и высокую гастрономию в гармонии с подлинным наследием региона.Созданный благодаря общей мечте владельцев резиденции Франко Джампетруцци и Джан Марии Дебенедетти и вдохновленный философией «Где каждый камень хранит свою историю», Borgo Monchiero стал вторым историческим объектом коллекции HERITAGE BY ATMOSPHERE, принадлежащей международной гостиничной группе Atmosphere Core Компания уже успешно работает на Мальдивах и сегодня активно расширяет свое международное присутствие. Управление новым объектом также знаменует официальный выход Atmosphere Core на европейский рынок.«Открытие Borgo Monchiero стало воплощением нашей общей мечты — вернуть к жизни почти забытое историческое поселение, с которым нас связывают воспоминания детства и глубокая любовь к этой удивительной земле. Мы хотели поделиться ее душой и историей со всем миром», — отмечают владельцы объекта Франко Джампетруцци и Джан Мария Дебенедетти.«Вместе с историческим комплексом возрождается богатое художественное наследие этого места, связанного с живописью и музыкой, а также уникальные сакральные пространства, сохранившиеся сквозь века. Сегодня все это органично сочетается с современной концепцией изысканного гостеприимства благодаря масштабному реставрационному проекту, реализованному под контролем Управления по охране археологического, художественного и ландшафтного наследия Италии и при участии выдающейся команды специалистов, сопровождавших нас с самого начала.»По словам Салила Паниграхи, соучредителя и управляющего директора Atmosphere Core:«Проект Borgo Monchiero идеально воплощает философию гостеприимства компании Joy of Giving, лежащую в основе всех проектов Atmosphere Core, а также ключевую идею бренда Heritage by Atmosphere — вдохнуть новую жизнь в уникальные исторические объекты, сохранив их подлинную идентичность и превратив их в исключительные пространства современного гостеприимства.Для нас это открытие имеет особое значение. Многолетний международный опыт компании и стратегия глобального развития позволили выстроить прочные партнерские отношения с европейскими компаниями и ведущими итальянскими брендами. Сегодня результатом этой работы становится открытие нашего первого объекта в Европе и второго проекта коллекции Heritage by Atmosphere.»Франческо Джованнелли, управляющий монастырским комплексом Borgo Monchiero, добавляет:«С 16 июля мы с большим удовольствием будем принимать первых гостей этого уникального комплекса в самом сердце Ланге — одного из самых известных регионов Пьемонта, знаменитого своими ландшафтами, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и выдающимися гастрономическими традициями.Наша цель — предложить гостям высочайший уровень сервиса, позволяющий по-настоящему почувствовать атмосферу исторического итальянского борго, познакомиться с его богатым прошлым и открыть для себя подлинный дух региона, предложив тщательно продуманные впечатления и индивидуальный подход к каждому гостю.»Архитектурная реставрация, возвращающая историю к жизниМасштабный проект реставрации возглавил архитектор Стефано Тардито. Его работа стала образцом исключительно бережного отношения к историческому наследию и высокого профессионального мастерства, позволив полностью восстановить древний монастырский комплекс, сохранив его подлинный архитектурный облик.Проект органично объединяет сохранение культурного наследия, современный подход к гостиничному дизайну и передовые технологические решения. Особое внимание было уделено историческим материалам, оригинальным объемам зданий и неповторимой атмосфере старинного итальянского предместья.За выдающиеся архитектурные решения и современную интерпретацию исторического пространства проект был удостоен престижной премии Rēgula Award 2025 в категории Hospitality Structures, подтверждающей его исключительную архитектурную ценность.Номера в Монастыре и на ВиллеКомплекс предлагает 25 номеров и люксов, расположенных в двух исторических зданиях — Монастыре и Вилле, каждое из которых по-своему раскрывает концепцию утонченного гостеприимства.В здании Монастыря номера созданы на основе бывших монашеских келий. Они были бережно преобразованы в элегантные современные гостиничные пространства с сохранением оригинальных строительных материалов и исторических деталей, а также дополнены всеми необходимыми современными удобствами. Номера более высоких категорий представлены просторными люксами с индивидуальной отделкой, подчеркивающей аутентичный характер здания.Номера Виллы отличаются более камерной и аристократичной атмосферой. Светлые, уютные и изысканно оформленные интерьеры идеально подходят для спокойного отдыха среди живописных холмов Ланге.Особое место занимает Prior's Room (Покои Настоятеля) — просторные апартаменты с соединяющимися комнатами, идеально подходящие для семей или небольших компаний. Здесь гармонично сочетаются приватность, историческое наследие и современный комфорт, создавая по-настоящему уникальную атмосферу для отдыха.Гастрономия, вдохновленная традициями регионаГастрономическую концепцию BORGO MONCHIERO HERITAGE возглавляет шеф-повар Джорджо Серветто, ранее руководивший кухней ресторанов Ristoranti Nove (звезда Michelin в 2021–2022 гг.) и Vignamare (зеленая звезда Michelin 2023 и звезда Michelin 2024–2025).Его авторская кухня объединяет современный творческий подход с глубоким уважением к гастрономическим традициям Пьемонта.В основе меню — лучшие сезонные продукты региона Ланге и их естественный вкус, раскрытый посредством изящных современных техник приготовления.Ресторан, расположенный в историческом здании бывшего монастыря, предлагает знаковые блюда местной кухни в сопровождении тщательно подобранной коллекции вин.Гастрономическая концепция выходит далеко за рамки ресторанного обслуживания. Гостям доступны эксклюзивные частные ужины и авторские дегустации, проходящие в самых атмосферных исторических пространствах комплекса.Гармония тела и разумаВелнес-пространство комплекса задумано как место полного восстановления физических и эмоциональных сил, где спокойствие исторического предместья сочетается с красотой холмов Ланге.К услугам гостей: панорамный бассейн с видом на холмы, крытый бассейн с подогреваемой водой, расположенный в историческом резервуаре со сводчатым потолком, сауна, зона отдыха и «эмоциональный» душ, сочетающий воздействие воды, света, музыки и аромотерапии.Каждая деталь создана для того, чтобы подарить ощущение полного расслабления и внутренней гармонии.Возрождение искусства и культурыВ XX веке холмы вокруг Borgo Monchiero стали источником вдохновения для целой плеяды художников, превратив небольшое историческое поселение в один из заметных культурных центров региона.Тишина древних стен вдохновляла таких мастеров, как Эзо Пелуцци и Клаудио Боники, а также известных представителей пьемонтской художественной школы — Пьеро Симондо, Джиджи Кьесса, Джулио Да Милано, Пьетро Морандо, Нино Аймоне, Джованни Бракко и Пьеро Солаваджоне.Их творчество сформировало особую художественную атмосферу, которая ощущается здесь и сегодня.Это наследие продолжает жить в произведениях искусства, украшающих интерьеры и общественные пространства комплекса, превращая Borgo Monchiero в настоящий музей под открытым небом.Особое место занимает бывшая монастырская часовня, которая после бережной реконструкции стала элегантным музейным пространством.Для посещения по предварительной записи также открыты бывшая мастерская и резиденция художника Эзо Пелуцци, где бережно сохранен подлинный творческий дух Borgo Monchiero.Идеальное место для свадеб и торжественных мероприятийBORGO MONCHIERO HERITAGE — это не только уникальный исторический отель, но и исключительная площадка для проведения свадеб и частных торжеств, где история и современная эстетика создают атмосферу подлинной элегантности и незабываемых эмоций.Духовным сердцем комплекса стало святилище Madonna del Rosario, построенное в 1752 году. Эта очаровательная церковь станет идеальным местом для проведения камерных религиозных церемоний.Расположенная рядом бывшая часовня, утратившая культовый статус, сегодня представляет собой атмосферное пространство, прекрасно подходящее как для для символических, так и для официальных светских свадебных церемоний.Панорамные террасы, ухоженные сады, инфинити-бассейн и историческая вилла становятся естественными декорациями для каждого этапа свадебного торжества, позволяя проводить приемы и праздничные мероприятия на фоне захватывающих видов холмов Ланге.Возможность эксклюзивной аренды всего комплекса вместе с 25 номерами, расположенными в Монастыре и на Вилле, позволяет организовать мероприятие полностью «под себя», превращая свадьбу в по-настоящему уникальное событие, наполненное атмосферой вечной красоты и итальянского гостеприимства.Индивидуальный сервис и впечатления, персонализированные для каждого гостяС момента прибытия и до самого отъезда гостей сопровождает персонализированный сервис высочайшего уровня.Путешествие начинается уже в аэропорту, где гостей встречает персональный Heritage Host, обеспечивающий максимально комфортное начало отдыха.Для отдельных категорий проживания также доступна эксклюзивная программа Heritage Experience Plan, включающая изысканный гастрономический маршрут, гурмэ-завтраки, традиционный послеобеденный чай, ужины в ресторане Borgo, дегустации премиальных вин, винные туры по историческим виноградникам и погребам и эксклюзивная церемония High Tea с панорамным видом на холмы Ланге.Чтобы сделать отдых еще более насыщенным, гостям предлагается широкий выбор авторских экскурсий по региону.Среди них художественные маршруты, прогулки по живописным природным тропам, поездки на винтажных автомобилях, экскурсии на легендарных скутерах Vespa, походы в лес в поисках белых трюфелей и путешествия от Лигурийского побережья до горных районов Пьемонта.Каждое такое впечатление превращает пребывание в Borgo Monchiero в настоящее путешествие по культуре, гастрономии и природе Ланге.О компании Atmosphere CoreAtmosphere Core — один из ведущих гостиничных операторов Южной Азии, активно развивающий международные партнерства и реализующий масштабную программу расширения бизнеса в странах Азии и Европы.Философия компании Joy of Giving («Удовольствие дарить») лежит в основе каждого проекта и отражает стремление создавать искреннюю эмоциональную между гостями и местами их пребывания, а также местными жителями.Портфель брендов Atmosphere Core включает отельные сети THE OZEN COLLECTION, COLOURS OF OBLU, Atmosphere Hotels & Resorts и ONE Atmosphere.Каждый бренд предлагает уникальный опыт гостеприимства, основанный на принципах устойчивого развития, современных технологических решениях, интуитивно понятном сервисе и внимательном отношении к каждому гостю.Продуманная коллекция направлений создает впечатления, к которым хочется возвращаться вновь и вновь.Портфель Atmosphere Core включает на сегодняшний день девять курортов на Мальдивах, один исторический отель в Индии и один в Италии.В ближайшие годы компания откроет новые отели и курорты на Мальдивах (атолл Южный Мале), в Непале (Банепа), на Шри-Ланке (Тангалле), а также в Индии (Бангалор, Бхубанешвар, Чандрагири, Кург, Гоа, Гувахати, Джайпур, Джайсалмер, Каннур, Калькутта, Куфри, Курсеонг, Ширди).

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