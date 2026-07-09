BORGO MONCHIERO HERITAGE BY ATMOSPHERE eröffnet in der Langhe in Italien

BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere

Das historische Kloster im Piemont verbindet regionales Erbe mit moderner Gastfreundschaft, Fine Dining&Wellness in einer der renommiertesten Regionen Italiens

Borgo Monchiero verbindet Atmosphere Cores Philosophie ‚Joy of Giving’ mit dem Anspruch der Marke Heritage by Atmosphere” — Salil Panigrahi, Co-Founder und Managing Director von Atmosphere Core

LANGHE, ITALY, July 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit BORGO MONCHIERO HERITAGE BY ATMOSPHERE erweitert die internationale Hospitality-Gruppe Atmosphere Core ihr Portfolio um ihr erstes Haus in Europa. Ab dem 16. Juli 2026 heißt das historische Anwesen in der Langhe-Region im Piemont Gäste willkommen. Das ehemalige Kloster aus dem 18. Jahrhundert wurde unter der Leitung des renommierten italienischen Architekten Stefano Tardito sorgfältig restauriert und in eine historische Residenz mit internationaler Gastfreundschaft verwandelt. Das Haus ist Teil der Kollektion HERITAGE BY ATMOSPHERE von Atmosphere Core und verbindet das kulturelle Erbe der Region mit modernem Design, regionaler Gastronomie, Wellness und individuell kuratierten Erlebnissen.„Borgo Monchiero verbindet Atmosphere Cores Philosophie ‚Joy of Giving’ mit dem Anspruch der Marke Heritage by Atmosphere, außergewöhnlichen Orten neues Leben einzuhauchen, ihre Identität zu bewahren und authentische sowie einzigartige Erlebnisse für die Gäste zu schaffen”, so Salil Panigrahi, Co-Founder und Managing Director von Atmosphere Core. „Die Eröffnung ist für uns ein besonderer Meilenstein: Unsere langjährige Erfahrung im internationalen Gastgewerbe in Verbindung mit unserer globalen Expansionsstrategie hat dazu geführt, dass wir wichtige Kooperationen mit europäischen Unternehmen und renommierten italienischen Marken eingegangen sind, die heute in der Eröffnung unseres ersten Standorts in Europa und unserem zweiten ‚Heritage by Atmosphere‘-Hotel gipfeln.“Ein Traum wurde zum Leben erwecktV.l.n.r.: Monastero Restaurant, Heritage Villa, Außenansicht des BORGO MONCHIERO HERITAGE BY ATMOSPHERE © Atmosphere Hotels & ResortsEin Traum wurde zum Leben erwecktMit der Leitung von Borgo Monchiero, dem zweiten historischen Anwesen seiner Marke HERITAGE BY ATMOSPHERE markiert das auf den Malediven etablierte Hotelunternehmen Atmosphere Core seinen Einstieg in den europäischen Markt. Das Projekt entstand aus der gemeinsamen Vision der Eigentürmer Franco Giampetruzzi und Gian Maria Debenedetti und ist von der Philosophie „Where Every Stone Holds a Story“ geprägt. „Die Eröffnung von Borgo Monchiero markiert für uns die Verwirklichung eines gemeinsamen Traums, der aus dem Wunsch entstand, ein fast vergessenes Dorf zum Leben zu erwecken, mit dem sind wir durch Kindheitserinnerungen und die Leidenschaft für die außergewöhnliche Landschaft verbunden sind, und dessen Seele und Geschichte wir mit der Welt teilen möchten“, sagen die Eigentümer Franco Giampetruzzi und Gian Maria Debenedetti. „Mit dem Dorf kehrt auch sein künstlerisches Erbe in der Malerei und Musik zurück, ebenso wie die sakralen Stätten, die der Zeit getrotzt haben. Heute verbinden sich diese Elemente zu einer gehobenen Unterkunft - dank eines ehrgeizigen Restaurierungsprojekts unter der Aufsicht der Behörde für Archäologie, Bildende Kunst und Landschaft und mit der Unterstützung eines Teams von Fachleuten, das uns von Anfang an begleitet hat.“Architekt Stefano Tardito leitete die Restaurierungsarbeiten und sorgte mit seinem Gespür für Denkmalschutz und gestalterische Kompetenz dafür, dass der historische Klosterkomplex erfolgreich restauriert wurde, ohne seine ursprüngliche Identität zu verlieren. Diese herausragende Leistung wurde mit dem renommierten Rēgula-Award 2025 geehrt.Francesco Giovannelli, Monastery Manager des Borgo Monchiero freut sich, in Kürze die ersten Gäste im Piemont zu begrüßen - einer zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Landschaft, die besonders für ihre kulinarische Tradition berühmt ist, zu begrüßen. „Unser Ziel ist es, ein hochwertiges Erlebnis zu bieten, mit dem Gäste den Charme des Dorfes, seine Geschichte sowie die Region durch bis ins kleinste Detail durchdachte Erlebnisse entdecken können.“Residieren im Kloster und in der Villa25 Zimmer und Suiten stehen den Gästen zur Verfügung, die sich auf das historische Kloster und die Villa verteilen. Die ehemaligen Mönchszellen wurden zu stilvollen Rückzugsorten mit modernen Annehmlichkeiten umgestaltet, wobei Originalmaterialien und historische Details erhalten blieben. Hell und geräumig präsentieren sich die Suiten, die mit ihrer Ausstattung den authentischen Charakter des Gebäudes unterstreichen. Die in der Villa gelegenen Zimmer strahlen aristokratische Eleganz aus und bieten eine private Atmosphäre mit Blick auf die umliegende Hügellandschaft. Der Prior’s Room – ein großzügiges Apartment mit mehreren Zimmern – ergänzt das Angebot für Familien und kleine Gruppen.Regionaler Genuss und ErholungDie regionale Verbundenheit mit der Langhe spiegelt sich auch im gastronomischen Konzept wider. Dieses verantwortet Executive Chef Giorgio Servetto, ehemals Küchenchef des Ristoranti Nove (Michelin-Stern 2021–2022) und des Vignamare (Grüner Michelin-Stern 2023 sowie Michelin-Stern 2024–2025). Unterstützt wird er von Küchenchef Alessandro Di Giacomo, der seit vielen Jahren eng mit Chef Servetto zusammenarbeitet. Gemeinsam kreieren sie eine Küche, die zeitgenössische Kreativität mit der piemontesischen Tradition verbindet. Im Mittelpunkt seiner Küche stehen saisonale Produkte und hochwertige Zutaten aus der Region, die im Restaurant des historischen Klosters mit einer erlesenen Weinauswahl präsentiert werden. Private Dinner-Erlebnisse und individuelle Verkostungen an besonderen Orten des Dorfes ergänzen das gastronomische Angebot. Entspannung finden Gäste im Wellnessbereich, der die Ruhe und besondere Atmosphäre der Langhe-Landschaft aufgreift. Ein Panorama-Pool mit Blick über die Hügellandschaft, ein beheiztes Wasserbecken, Sauna, der Relaxbereich und eine Erlebnisdusche bieten Raum für Erholung.Kunst und Kultur erwachen im Dorf zu neuem LebenIm Laufe des 20. Jahrhunderts inspirierten die Hügel rund um Borgo Monchiero zahlreiche Künstler und verwandelten das Dorf in einen Ort kulturellen Schaffens. In der Stille der alten Mauern arbeiteten Meister wie Eso Peluzzi und Claudio Bonichi sowie Schlüsselfiguren der piemontesischen Kunst, darunter Piero Simondo, Gigi Chessa, Giulio Da Milano, Pietro Morando, Nino Aimone, Giovanni Bracco und Piero Solavaggione. Deren Erbe lebt in Kunstwerken weiter, die Innenräume und Gänge schmücken und das Anwesen in ein weitläufiges Museum verwandeln. Herzstück ist die ehemalige Privatkapelle, die heute als Museums dient, sowie das ehemalige Wohnhaus und Atelier des Künstlers Eso Peluzzi bringen den Gästen die Geschichte und künstlerische Identität von Borgo Monchiero näher. Beide sind nach Vereinbarung für Besucher geöffnet.Idealer Rahmen für Hochzeiten und FeierlichkeitenDie historische Architektur macht Borgo Monchiero zu einem besonderen Ort für Hochzeiten und private Veranstaltungen. Das Santuario della Madonna del Rosario aus dem Jahr 1752 sowie die angrenzende Kapelle bieten einen außergewöhnlichen Rahmen für religiöse, symbolische oder standesamtliche Zeremonien. Die Außenbereiche – von den Panoramaterrassen bis zu den Gärten, vom Infinity-Pool bis zur Villa – begeistern mit atemberaubenden Ausblicken auf die Hügel der Langhe. Zudem kann das gesamte Anwesen exklusiv gebucht werden, um jede Hochzeit oder Feierlichkeit zu einem einzigartigen Ereignis zu machen.Gäste des Borgo Monchiero profitieren bereits bei der Ankunft vom persönlichen Service: Ein Heritage Host empfängt die Gäste direkt am Flughafen. Ausgewählte Aufenthalte können zudem um den Heritage Experience Plan erweitert werden, der unter anderem ein Gourmet-Frühstück, Afternoon Tea, ein Dinner im Restaurant des Borgo, Weintouren durch historische Weinberge, erstklassige Weinverkostungen und einen exklusiven Nachmittagstee umfasst.Darüber hinaus stehen verschiedene Aktivitäten in der näheren Umgebung zur Auswahl, darunter Kunsttouren, Trüffelsuchen, Oldtimer- und Vespa-Ausflüge sowie Ausflüge von der ligurischen Küste bis in die piemontesischen Berge.ÜBER ATMOSPHERE HOTELS & RESORTSAtmosphere Hotels & Resorts ist eine kuratierte Sammlung unverwechselbarer Häuser, die von der lokalen Kultur inspiriert und in einzigartige Landschaften eingebettet sind. Von abgelegenen Inseln bis hin zu Innenstädten erwartet Gäste eine neue Erfahrung – getreu dem Motto A New Experience Awaits – denn jedes Resort und Hotel bietet maßgeschneiderte, markenspezifische Erlebnisse, die auf eine der sieben Untermarken des Portfolios abgestimmt sind. Diese Reihe einzigartiger, preisgekrönter Reiseziele fängt die Essenz der Authentizität eines Ortes ein und bietet eine außergewöhnliche Mischung aus maßgeschneiderter Eleganz und echten lokalen Entdeckungen. Mit einem wachsenden Portfolio von 16 exklusiven Häusern an einigen der inspirierendsten Orte der Welt lädt Atmosphere Hotels & Resorts anspruchsvolle Reisende dazu ein, unvergessliche Momente an Orten von unvergleichlicher Schönheit und Raffinesse zu erleben.ÜBER ATMOSPHERE COREAtmosphere Core ist ein führender Name im Gastgewerbe in Südasien mit starken globalen Partnerschaften und einem soliden Expansionsplan in Asien und Europa. Der Ethos Joy of Giving sorgt für eine tiefe und echte Verbindung mit dem Reiseziel und den Menschen. Globale Partner finden in THE OZEN COLLECTION, Atmosphere Hotels & Resorts, COLOURS OF OBLU und ONE Atmosphere eine reiche Vielfalt an unverwechselbaren Erlebnissen. Diese definieren die einzelnen Marken und werden durch bereichernde, nachhaltige Aufenthalte, einfache, flexible Lösungen und innovative, intuitive Dienstleistungen aufgewertet. Die durchdachte Zusammenstellung von Reisezielen weckt alle Sinne und schafft unvergessliche Erinnerungen für Gäste, die sie schätzen und zum erneuten Besuch anregen.Portfolio: Neun private Inselresorts auf den Malediven und ein Heritage-Hotel in Indien.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.