Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere abre sus puertas en la región italiana de Langhe

BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere

El antiguo monasterio del siglo XVIII renace como un destino de alta hospitalidad entre arte, gastronomía, bienestar y patrimonio.

El proyecto Borgo Monchiero combina a la perfección la filosofía de hospitalidad ‘Joy of Giving’” — Salil Panigrahi, Cofounder and Managing Director of Atmosphere Core

LANGHE, ITALY, July 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Enclavado entre algunas de las colinas más cautivadoras de la región de Langhe, en el Piamonte (provincia de Cuneo, Italia) BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere devuelve la vida a un antiguo monasterio del siglo XVIII. Gracias a un minucioso proyecto de restauración y puesta en valor, el antiguo complejo monástico, que abrirá oficialmente sus puertas el 16 de julio de 2026, se ha transformado en una residencia con encanto y vocación internacional.El proyecto supone el renacimiento de una aldea histórica convertida ahora en un destino de excelencia, donde diseño, arte, bienestar y gastronomía conviven en perfecta armonía con la identidad auténtica del territorio.Fruto de la visión compartida de sus propietarios, Franco Giampetruzzi y Gian Maria Debenedetti, e inspirado en la filosofía “Where Every Stone Holds a Story”, Borgo Monchiero representa la segunda propiedad histórica de la colección “HERITAGE BY ATMOSPHERE” de Atmosphere Core , compañía internacional de hospitalidad ya consolidada en Maldivas y actualmente inmersa en una estrategia de expansión global. Con la gestión de esta propiedad, la compañía marca además su entrada en el mercado europeo.“La apertura oficial de Borgo Monchiero supone para nosotros la culminación de un sueño compartido, nacido del deseo de devolver la vida a una aldea casi olvidada a la que nos une un vínculo muy profundo, tanto por los recuerdos de infancia como por nuestra pasión por esta tierra extraordinaria que la rodea, compartiendo su alma y su historia con el mundo”, afirman los propietarios, Franco Giampetruzzi y Gian Maria Debenedetti. “Con la aldea, renace también su patrimonio artístico vinculado a la pintura y la música, así como unos espacios sagrados que han resistido el paso del tiempo. Hoy, todos estos elementos se entrelazan con una propuesta de hospitalidad refinada, gracias a un ambicioso proyecto de restauración desarrollado bajo la supervisión de la Autoridad de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje, y con el apoyo de un equipo excepcional de profesionales que nos ha acompañado desde las primeras fases”.“El proyecto Borgo Monchiero combina a la perfección la filosofía de hospitalidad ‘Joy of Giving’, compartida por todas las propiedades de Atmosphere Core, con la promesa de la submarca Heritage by Atmosphere de insuflar nueva vida a lugares extraordinarios, respetando su identidad y transformándolos al mismo tiempo en experiencias de hospitalidad auténticas y refinadas”, señala Salil Panigrahi, cofundador y managing director de Atmosphere Core. “Su apertura supone un momento especialmente significativo para nosotros: nuestra larga trayectoria en hospitalidad internacional, unida a nuestra estrategia de expansión global, nos ha llevado a establecer importantes colaboraciones con compañías europeas y prestigiosas marcas italianas, culminando hoy con el lanzamiento de nuestro primer destino en Europa y de la segunda propiedad Heritage by Atmosphere”.“Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros primeros huéspedes a partir del 16 de julio en este nuevo alojamiento situado en el corazón de Langhe, una de las regiones más emblemáticas del Piamonte, conocida por sus paisajes Patrimonio Mundial de la UNESCO y por sus tradiciones culinarias”, añade Francesco Giovannelli, Monastero Manager de Borgo Monchiero. “Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de hospitalidad de alta calidad que permita a los huéspedes descubrir el encanto de la aldea y su historia, junto con el espíritu más auténtico de la región, a través de experiencias cuidadas hasta el más mínimo detalle”.El ambicioso proyecto de restauración ha sido dirigido por el arquitecto Stefano Tardito y representa una intervención de extraordinaria sensibilidad patrimonial y solvencia arquitectónica, que ha logrado recuperar el antiguo complejo monástico sin alterar su identidad original.El enfoque combina con acierto la conservación del patrimonio, el lenguaje de la hospitalidad contemporánea y la innovación tecnológica, poniendo en valor los materiales, los volúmenes y la atmósfera auténtica de la aldea. Este excepcional trabajo ha sido reconocido con el prestigioso Rēgula Award 2025 en la categoría Hospitality Structures, que destaca su valor arquitectónico y su capacidad para reinterpretar el pasado desde una perspectiva contemporánea e internacional.Habitaciones en el Monasterio y la VillaLa propiedad cuenta con 25 habitaciones y suites distribuidas entre el histórico Monasterio y la Villa, ofreciendo dos interpretaciones complementarias de una hospitalidad refinada. En el Monasterio, las habitaciones se han creado a partir de las antiguas celdas monásticas, hoy transformadas en elegantes espacios que conservan materiales originales y detalles históricos, enriquecidos con comodidades modernas; las categorías superiores se amplían en luminosas suites con acabados a medida que realzan el carácter auténtico del edificio. En la Villa, las habitaciones reflejan una elegancia más residencial y aristocrática, con interiores íntimos, luminosos y sofisticados, concebidos para una estancia privada inmersa en la tranquilidad de las colinas. Completa la propuesta la evocadora Prior’s Room, un amplio apartamento con habitaciones comunicadas, ideal para familias o pequeños grupos, que combina privacidad, historia y confort en una experiencia inmersiva única.Una propuesta gastronómica arraigada en el territorioLa experiencia gastronómica de BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere Langhe Piedmont se ha confiado al chef ejecutivo Giorgio Servetto, anteriormente chef de Ristoranti Nove —Estrella Michelin 2021-2022— y Vignamare —Estrella Verde Michelin 2023; Estrella Michelin 2024-2025—, quien propone una cocina que fusiona creatividad contemporánea y profundo respeto por la tradición piamontesa. Su visión realza con elegancia la excelencia de la región de Langhe, poniendo el acento en la estacionalidad y en la calidad del producto. En el restaurante, ubicado en el antiguo monasterio, la cocina dialoga con la atmósfera histórica a través de platos icónicos de la zona maridados con una selección de vinos de alto nivel. La experiencia culinaria se extiende más allá del restaurante con cenas privadas y catas inmersivas celebradas en algunos de los espacios más evocadores de la aldea. Trabajando junto a él estará el chef residente Alessandro Di Giacomo, quien mantiene una larga trayectoria de colaboración con el chef Servetto.Bienestar para cuerpo y menteLa experiencia wellness se concibe como un viaje de profunda regeneración para cuerpo y mente, inmerso en la tranquilidad de la aldea y en la belleza de las colinas de Langhe. La propuesta invita a desconectar y relajarse con una piscina panorámica con vistas a las colinas, una cisterna de agua climatizada con techo abovedado, sauna, zona de relajación y ducha emocional.El arte y la cultura vuelven a cobrar vida en la aldeaDurante el siglo XX, las colinas que rodean Borgo Monchiero inspiraron a un refinado círculo de artistas, transformando la aldea en un lugar de intensa producción cultural. El silencio de sus antiguos muros acogió a maestros como Eso Peluzzi y Claudio Bonichi, junto a figuras clave del arte piamontés como Piero Simondo, Gigi Chessa, Giulio Da Milano, Pietro Morando, Nino Aimone, Giovanni Bracco y Piero Solavaggione, dando lugar a un diálogo creativo que todavía hoy impregna sus espacios. Este legado sigue vivo en las obras de arte que enriquecen interiores y recorridos, convirtiendo la propiedad en un museo extendido. En el corazón de este patrimonio se encuentra la capilla desacralizada, hoy transformada en un elegante museo, junto con la residencia y el atelier de Eso Peluzzi, ambos abiertos a visitantes con cita previa y guardianes del alma más auténtica e íntima de Borgo Monchiero.Un enclave ideal para bodas y ceremoniasBORGO MONCHIERO HERITAGE se presenta también como un escenario excepcional para bodas exclusivas, donde la historia y los elementos contemporáneos se combinan para crear una atmósfera íntima, elegante y profundamente emocional. El Santuario della Madonna del Rosario, corazón espiritual del complejo y datado en 1752, ofrece un entorno encantador y recogido para ceremonias religiosas, mientras que la capilla desacralizada adyacente resulta ideal para celebraciones simbólicas o civiles con una gran fuerza evocadora. Los espacios exteriores —desde las terrazas panorámicas hasta los jardines, desde la piscina infinita hasta la villa— se convierten en telones de fondo naturales para cada momento de la recepción, con instantes de celebración y vistas espectaculares sobre las colinas de Langhe. La posibilidad de reservar la propiedad en exclusiva, junto con sus 25 habitaciones distribuidas entre el Monasterio y la Villa, permite crear una experiencia completamente personalizada, convirtiendo cada boda en un acontecimiento único inmerso en la belleza atemporal del paisaje.Desde la llegada hasta la salida, los huéspedes pueden disfrutar de servicios personalizados, comenzando por la bienvenida de un Heritage Host dedicado que los recibe directamente en el aeropuerto. Algunas estancias seleccionadas pueden incluir también acceso al Heritage Experience Plan, con una propuesta gastronómica que comprende desayuno gourmet, afternoon tea y cena en el restaurante del Borgo, catas de vinos premium, rutas enológicas por viñedos y bodegas históricas, y un exclusivo high tea con vistas panorámicas a las colinas.Para enriquecer aún más la estancia, los huéspedes pueden elegir entre una amplia variedad de experiencias que permiten explorar el entorno, incluyendo itinerarios artísticos, paseos por la naturaleza, rutas en coches clásicos o Vespa, búsqueda de trufas y excursiones que se extienden desde la costa de Liguria hasta las montañas del Piamonte. Momentos únicos que transforman la estancia en un verdadero viaje experiencial en el corazón de Langhe.Acerca de Atmosphere CoreAtmosphere Core es una marca líder en hostelería en el sur de Asia con sólidas alianzas globales y un sólido plan de expansión en Asia y Europa. Un ethos fundamental, Joy of Giving, garantiza una conexión profunda y genuina con el destino y las personas. Los socios globales encuentran una gran variedad de experiencias de marca distintivas en THE OZEN COLLECTION, COLOURS OF OBLU, Atmosphere Hotels & Resorts y ONE Atmosphere, elevadas gracias a estancias sostenibles enriquecedoras, soluciones ágiles sencillas y servicios innovadores e intuitivos. Esta cuidadosa selección de destinos despierta todos los sentidos y teje historias restauradoras para los huéspedes que aprecian y a las que vuelven con el tiempo.Cartera: Nueve resorts en Maldivas, así como un hotel histórico en India y otro en Italia.Atmosphere Core Pipeline: Hoteles y resorts en Bengaluru, Bhubaneswar, Chandragiri, Coorg, Goa, Guwahati, Jaipur, Jaisalmer, Kannur, Kolkata, Kufri, Kurseong y Shirdi en India; el atolón sur de Malé en Maldivas; Banepa en Nepal; y Tangalle en Sri Lanka.

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