Onclusive nombra a Peter Harris como nuevo CEO

El nombramiento coincide con la aceleración de la hoja de ruta de innovación de la compañía

BUENOS AIRES, ARGENTINA, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- Onclusive , líder mundial en inteligencia de medios, ha anunciado el nombramiento de Peter Harris como nuevo CEO, cargo que asumirá a partir del mes de julio; mientras que su antecesor, Rob Stone, pasará a formar parte del Consejo de Administración.El nombramiento de Harris se produce en un momento de aceleración de la hoja de ruta de innovación de la compañía, tanto con el lanzamiento de la nueva Plataforma Unificada, que combina capacidades de monitorización, medición y flujo de trabajo, como de Onclusive GEO Analytics para medir la visibilidad de la marca en las búsquedas con IA.Harris aportará en este contexto una amplia experiencia en desarrollo empresarial en empresas de SaaS y tecnología, con un historial probado en impulsar el crecimiento, acelerar el rendimiento empresarial y lograr un éxito sostenido a largo plazo.El nuevo CEO de Onclusive procede de Pipedrive, proveedor de software de CRM, donde ocupaba el cargo de presidente y fue responsable de una cuenta de resultados global rentable y en rápido crecimiento, con presencia en 180 mercados y 100.000 clientes.Anteriormente, estuvo en Intuit como director global de desarrollo empresarial, impulsando un crecimiento significativo de la empresa; y en Deloitte, donde creó y gestionó su primer vehículo de inversión en el Reino Unido, al tiempo que impulsaba el lanzamiento de su primer producto en el mercado británico, Propel by Deloitte.En palabras de J.T. Treadwell, Managing Director de STG, propietario de Onclusive, “Peter Harris se une a Onclusive en un momento emocionante para la empresa, ahora que entramos en una nueva fase, con una hoja de ruta de innovación que avanza a pasos agigantados y un crecimiento de las ventas cada vez mayor. Su dinamismo y pasión serán fundamentales para liderar la próxima fase de Onclusive, aprovechando nuestros sólidos cimientos y reforzando aún más nuestro impulso como el proveedor más innovador y completo del mercado de la inteligencia de medios, y como aquel que ofrece la mejor combinación de tecnología y servicios para el valor del cliente”.Según el nuevo CEO de la compañía, Peter Harris, “nos encontramos en un punto de inflexión con la llegada de la inteligencia artificial y, gracias a nuestra Plataforma Unificada y a la nueva herramienta GEO Analytics, contamos con las bases necesarias para aprovechar este impulso y ofrecer los datos que nuestros clientes de relaciones públicas, comunicación y marketing necesitan para demostrar y maximizar el valor de la comunicación”.Sobre OnclusiveOnclusive es líder mundial en tecnología y servicios de inteligencia de medios dedicados a apoyar a los profesionales de las relaciones públicas, la comunicación y el marketing. Ofrecemos innovación de vanguardia, experiencia humana y un alcance incomparable de los medios de comunicación en un conjunto de soluciones de gestión, seguimiento y análisis de medios que apoya cada etapa del ciclo de comunicación. Nuestra plataforma y servicios unificados permiten a nuestros clientes tomar decisiones rápidas, precisas y basadas en datos sobre sus comunicaciones y estrategias de marketing, permitiéndoles demostrar y mejorar su valor.

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