クビンス AUTO10スロージューサーで作る夏の水分補給レシピ5選
暑い季節は、こまめな水分補給が大切です。でも、水だけでは物足りなく感じることもあります。そんなときは、フレッシュジュースやモクテル、フルーツドリンクがおすすめ。旬の果物や野菜をたっぷり使った一杯なら、おいしく楽しみながら夏の水分補給ができます。JAPAN, July 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- 暑い季節は、こまめな水分補給が大切です。でも、水だけでは物足りなく感じることもあります。そんなときは、フレッシュジュースやモクテル、フルーツドリンクがおすすめ。旬の果物や野菜をたっぷり使った一杯なら、おいしく楽しみながら夏の水分補給ができます。
クビンス AUTO10スロージューサーなら、約3Lの大容量ホッパーとハンズフリー自動カットシステムのおかげで、自家製夏ドリンク作りがこれまで以上に簡単に。爽やかなシトラスジュース、トロピカルモクテル、フルーツたっぷりの一杯など、お好みに合わせてお楽しみいただけます。5つの簡単なレシピで、おいしく水分補給をしながら、この夏を爽やかに元気に過ごしましょう。
01 ｜ オレンジ・ザクロジュース
甘いオレンジジュースと酸味のあるザクロが重なり合い、色鮮やかで風味豊かな美しい層のドリンクに。ブランチやパーティー、ちょっと特別な気分を味わいたいときにぴったりです。
オレンジ・ザクロジュースのレシピはこちら
▶ https://kuvings.jp/blogs/recipe/orange-pomegranate-juice
02 ｜ ヘルシー・バジルファンタ
フレッシュなオレンジとレモンのジュースにバジルとスパークリングウォーターを加えた、手作りソーダの爽やかな代替ドリンク。シトラスの風味とバジルの香り豊かな後味が絶妙にマッチします。
ヘルシー・バジルファンタのレシピはこちら
▶https://kuvings.jp/blogs/recipe/healthy-basil-fanta
03 ｜ マンゴー・コラーダ・モクテル
マンゴー、ライム、ココナッツミルクを合わせた、なめらかな口当たりと爽やかな味わいのクリーミーなトロピカルモクテル。氷を入れて冷たく仕上げれば、暑い日のリフレッシュにぴったりの一杯です。
マンゴー・コラーダ・モクテルのレシピはこちら
▶https://kuvings.jp/blogs/recipe/mango-colada-mocktail
04 ｜ ストロベリー・モヒート・モクテル
この夏は、ストロベリー・モヒート・モクテルで爽やかなひとときを。クビンスのプレミアムスロージューサーで、フレッシュないちごやライム、レモンをやさしく搾り、すっきりとした味わいのノンアルコールドリンクに仕上げました。暑い日のリフレッシュにぴったりの一杯です。
いちごのやさしい甘みと柑橘の爽やかな酸味が調和した、みずみずしいおいしさをぜひお楽しみください。
ストロベリー・モヒート・モクテルのレシピはこちら
▶https://kuvings.jp/blogs/recipe/strawberry-mojito-mocktail
05 ｜ スイカ・サンライズ・モクテル
スイカ、パイナップル、レモン、ミントを組み合わせた、夏にぴったりの爽やかなモクテル。フルーティーな甘みとすっきりとした味わいが楽しめる、彩り豊かな一杯です。氷を入れて冷たく仕上げれば、何度でも作りたくなるおいしさです。
スイカ・サンライズ・モクテルのレシピはこちら
▶https://kuvings.jp/blogs/recipe/watermelon-sunrise-mocktail
おうちで手軽にフレッシュなドリンクを楽しむなら、スロージューサーがおすすめです。クビンス AUTO10なら、食材をまとめて入れるだけで、栄養たっぷりのジュースや爽やかなドリンクを手軽に作れます。毎日の水分補給を、おいしくヘルシーな習慣にしてみませんか。
フレッシュジュースやヘルシードリンクのレシピを多数ご紹介しています。ぜひ https://kuvings.jp/ をご覧ください。
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