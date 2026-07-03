クビンス AUTO10スロージューサーで作る夏の水分補給ドリンク5選
水分補給にぴったりのグリーンジュースから南国気分を楽しめるトロピカルジュースまで。5つのレシピで、この夏をみずみずしく、爽やかに、元気に過ごしましょう。JAPAN, July 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- 夏は、フレッシュジュース、スムージー、爽やかなモクテルを楽しむのにぴったりの季節。クビンス AUTO10 スロージューサーなら、最小限の下準備で果物や野菜を手軽にヘルシーな自家製ドリンクに変えることができます。
水分補給にぴったりのグリーンジュースから南国気分を楽しめるトロピカルジュースまで。5つのレシピで、この夏をみずみずしく、爽やかに、元気に過ごしましょう。
01 ｜ リフレッシング・グリーングロー・ジュース
水分豊富なきゅうり、青りんご、ミントを合わせた、軽やかで爽快なグリーンジュース。ベビーほうれん草がプラスされることで栄養価がアップしながらも、クリーンでキリッとした味わいはそのまま。暑い夏の日にぴったりの一杯です。
▼リフレッシング・グリーングロー・ジュースのレシピはこちら▼
https://kuvings.jp/blogs/recipe/the-magic-of-leafy-greens-3-green-juices-that-actually-taste-good
02 ｜ トロピカル・ケール・クレンザー
ケール、パイナップル、洋梨、ライム、しょうがを合わせたトロピカルジュース。自然な甘みの後味が心地よい爽やかな一杯です。葉物野菜をおいしく取り入れながら、一日中リフレッシュできる手軽なレシピです。
▼トロピカル・ケール・クレンザーのレシピはこちら▼
https://kuvings.jp/blogs/recipe/the-magic-of-leafy-greens-3-green-juices-that-actually-taste-good
03 ｜ スイート・ほうれん草シトラスジュース
オレンジ、みかん、にんじん、ほうれん草を使った、明るい色合いと自然な甘みが楽しめるジュース。 家族みんなで楽しめる味わいです。彩り豊かな果物と野菜を手軽に取り入れられるので、 毎日の食事に手軽に栄養をプラスできます。
▼スイート・ほうれん草シトラスジュースのレシピはこちら▼
https://kuvings.jp/blogs/recipe/the-magic-of-leafy-greens-3-green-juices-that-actually-taste-good
04 ｜ エナジーショット
りんご、にんじん、ビーツ、しょうがを組み合わせた、鮮やかな色合いとすっきりとした味わいが楽しめるジュース。朝の一杯や、運動前のリフレッシュドリンクとしてもおすすめです。
▼エナジーショットのレシピはこちら▼
https://kuvings.jp/blogs/recipe/energy-shot-juice-1
05 ｜ パイナップル・ココナッツジュース
パイナップル、ココナッツ、オレンジを組み合わせた、夏気分を楽しめるトロピカルドリンク。フルーツの自然な甘みと爽やかな味わいが広がり、暑い日の午後のリフレッシュにもぴったりです。
▼パイナップル・ココナッツジュースのレシピはこちら▼
https://kuvings.jp/blogs/recipe/pineapple-coconut-juice
水分を多く含む果物や野菜を毎日の食生活に取り入れることで、夏の水分補給をもっと手軽に。みずみずしい食材や葉物野菜、自然な甘みのあるフルーツを組み合わせたジュースなら、すっきりとした飲み心地とともに、さまざまな栄養をおいしく取り入れられます。
クビンス AUTO10 スロージューサーなら、夏の水分補給にぴったりのフレッシュジュースも、手間なく快適に楽しめます。ハンズフリーの自動カット機能で、果物や野菜をまとめて入れるだけ。季節の食材を使った栄養たっぷりの一杯を、毎日の習慣に手軽に取り入れられます。
フレッシュジュースのレシピやヘルシードリンクのアイデア、夏の水分補給に役立つポイントは、https://kuvings.jp/ でぜひご覧ください。
Kuvings Marketing
Kuvings
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.