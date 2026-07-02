NOCCI、継続的なエネルギーワーク参加者から寄せられた変化をきっかけに「鼻炎リリーフ エネルギーワーク」を開始

鼻や呼吸に悩む人のための新しいオンライン継続プログラムが7月12日スタート

TOKYO, JAPAN, July 2, 2026 / EINPresswire.com / -- NOCCI Channeling Academy代表であり、「サードアイ開眼・パラレルシフト30」の創設者である NOCCIは、鼻や呼吸に関する悩みを抱える方に向けた新しい月額制オンラインプログラム「NOCCI 鼻炎リリーフ エネルギーワーク」を2026年7月12日より開始します。本プログラムは、月2回のライブオンラインセッションを通じて、ガイド瞑想、エネルギーワーク、チャクラバランス調整などを行い、参加者が心身を深くリラックスさせながら、エネルギーバランスを整えることを目的としています。このプログラムが誕生したきっかけは、これまでNOCCIが提供してきた継続的なエネルギーワークに参加していた受講者から寄せられた数多くの声でした。参加者の中には、「長年悩んでいた鼻炎が気にならなくなった」「以前より鼻が通りやすくなったと感じる」「季節の変わり目が以前より楽になった」「呼吸が深くなり、日常生活が快適になった」など、ご自身の体験として報告する方が増えてきました。これらは個人の体験であり、すべての方に同様の変化を保証するものではありません。しかし、このような声が継続的に寄せられたことから、NOCCIは鼻と呼吸に特化したプログラムを独立して提供することを決定しました。NOCCIは次のように語ります。「私はこれまで数多くのエネルギーワークを行ってきましたが、参加者の皆さんから鼻や呼吸に関する嬉しい報告をいただく機会が増えてきました。その声を受け、このテーマに特化した継続プログラムをつくることを決めました。呼吸は心と身体、そして意識をつなぐ大切な架け橋です。深く呼吸できることは、人生の質にも大きく関わると感じています。」プログラムでは毎月第2・第4日曜日19時より、以下の内容を提供します。鼻・顔・喉周辺のエネルギーバランス調整エネルギークリアリングチャクラバランス調整ガイド瞑想深いリラクゼーションアーカイブ配信による継続サポートNOCCIはこれまで、日本を中心に多くのオンラインプログラムを提供し、瞑想やエネルギーワークを通じて心身のウェルビーイングや自己成長をサポートしてきました。現在は「Psychic Intelligence（サイキック・インテリジェンス）」という新しいコンセプトを掲げ、直感や内なる感覚を育む重要性を世界へ発信しています。「NOCCI 鼻炎リリーフ エネルギーワーク」は2026年7月12日にスタートし、毎月第2・第4日曜日19時よりオンラインで開催されます。詳しくはをご覧ください。

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