No Hay Conservación Sin Desarrollo Humano, Afirma el CEO de Ocho Sur Michael Spoor

Trabajadores de Ocho Sur cosechan palma aceitera en Ucayali, Perú (izquierda), y Michael Spoor, CEO de Ocho Sur (derecha). La empresa genera más de 2,000 empleos formales directos en la Amazonía peruana.

El CEO de Ocho Sur sostiene que el empleo formal y la conservación van de la mano en la Amazonía peruana — y la palma aceitera es la prueba.

No puede haber conservación sin desarrollo humano. Cuando las familias tienen ingresos estables y confianza en el futuro, pueden apoyar mejor la conservación a largo plazo.” — Michael Spoor, CEO de Ocho Sur

PUCALLPA, UCAYALI, PERU, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Michael Spoor, CEO de Ocho Sur , en entrevista con Diario Expreso : "No hay conservación sin desarrollo humano"Un modelo que une empleo formal y conservación rural hoy.Publicado: 29 de junio de 2026 | Por Cristina Luna | Publicado originalmente en Expreso (Perú)Michael Spoor, CEO de Ocho Sur, sostiene que la Amazonía no debe escoger entre producción y bosques. Desde Ucayali, plantea que la palma puede generar empleo y conservación en tierras ya desboscadas.Durante años la palma aceitera fue asociada a deforestación. ¿Por qué afirma que Ocho Sur es distinta?Porque se ha creado un falso dilema. La palma suele presentarse como una elección entre desarrollo económico y conservación, pero nuestra experiencia en la Amazonía peruana muestra otra conclusión. Los bosques rara vez desaparecen porque las personas quieran destruir la naturaleza. Desaparecen porque las familias necesitan oportunidades económicas.El desafío es generar esas oportunidades en tierras ya desboscadas antes de las fechas de corte reconocidas por estándares de sostenibilidad, mientras se protegen los bosques que siguen en pie.¿Cómo se traduce ese modelo en la operación de la empresa?En Ocho Sur generamos empleo formal, trabajamos con comunidades vecinas y protegemos miles de hectáreas de áreas de conservación y bosques ribereños.La lección es sencilla: cuando hay desarrollo económico y las personas tienen confianza en su futuro, proteger los bosques se vuelve más fácil.Han generado más de 2,000 empleos directos. ¿Qué cambia en la vida de esas familias?Muchas personas ven el empleo como una estadística económica. Yo veo familias dando un mejor futuro a sus hijos y tomando decisiones con mayor tranquilidad. La pobreza suele estar asociada a la falta de estabilidad. Un empleo formal brinda ingresos predecibles, protección social, acceso a salud y la posibilidad de planificar el futuro.¿Qué señales ha visto en los trabajadores?Tenemos trabajadores cuyos hijos son los primeros de sus familias en acceder a estudios técnicos o universitarios. Hemos visto familias mejorar sus viviendas, iniciar pequeños negocios y construir ahorros. Lo que más me enorgullece es que estas oportunidades existan en la Amazonía rural. Muchos jóvenes sintieron que progresar significaba migrar a las grandes ciudades. Hoy demostramos que es posible construir un futuro sin irse de casa.¿Por qué la palma puede reducir pobreza rural y proteger bosques?Porque ofrece algo que pocos cultivos pueden brindar: ingresos mensuales confiables durante más de treinta años. Esa estabilidad transforma a las comunidades: las familias invierten en educación, mejoran sus viviendas y participan más en la vida local. También reduce la presión sobre los bosques al ayudar a las familias a arraigarse y prosperar en las áreas que ya cultivan.¿Desarrollo económico y conservación ambiental son incompatibles?No. Ese es, quizás, el mito más importante que enfrenta hoy la Amazonía. Conservación y desarrollo económico deben ir de la mano. No puede haber conservación sin desarrollo humano. Las personas protegen aquello que valoran. Cuando las familias tienen ingresos estables y confianza en el futuro, pueden apoyar mejor la conservación a largo plazo.Conservar con FuturoPara Michael Spoor, la conservación no puede imponerse desde afuera: debe generar valor para quienes viven cerca del bosque. Por eso, Ocho Sur mantiene acuerdos con comunidades nativas vecinas para proteger más de 2,000 hectáreas, mientras apoya prioridades definidas por ellas mismas, como educación, conectividad, monitoreo ambiental e iniciativas de desarrollo local.Entre la Ventaja y el FiltroLa agroindustria amazónica enfrenta una presión cada vez mayor: demostrar de dónde vienen sus productos. Michael Spoor advierte que consumidores, inversionistas, reguladores y grandes marcas están elevando sus exigencias en sostenibilidad, trazabilidad y reducción de emisiones. Quienes no se adapten pueden perder acceso a los mercados más atractivos.El reto es mayor para los pequeños productores. Documentar la propiedad de la tierra, mapear áreas de producción, mantener registros y demostrar trazabilidad puede ser manejable para una empresa grande, pero abrumador para una finca familiar. Por eso, Spoor plantea que la sostenibilidad requiere inclusión y acompañamiento. Si Perú aprovecha esta transición, puede convertirse en referente mundial en agricultura tropical responsable.La Amazonía Puede Exportar Mucho Más Valor HoyEl peso de Ocho Sur en Ucayali revela un potencial amazónico aún poco aprovechado. La empresa representa más del 50% de las exportaciones regionales, pero el CEO sostiene que el dato habla menos de la compañía que de oportunidades pendientes. La región cuenta con potencial agropecuario, condiciones climáticas privilegiadas y una población joven que busca progresar. Con inversión, tecnología, infraestructura y reglas claras, se crean empleos formales y exportaciones.Invertir Sin Irse de CasaPara Spoor, el futuro amazónico no pasa por aislar a la región de la actividad económica. Su apuesta es construir una economía que incentive a las personas a invertir en sus comunidades, sus tierras y su propio futuro. Bajo esa mirada, progresar no debe significar abandonar el territorio, sino encontrar oportunidades dentro de él.Sobre Ocho SurOcho Sur es una de las mayores inversiones agroindustriales del Perú en la Amazonía, con operaciones en Ucayali y más de 10,000 hectáreas bajo producción de palma aceitera regenerativa. La empresa genera más de 2,000 empleos formales directos y mantiene miles de hectáreas bajo acuerdos de conservación con comunidades vecinas.Para más información: ochosur.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.