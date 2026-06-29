【クビンスAUTO10スロージューサーで作る】夏のスイカレシピ3選
暑い季節にぴったりの、みずみずしいスイカレシピをご紹介します。JAPAN, June 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- 暑い季節にぴったりの、みずみずしいスイカレシピをご紹介します。
クビンスAUTO10 ハンズフリースロージューサーなら、旬のスイカを使ったドリンクやひんやりスイーツも手軽に楽しめます。
自然な甘みとたっぷりの水分を含むスイカは、夏の水分補給にもぴったりの食材。暑さが続くこの季節に、毎日のリフレッシュタイムを彩るレシピをぜひお試しください。
AUTO10 は約3Lの大容量ホッパーとハンズフリーの自動カット機能を搭載。食材をまとめて入れるだけで、手軽に本格的なコールドプレスジュースやフローズンデザートが作れます。
今回は、夏におすすめのスイカレシピを3つご紹介します。
01 ｜ ミント・クーラー
スイカにアップルミント、レモン果汁、炭酸水を合わせた、すっきり爽やかな一杯。スイカのみずみずしい甘さとミントの清涼感が絶妙に調和し、暑い日のリフレッシュドリンクにぴったりです。
▶ミント・クーラーのレシピはこちら：https://kuvings.jp/blogs/recipe/mint-cooler
02 ｜ スイカ＆ストロベリージュース
ジューシングの楽しさは、お好みのフルーツを自由に組み合わせられること。
甘いスイカとストロベリーの組み合わせに、レモンの爽やかな酸味をプラス。自然な甘さとすっきりとした後味が楽しめる、夏にぴったりのフレッシュジュースです。
▶スイカ＆ストロベリージュースのレシピはこちら：https://kuvings.jp/blogs/recipe/watermelon-strawberry-combo
03 ｜ スイカのグラニータ
暑い季節に食べたくなる、ひんやり冷たいスイーツ。
スイカとライムだけで作るシンプルなグラニータは、シャリっとした食感と爽やかな味わいが魅力です。暑い日の食後のデザートやおやつにもおすすめです。
▶スイカのグラニータのレシピはこちら：https://kuvings.jp/blogs/recipe/watermelon-granita
スイカは自然な甘みと豊富な水分を含み、夏にぴったりの食材です。 夏に最適な食材です。クビンスAUTO10コールドプレスジューサーがあれば、ご自宅でもフレッシュなジュースや冷たいデザートを手軽に楽しめます。
さらに、さまざまなヘルシーレシピを kuvings recipe でご覧いただけます。
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