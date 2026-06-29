2026庆尚南道K-设计展览会，期待世界各国设计师的参与
以设计连接韩国庆尚南道产业、文化与旅游的国际设计大赛BEIJING, BEIJING, CHINA, June 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- 韩国庆尚南道将通过2026庆尚南道K-设计展览会，邀请世界各国的设计师、学生、企业及创意团队参与其中。
2026庆尚南道K-设计展览会是一项设计大赛，旨在以设计视角重新诠释庆尚南道的产业、历史文化与旅游资源，并展现该地区未来的发展潜力。本次展览会的目标不仅在于评选优秀作品，更在于将地区特色与未来产业拓展为具有世界影响力的设计语言。
庆尚南道是韩国南部具有代表性的产业中心。该地区依托航空航天、核电与军工、造船等先进制造产业实现增长，同时拥有以伽倻古坟群为代表的历史文化资源，以及南海岸的旅游资源。2026庆尚南道K-设计展览会将成为以设计连接这些优势、发掘未来新价值的舞台。
本次展览会分为自由主题与特别主题两个部分。自由主题涵盖产品与工艺设计、视觉与数字媒体及内容设计、空间与环境及服务设计等工业设计全领域。特别主题为“庆尚南道之力，设计未来”，征集以创意设计表现庆尚南道产业、遗产、旅游及地区特色的作品。
参赛对象范围广泛。国内外大学生、研究生、普通公众及企业均可参加大众组，国内外高中生及同龄青少年可参加高中组。可个人或以最多4人组成的团队参赛，每人或每个团队最多可提交2件作品。报名免费。
第一轮线上报名时间为2026年8月18日至9月11日23点59分，报名时间以韩国标准时间为准，参赛者可通过庆尚南道K-设计展览会官方网站提交作品。通过第一轮评审的作品，需经过第二轮实物作品提交及最终评审，方可入选获奖作品。
本次大赛共设奖项37个，奖金总额为3000万韩元。大众组大奖获得者将获得产业通商部部长奖及1000万韩元奖金。此外，自由主题、特别主题、高中组、地区人才奖、指导教师奖等多个奖项也将分别评选获奖作品。
获奖作品将于2026年10月在昌原会展中心举行的颁奖典礼及展览中亮相。此外，获奖作品还将在2026年11月于首尔COEX举行的“设计韩国2026”交流展上展出。借此，参赛者将有机会突破韩国地区设计大赛的范畴，与更广阔的设计舞台建立联系。
本次展览会还制定了关于使用生成式人工智能创作作品的提交标准。使用人工智能技术完成的作品，须明确说明是否使用人工智能及其使用范围，最终成果须体现参赛者的创作构思与创意编辑。这一标准旨在应对设计环境的变化，共同探讨新的创作方式与设计师的角色。
2026庆尚南道K-设计展览会是一个连接庆尚南道与世界各国设计师的创意交流平台。任何希望以设计诠释韩国产业、文化、旅游及未来愿景的设计师，均可参与挑战。
我们期待世界各国设计师、学生、企业及创意团队的广泛关注与积极参与。
Yunju Lee
Gyeongnam K-Design Exhibition
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