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2026 Open Meetings Schedule

Jan 15 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Jan 21 (Wed) 10:00 AM Special Open Meeting Virtual Only Jan 29 10:00 AM Regular Open Meeting Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe Feb 5 4:00 PM Public Comment Hearing Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Feb 12 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Feb 12 3:00 PM - 7:00 PM Public Comment Hearing Online / Virtual Feb 17 (Tue) 1:00 PM - 7:00 PM Public Comment Hearing UNM Student Union Building, Ballroom C, 1 University of NM, Albuquerque Feb 26 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 321, Santa Fe Mar 11 (Wed) 4:00 PM - 7:00 PM Public Comment (Case 25-00066-UT / 25-00079-UT) Curry County Commission Chambers, 417 Gidding Street, Clovis Mar 12 9:00 AM Regular Open Meeting Hobbs City Commission Chambers, 200 E. Broadway St., Hobbs Mar 12 4:00 PM - 7:00 PM Public Comment (Case 25-00066-UT / 25-00079-UT) Chaves County Commission Chambers, 1 St. Mary’s Place, Roswell Mar 18 (Wed) 9:00 AM Public Comment (Case 26-00005-UT) Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe Mar 25 (Wed) 1:00 PM Public Comment (Case 24-00258-UT) State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Mar 26 10:00 AM Regular Open Meeting Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe Apr 9 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Apr 23 10:00 AM Regular Open Meeting Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe Apr 23 1:30 PM Summer Readiness Info Session Workshop Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe Apr 30 9:00 AM Public Comment (Proposed Amendments) Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe May 7 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe May 21 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Jun 4 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Jun 18 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Jun 22 (Mon) 4:00 PM Public Comment Hearing (Case 25-00082-UT) Doña Ana County Government Center, 845 N. Motel Blvd., Las Cruces Jul 2 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Jul 16 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Jul 30 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Aug 13 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Aug 27 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Sep 10 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Sep 24 10:00 AM Regular Open Meeting Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe Oct 8 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Oct 22 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Nov 5 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Nov 19 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque Dec 3 10:00 AM Regular Open Meeting State Capitol Building, Room 309, Santa Fe Dec 17 10:00 AM Regular Open Meeting Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque

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2026 Open Meetings Schedule

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