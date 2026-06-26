2026 Open Meetings Schedule

|Jan 15
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Jan 21 (Wed)
|10:00 AM
|Special Open Meeting
|Virtual Only
|Jan 29
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe
|Feb 5
|4:00 PM
|Public Comment Hearing
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Feb 12
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Feb 12
|3:00 PM - 7:00 PM
|Public Comment Hearing
|Online / Virtual
|Feb 17 (Tue)
|1:00 PM - 7:00 PM
|Public Comment Hearing
|UNM Student Union Building, Ballroom C, 1 University of NM, Albuquerque
|Feb 26
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 321, Santa Fe
|Mar 11 (Wed)
|4:00 PM - 7:00 PM
|Public Comment (Case 25-00066-UT / 25-00079-UT)
|Curry County Commission Chambers, 417 Gidding Street, Clovis
|Mar 12
|9:00 AM
|Regular Open Meeting
|Hobbs City Commission Chambers, 200 E. Broadway St., Hobbs
|Mar 12
|4:00 PM - 7:00 PM
|Public Comment (Case 25-00066-UT / 25-00079-UT)
|Chaves County Commission Chambers, 1 St. Mary’s Place, Roswell
|Mar 18 (Wed)
|9:00 AM
|Public Comment (Case 26-00005-UT)
|Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe
|Mar 25 (Wed)
|1:00 PM
|Public Comment (Case 24-00258-UT)
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Mar 26
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe
|Apr 9
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Apr 23
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe
|Apr 23
|1:30 PM
|Summer Readiness Info Session Workshop
|Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe
|Apr 30
|9:00 AM
|Public Comment (Proposed Amendments)
|Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe
|May 7
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|May 21
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Jun 4
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Jun 18
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Jun 22 (Mon)
|4:00 PM
|Public Comment Hearing (Case 25-00082-UT)
|Doña Ana County Government Center, 845 N. Motel Blvd., Las Cruces
|Jul 2
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Jul 16
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Jul 30
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Aug 13
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Aug 27
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Sep 10
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Sep 24
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Wendell Chino Building, Pecos Hall, 1220 S. Saint Francis Drive, Santa Fe
|Oct 8
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Oct 22
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Nov 5
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Nov 19
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
|Dec 3
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|State Capitol Building, Room 309, Santa Fe
|Dec 17
|10:00 AM
|Regular Open Meeting
|Clifford Plaza, 4100 Osuna Road NE, Ste. 102, Albuquerque
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