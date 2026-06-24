Senate Bill 1313 Printer's Number 1839
PENNSYLVANIA, June 24 - subsection (b).
(8) An applicant who provides a false written
affirmation under paragraph (3)(i)(B) shall be subject to
section 2711(a)(2) and (b)(3) (relating to unlawful acts
concerning licenses) and 18 Pa.C.S. § 4904 (relating to
unsworn falsification to authorities).
* * *
Section 2. This act shall take effect in 60 days.
AMENDING TITLE 34 (GAME) OF THE PENNSYLVANIA CONSOLIDATED
STATUTES, IN HUNTING AND FURTAKING LICENSES, PROVIDING FOR
NATIVE PENNSYLVANIAN ANNUAL LICENSE; AND IMPOSING PENALTIES.
THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
HEREBY ENACTS AS FOLLOWS:
SECTION 1. TITLE 34 OF THE PENNSYLVANIA CONSOLIDATED
STATUTES IS AMENDED BY ADDING A SECTION TO READ:
§ 2703.1. NATIVE PENNSYLVANIAN ANNUAL LICENSE.
(A) ISSUANCE.--THE COMMISSION SHALL ISSUE AN ANNUAL
PENNSYLVANIA HUNTING LICENSE, KNOWN AS THE NATIVE PENNSYLVANIAN
ANNUAL LICENSE, SUBJECT TO THE FOLLOWING:
(1) THE LICENSE MAY BE ISSUED TO A NONRESIDENT WHO:
(I) WAS BORN IN THIS COMMONWEALTH; OR
(II) PREVIOUSLY RESIDED IN THIS COMMONWEALTH.
(2) THE LICENSE SHALL COST $30 FOR A PERIOD OF FIVE DAYS
AND SHALL BE VALID ONLY DURING THE DEER REGULAR FIREARMS
SEASON.
(3) AN APPLICANT FOR THE LICENSE MUST PROVIDE A CURRENT
PHOTO IDENTIFICATION CARD AND THE FOLLOWING APPLICABLE
DOCUMENTATION:
(I) IF THE APPLICANT QUALIFIES UNDER PARAGRAPH (1)
(I), A WRITTEN AFFIRMATION THAT THE APPLICANT WAS BORN IN
THIS COMMONWEALTH.
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