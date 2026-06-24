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Senate Bill 1313 Printer's Number 1839

PENNSYLVANIA, June 24 - subsection (b).

(8) An applicant who provides a false written

affirmation under paragraph (3)(i)(B) shall be subject to

section 2711(a)(2) and (b)(3) (relating to unlawful acts

concerning licenses) and 18 Pa.C.S. § 4904 (relating to

unsworn falsification to authorities).

* * *

Section 2. This act shall take effect in 60 days.

AMENDING TITLE 34 (GAME) OF THE PENNSYLVANIA CONSOLIDATED

STATUTES, IN HUNTING AND FURTAKING LICENSES, PROVIDING FOR

NATIVE PENNSYLVANIAN ANNUAL LICENSE; AND IMPOSING PENALTIES.

THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

HEREBY ENACTS AS FOLLOWS:

SECTION 1. TITLE 34 OF THE PENNSYLVANIA CONSOLIDATED

STATUTES IS AMENDED BY ADDING A SECTION TO READ:

§ 2703.1. NATIVE PENNSYLVANIAN ANNUAL LICENSE.

(A) ISSUANCE.--THE COMMISSION SHALL ISSUE AN ANNUAL

PENNSYLVANIA HUNTING LICENSE, KNOWN AS THE NATIVE PENNSYLVANIAN

ANNUAL LICENSE, SUBJECT TO THE FOLLOWING:

(1) THE LICENSE MAY BE ISSUED TO A NONRESIDENT WHO:

(I) WAS BORN IN THIS COMMONWEALTH; OR

(II) PREVIOUSLY RESIDED IN THIS COMMONWEALTH.

(2) THE LICENSE SHALL COST $30 FOR A PERIOD OF FIVE DAYS

AND SHALL BE VALID ONLY DURING THE DEER REGULAR FIREARMS

SEASON.

(3) AN APPLICANT FOR THE LICENSE MUST PROVIDE A CURRENT

PHOTO IDENTIFICATION CARD AND THE FOLLOWING APPLICABLE

DOCUMENTATION:

(I) IF THE APPLICANT QUALIFIES UNDER PARAGRAPH (1)

(I), A WRITTEN AFFIRMATION THAT THE APPLICANT WAS BORN IN

THIS COMMONWEALTH.

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Senate Bill 1313 Printer's Number 1839

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