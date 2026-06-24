DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Junio 2026

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

A medida que comienza la temporada de viajes de verano en nuestra hermosa ciudad y más allá, les animo a todos a mantenerse seguros y seguir las normas de tránsito. Por favor, respeten los límites de velocidad establecidos y estén atentos a los peatones y ciclistas, especialmente al acercarse a las intersecciones. Al tomar estas medidas en el Distrito, todos podemos contribuir a alcanzar la meta de Vision Zero de la Alcaldesa, cuyo objetivo es eliminar las muertes y lesiones graves relacionadas con el tránsito.

En el boletín de este mes, encontrarás importantes consejos sobre conducción segura, incluidas recomendaciones sobre las mejores prácticas para remolcar un tráiler, inspecciones generales de neumáticos que pueden realizar durante la Semana Nacional de la Seguridad de los Neumáticos y algunas actividades recientes de alcance comunitario realizadas por #TeamDMV. ¡Sigue leyendo para obtener más información!

Recordatorio: ¡ya han comenzado los horarios de verano en la estación de inspección! Visítanos los martes, jueves, viernes y sábados de 6:00 a. m. a 2:00 p. m., y los miércoles de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. También contamos con quioscos de autoservicio disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los centros recreativos Takoma y Fort Stanton.

Además, todas las oficinas de DC DMV permanecerán cerradas los siguientes días en conmemoración de Juneteenth y el Día de la Independencia: viernes 19 de junio, viernes 3 de julio y sábado 4 de julio. Muchos de los servicios de DC DMV seguirán disponibles en línea o a través de la aplicación móvil gratuitade la agencia.

Ten en cuenta que tus comentarios son importantes para nosotros. Puedes escribirnos una carta o enviar una consulta general al Departamento de Vehículos Motorizados del Distrito de Columbia (DC DMV) aquí.

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Gracias por leer esta edición de nuestro boletín informativo. ¡Manténte seguro, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Junio 2026