DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Julio 2026
Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson
El verano ya está en pleno apogeo en la capital de nuestra nación, Washington, DC. Para muchas personas, el verano significa pasar más tiempo al aire libre, ya sea caminando por el vecindario, viajando por el país o al extranjero, o buscando un poco de alivio del calor en la piscina comunitaria o el centro de enfriamiento más cercano.
Sin importar cómo decidas hacer de este verano un momento inolvidable, les invito a todos a cuidarse mutuamente y, como siempre, a seguir todas las normas de tránsito. Presten especial atención a los peatones y ciclistas, especialmente al acercarse a las intersecciones. Antes de salir de su vehículo, recuerden verificar que no haya niños o mascotas dentro. Al tomar estas medidas, todos podemos contribuir a la meta Vision Zero de la Alcaldesa: lograr que no haya muertes ni lesiones graves entre quienes se desplazan por el Distrito, porque todas las personas merecen calles más seguras.
En la edición de este mes encontrarán consejos de seguridad para ayudar a prevenir el robo de vehículos, así como información sobre qué hacer si su vehículo es robado en DC. Además, continúen leyendo para conocer cómo inscribirse para recibir notificaciones electrónicas del DMV y cómo suscribirse a nuestro boletín informativo en español.
Como recordatorio, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Les invitamos a enviarnos una carta o a acompañarme en el chat en vivo de DC DMV, que se lleva a cabo el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat en línea será el jueves 6 de agosto a las 12 p. m. Durante una hora, responderé en tiempo real todas sus preguntas relacionadas con el DMV.
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Gracias por leer esta edición de nuestro boletín informativo. ¡Mantente seguro, DC!
DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Julio 2026
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