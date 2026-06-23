Senate Bill 890 Printer's Number 1837
PENNSYLVANIA, June 23 - MADE, THE FOLLOWING RULES APPLY:
(1) IF A DIVORCE DECREE IS ISSUED AFTER THE TRANSFER ON
DEATH DEED WAS MADE AND NO DEED WAS RECORDED SUBSEQUENT TO
THE ISSUANCE OF THE DECREE, SECTION 2507(2) (RELATING TO
MODIFICATION OF CIRCUMSTANCES) SHALL APPLY TO THE INTEREST OF
THE DESIGNATED BENEFICIARY AS IF THE TRANSFER OF THE PROPERTY
WAS A BEQUEST IN THE TRANSFEROR'S WILL.
(2) IF THE TRANSFEROR DIES BEFORE THE ISSUANCE OF A
DIVORCE DECREE, SECTION 2507(2) SHALL APPLY TO THE INTEREST
OF THE DESIGNATED BENEFICIARY AS IF THE TRANSFER OF THE
PROPERTY WAS A BEQUEST IN THE TRANSFEROR'S WILL.
(C) BENEFICIARY SUBJECT TO INTERESTS.--SUBJECT TO SECTION 1
OF THE ACT OF APRIL 24, 1931 (P.L.48, NO.40), ENTITLED "AN ACT
REQUIRING THE RECORDING OF CERTAIN WRITTEN AGREEMENTS PERTAINING
TO REAL PROPERTY, AND PRESCRIBING THE EFFECT THEREOF AS TO
SUBSEQUENT PURCHASERS, MORTGAGEES, AND JUDGMENT CREDITORS OF THE
PARTIES THERETO," A BENEFICIARY TAKES THE PROPERTY SUBJECT TO
ALL CONVEYANCES, ENCUMBRANCES, ASSIGNMENTS, CONTRACTS,
MORTGAGES, LIENS AND OTHER INTERESTS TO WHICH THE PROPERTY IS
SUBJECT AT THE TRANSFEROR'S DEATH. FOR PURPOSES OF THIS
SUBSECTION AND SECTION 1 OF THE ACT OF APRIL 24, 1931 (P.L.48,
NO.40), THE RECORDING OF THE TRANSFER ON DEATH DEED IS DEEMED TO
HAVE OCCURRED AT THE TRANSFEROR'S DEATH.
(D) JOINT OWNERS.--
(1) IF A TRANSFEROR IS A JOINT OWNER WHO DIES AND:
(I) IS SURVIVED BY ONE OR MORE OTHER JOINT OWNERS,
THE PROPERTY THAT IS THE SUBJECT OF A TRANSFER ON DEATH
DEED BELONGS TO THE SURVIVING JOINT OWNER OR OWNERS WITH
RIGHT OF SURVIVORSHIP; OR
(II) IS THE LAST SURVIVING JOINT OWNER, THE PROPERTY
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