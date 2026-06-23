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Senate Bill 890 Printer's Number 1837

PENNSYLVANIA, June 23 - MADE, THE FOLLOWING RULES APPLY:

(1) IF A DIVORCE DECREE IS ISSUED AFTER THE TRANSFER ON

DEATH DEED WAS MADE AND NO DEED WAS RECORDED SUBSEQUENT TO

THE ISSUANCE OF THE DECREE, SECTION 2507(2) (RELATING TO

MODIFICATION OF CIRCUMSTANCES) SHALL APPLY TO THE INTEREST OF

THE DESIGNATED BENEFICIARY AS IF THE TRANSFER OF THE PROPERTY

WAS A BEQUEST IN THE TRANSFEROR'S WILL.

(2) IF THE TRANSFEROR DIES BEFORE THE ISSUANCE OF A

DIVORCE DECREE, SECTION 2507(2) SHALL APPLY TO THE INTEREST

OF THE DESIGNATED BENEFICIARY AS IF THE TRANSFER OF THE

PROPERTY WAS A BEQUEST IN THE TRANSFEROR'S WILL.

(C) BENEFICIARY SUBJECT TO INTERESTS.--SUBJECT TO SECTION 1

OF THE ACT OF APRIL 24, 1931 (P.L.48, NO.40), ENTITLED "AN ACT

REQUIRING THE RECORDING OF CERTAIN WRITTEN AGREEMENTS PERTAINING

TO REAL PROPERTY, AND PRESCRIBING THE EFFECT THEREOF AS TO

SUBSEQUENT PURCHASERS, MORTGAGEES, AND JUDGMENT CREDITORS OF THE

PARTIES THERETO," A BENEFICIARY TAKES THE PROPERTY SUBJECT TO

ALL CONVEYANCES, ENCUMBRANCES, ASSIGNMENTS, CONTRACTS,

MORTGAGES, LIENS AND OTHER INTERESTS TO WHICH THE PROPERTY IS

SUBJECT AT THE TRANSFEROR'S DEATH. FOR PURPOSES OF THIS

SUBSECTION AND SECTION 1 OF THE ACT OF APRIL 24, 1931 (P.L.48,

NO.40), THE RECORDING OF THE TRANSFER ON DEATH DEED IS DEEMED TO

HAVE OCCURRED AT THE TRANSFEROR'S DEATH.

(D) JOINT OWNERS.--

(1) IF A TRANSFEROR IS A JOINT OWNER WHO DIES AND:

(I) IS SURVIVED BY ONE OR MORE OTHER JOINT OWNERS,

THE PROPERTY THAT IS THE SUBJECT OF A TRANSFER ON DEATH

DEED BELONGS TO THE SURVIVING JOINT OWNER OR OWNERS WITH

RIGHT OF SURVIVORSHIP; OR

(II) IS THE LAST SURVIVING JOINT OWNER, THE PROPERTY

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Senate Bill 890 Printer's Number 1837

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