ÉTÉ 2026: UNDER THE HAITIAN SKIN (UHS)

Nou la Toujou. Na toujou la. Tout jou k gen jou. Na wè gran jou. Été 2026: Sous la Peau de l'Haïtien Histoire sur les héroes Haïtiens

Une série de podcasts en créole haïtien de 12 semaines explorant l'invisible, l'indicible et les idées reçues – Odessa, Floride — Été 2026

Nou la toujou. Na toujou la. Tout jou k gen jou. Na wè gran jou.” — Mandaly Louis-Charles

ODESSA, FL, UNITED STATES, June 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Cet été, les auditeurs sont invités à un voyage inédit de douze semaines au cœur, dans la mémoire et l'âme d'Haïti avec le lancement de *UNDER THE HAITIAN SKIN* (UHS), une série de podcasts en créole haïtien créée et animée par Souvni on the Mike. Diffusée du vendredi 12 juin au vendredi 28 août, la série propose une exploration immersive de l'histoire, de l'identité, de la psychologie et de la résilience d'Haïti. Chaque épisode dévoile des facettes de la vérité longtemps enfouies sous le silence, les déformations et les malentendus mondiaux.

La série est entièrement diffusée en créole haïtien, honorant ainsi la langue du peuple dont elle raconte les histoires. Des transcriptions intégrales en créole sont disponibles pour les auditeurs souhaitant traduire ou suivre le contenu, et les personnes ayant un niveau intermédiaire en créole pourront comprendre les épisodes sans difficulté. Pour ceux qui ne parlent pas créole, un guide d'accompagnement en anglais est proposé chaque semaine; il offre des éclairages, du contexte et des réflexions reflétant la profondeur des épisodes originaux. Les auditeurs peuvent écouter l'émission tous les vendredis à 20 h sur le site du podcast (https://www.buzzsprout.com/2571746), tandis que des résumés et des ressources supplémentaires en anglais sont disponibles sur le blog (https://sweetcoconuts.blogspot.com/2026/06/summer-2026-under-haitian-skin-uhs.html).

*UNDER THE HAITIAN SKIN* est bien plus qu'une simple série de podcasts. C'est un été placé sous le signe de la vérité, de la mémoire et de la révélation. Elle va au-delà des gros titres, de la politique et des clichés qui ont longtemps façonné la perception mondiale d'Haïti. Pendant douze semaines, la série pénètre « sous la peau » d'Haïti pour explorer les vies, les fantômes, les triomphes, les blessures et les contradictions qui ont façonné l'âme haïtienne. C'est une invitation à voir Haïti non pas comme un problème à résoudre, mais comme un peuple à comprendre. Trois mois. Douze vendredis. Une âme haïtienne.

La série se déploie sur trois mois thématiques, chacun mettant en lumière une facette différente de l'expérience haïtienne. Le premier mois, intitulé *Vies cachées des icônes haïtiennes*, dévoile les histoires humaines derrière les figures légendaires qui ont façonné la nation. L'épisode inaugural, *Les Péchés d'Haïti: Oser la liberté (Partie 1) *, revient sur le moment où Haïti a commis ce que le monde considérait comme le « crime » de la liberté. Le deuxième épisode, *Les Péchés d'Haïti: Punis pour la liberté (Partie 2) *, examine le prix qu'Haïti a payé — et continue de payer — pour avoir osé être la première. La troisième semaine, *Une journée dans la vie de Jean-Jacques Dessalines*, dépasse le personnage de l'empereur pour révéler l'homme. La quatrième semaine, *1er janvier 1804: La nuit après la liberté*, pose une question profonde: que se passe-t-il le lendemain du jour où l'impossible devient réalité?

Le deuxième mois, *La condition haïtienne*, se penche sur la migration, l'identité, la survie et la psychologie d'un peuple qui refuse de plier. La cinquième semaine, *La génération « trou de merde »*, offre un regard brut sur la génération qui a grandi sous le mépris mondial. La sixième semaine, *Parcours d'une expulsion*, raconte une histoire à rebours, commençant par l'arrivée pour remonter jusqu'au moment où tout a basculé. La septième semaine, *Où les médecins haïtiens se soignent-ils?*, ouvre une fenêtre sur les questions de classe sociale, de confiance et de survie. La huitième semaine, *Le modèle de l'immigrant haïtien*, met au jour les règles non écrites que tout Haïtien porte en soi, qu'il vive à Port-au-Prince, Miami, Montréal ou Paris.

Le troisième mois, *Dans les coulisses de la société haïtienne*, explore les personnes, les forces et la logique spirituelle qui maintiennent Haïti en vie. La neuvième semaine, *Ceux qui font l'histoire d'Haïti sans figurer dans les livres d'histoire*, rend hommage aux piliers invisibles de la nation. La dixième semaine, *La psychologie de la fierté haïtienne*, examine pourquoi les Haïtiens se vantent, pourquoi ils se cachent et pourquoi ils survivent. La onzième semaine, *La spiritualité haïtienne: la véritable langue nationale*, révèle la logique sous-jacente à la religion ainsi que les codes spirituels qui façonnent la vie haïtienne. La série s'achève lors de la douzième semaine avec *Haïti sous notre peau*, un épisode final qui réfléchit à qui sont les Haïtiens, qui ils ont été et qui ils deviennent.

Ce qui rend *Under the Haitian Skin* particulièrement significatif, c'est sa volonté de raconter l'histoire d'Haïti à travers la voix de son peuple. Le créole haïtien n'est pas simplement une langue; c'est un vecteur de mémoire, de résistance et d'identité. En plaçant le créole au cœur de la série, le podcast honore l’authenticité de la tradition narrative haïtienne et garantit que le récit n’est pas filtré par une interprétation étrangère. Parallèlement, le guide d’accompagnement en anglais permet aux personnes ne parlant pas créole d’accéder aux enseignements, au contexte et à la profondeur émotionnelle de chaque épisode. Cette approche bilingue tisse des liens entre les communautés et invite un public plus large à découvrir la réalité d’Haïti.

Cette série arrive à un moment où les débats mondiaux sur la race, l'identité et la responsabilité historique sont plus urgents que jamais. L'histoire d'Haïti est souvent racontée sous l'angle de la crise, mais rarement sous celui du contexte. *UNDER THE HAITIAN SKIN* bouscule cette habitude en revenant aux racines des luttes et des triomphes d'Haïti. Elle explore les forces qui ont façonné la nation, de la violence coloniale à l'isolement international, de la lutte pour l'indépendance au combat continu pour la dignité. Elle invite les auditeurs à percevoir Haïti non pas comme une nation définie par la pauvreté, mais comme une nation caractérisée par sa résilience, sa créativité et son attachement indéfectible à la liberté.

Chaque épisode mêle recherche historique, analyse culturelle et récit narratif, offrant une expérience à la fois éducative et profondément humaine. La série n'élude pas les vérités difficiles, mais célèbre également la beauté, l'humour et l'esprit qui définissent la vie haïtienne. C'est un voyage qui honore les ancêtres, déconstruit les mythes et porte haut les voix que l'histoire a tenté de faire taire.

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