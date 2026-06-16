Le nouveau Candide: essais sur l'optimisme distrait

"Il est des époques qui se défont sans bruit"... Un nouvel ouvrage signé Laurence de Marchaumont

PARIS, ILE-DE-FRANCE, FRANCE, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- ll est des livres qui surgissent avec la discrétion des évidences. "Le nouveau Candide," signé Laurence de Marchaumont, en fait partie.

Sous-titré Essais sur l'optimisme distrait, l'ouvrage rassemble trois essais que rien ne destinait, en apparence, à se côtoyer : L'Expert est dans la salle, Du contrat social au contrat d'abonnement, et L'éloge du vide. Trois entrées, trois angles, trois tons, mais une même vigilance, celle d'une intelligence qui observe son époque et refuse de la laisser passer sans la nommer.

Le titre n'est pas un emprunt ; c'est une filiation revendiquée. Comme le héros de Voltaire, le lecteur est ici convié à traverser le décor en gardant les yeux ouverts. À la différence que les jardins se sont mués en plateformes, les précepteurs en experts plateaux, et le contrat social en abonnement renouvelable. L'optimisme y reste possible, mais il s'est distrait. Il a, sans s'en rendre compte, regardé ailleurs. L'auteur ne dresse pas de réquisitoire. Elle enquête. Elle prend acte des renoncements qui se sont glissés dans nos vies par la porte du confort, et propose, contre toute mélancolie, une issue dont le seul nom suffit à surprendre : choisir. Trois essais pour réapprendre ce verbe.

Trois essais, une enquête:

Les trois textes qui composent Le nouveau Candide se répondent comme les trois temps d'une même question : que reste-t-il à choisir, lorsque l'époque a pris l'habitude de choisir à notre place ? Chacun explore une zone où s'est opéré, presque sans bruit, un transfert de souveraineté : du savoir vers l'expertise, de la citoyenneté vers la consommation, de l'attention vers la saturation.

Premier mouvement de l'enquête : l'autorité du savoir. Laurence de Marchaumont observe la lente substitution de la pensée par l'expertise, du jugement par la certification, du débat par le panel. L'expert n'est plus celui qui éclaire ; il est celui qui clôt. Il occupe la salle, d'où, précisément, on ne sort plus.

Deuxième mouvement, et sans doute le plus politique. De Rousseau à nos jours, l'auteur retrace la mutation d'un lien, celui qui unissait jadis l'individu à la cité, en une succession de relations contractuelles dont l'abonnement est devenu la forme universelle. On ne s'engage plus : on souscrit. On ne délibère plus : on accepte les conditions générales.

Troisième mouvement, presque musical. Si les deux premiers essais établissent un diagnostic, celui-ci ouvre une voie. Le vide n'y est pas l'absence, c'est la respiration. À une époque qui a horreur de l'intervalle, qui comble chaque seconde d'un contenu, l'auteur défend la dignité du non-rempli.

A propos de l'auteur:

Discrète sur sa propre biographie, Laurence de Marchaumont écrit comme on prend des notes en marge du siècle : avec une attention soutenue, une plume ferme, et le souci constant de ne céder ni au pessimisme à la mode, ni à l'optimisme de commande. Le nouveau Candide n'est pas un manifeste, c'est une posture d'écriture, celle d'un témoin qui pense. Sa langue refuse la prétention comme la facilité. Elle s'inscrit dans une tradition française de la prose réflexive qui va de Montaigne à Camus, et qui considère qu'écrire, c'est encore une manière de choisir.

Citations de l'auteur:

"Décrire sans dénoncer, observer sans prophétiser. Cette tenue mérite d'être interrogée à l'heure des discours de rupture."

"Comment penser le silence, l'intervalle, la disponibilité, dans une époque saturée ? Un sujet de société à part entière."

"L'expertise éclaire tant qu'elle s'expose au doute. Elle confisque dès qu'elle réclame le silence des autres. La ligne est là : entre l'expert qui ouvre la discussion et celui qui la conclut à votre place. "

"Continuer à penser malgré le bruit. Voltaire n'a pas inventé l'optimisme, il a appris à le tenir à distance. C'est exactement l'art qui nous fait défaut aujourd'hui."

NOTA: L'ouvrage propose en sus, par le biais de QR codes semés au fil des pages, une dimension interactive rare dans l'essai littéraire : une invitation à prolonger la réflexion au-delà du livre, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la réflexion.

Le nouveau Candide: essais sur l'optimisme distrait

Laurence de Marchaumont, Editions Coollibris, 23,90€

https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/laurence-clausse/le-nouveau-candide-essais-sur-loptimisme-distrait_1566343

ISBN 979-10-435-6382-6

CONTACT PRESSE

Laurence Clausse - laurenceclss@gmail.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.