IA&Territoires, premier magazine sur l'IA dans le secteur public

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Un média 100% IA pour les décideurs publics

PARIS, FRANCE, May 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Alors que près d’une collectivité française sur deux a déjà lancé ou s’apprête à lancer un projet lié à l’intelligence artificielle, aucun média spécialisé ne leur offrait jusqu’ici la veille, les retours d’expérience et les outils nécessaires pour avancer avec méthode. Le magazine IA & Territoires comble ce vide. Ce semestriel de 100 pages, fondé par le journaliste Nicolas Mougin, s’adresse aux élus, directeurs généraux des services, directeurs des systèmes d’information et directeurs de l’innovation qui transforment le service public. Le numéro 0 paraît en juin 2026.

Le magazine qui manquait

L’intelligence artificielle transforme en profondeur le fonctionnement des collectivités territoriales françaises. Gestion de l’eau, optimisation énergétique des bâtiments, prévention des risques naturels, instruction automatisée des permis de construire, traitement des courriers par IA générative… Les cas d’usage se multiplient, mais les décideurs publics manquent d’un outil de référence pour s’informer, comparer et décider. IA & Territoires est né de ce constat. Il s’agit du premier magazine entièrement dédié à l’intelligence artificielle dans le secteur public, conçu pour des lecteurs qui n’ont ni le temps ni le besoin de lire de la littérature technique, mais qui doivent prendre des décisions éclairées.

Un contenu exigeant

Chaque numéro de 100 pages s’articule autour de sept rubriques permanentes. La première, consacrée à la veille réglementaire, décrypte l’actualité législative et normative, à commencer par l’AI Act européen et ses conséquences concrètes pour les administrations locales. La deuxième propose des cas d’usage documentés selon un format systématique: problème identifié, solution déployée, technologie utilisée, impact mesuré et budget engagé, de manière à fournir aux lecteurs des informations immédiatement actionnables. La troisième rubrique est celle des grands dossiers : IA et souveraineté numérique, IA frugale et transition écologique, éthique algorithmique dans les services publics, fracture numérique, ou encore mutualisation des données entre collectivités. Les quatre rubriques suivantes couvrent les retours d’expérience de terrain, avec des témoignages, les benchmarks d’outils et de solutions, un espace consacré à la souveraineté et enfin un regard prospectif sur les technologies émergentes et leur potentiel d’application territoriale.

Le magazine accorde une place centrale aux déploiements réels. Parmi les thématiques couvertes, on y retrouve l’utilisation de l’IA prédictive pour la gestion du cycle de l’eau, l’automatisation du traitement des courriers entrants, le recours aux modèles génératifs pour la rédaction de notes internes et d’actes administratifs, ou encore les dispositifs d’aide à la décision dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Chaque cas d’usage est vérifié, chiffré et contextualisé.

Les grands dossiers

Le numéro 0, qui paraît en juin 2026, consacre son dossier principal à l’intelligence artificielle déployée par les départements. Parmi les autres dossiers programmés pour les prochaines parutions figurent le développement de l’IA frugale dans les territoires, la souveraineté numérique face aux grands acteurs technologiques, les enjeux éthiques liés à l’algorithmisation des décisions publiques et la gouvernance de la donnée à l’échelle intercommunale.

Calendrier de parution

Le numéro 0, véritable test grandeur nature, est destiné à valider la formule éditoriale, et sort en juin 2026. Le numéro 1, premier numéro de la série régulière, est programmé pour janvier 2027, avec la mise en place d’un système d’abonnement. La périodicité est semestrielle, à raison de deux numéros par an.

La régie publicitaire entre en fonction cette semaine, les premiers annonceurs bénéficiant d’une prime à la fidélité. Une plaquette commerciale leur sera adressée sur demande.

Le fondateur

IA & Territoires est créé par Nicolas Mougin, journaliste de formation, passionné par la technologie et le secteur public, concepteur de nombreux journaux depuis plus de vingt ans. Il connaît la fonction publique de l’intérieur, pour y avoir travaillé dans différentes structures, notamment en qualité d’officier expert chargé de la rhétorique des crises. Cette double culture, journalistique et institutionnelle, associée à un sens politique reconnu à travers son réseau international, lui confère une compréhension fine des enjeux opérationnels, réglementaires et humains auxquels font face les collectivités dans leur transformation numérique.

Contact presse

Nicolas Mougin — Fondateur & rédacteur en chef

Courriel : contact@ia-territoires-magazine.fr

Site web : ia-territoires-magazine.fr

LinkedIn : linkedin.com/company/ia-territoires

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