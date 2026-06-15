World Business Outlook – ແບຣນດູແລແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍດີເດັ່ນແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2026
Momcozy ຄວ້າລາງວັນ ແບຣນດູແລແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍດີເດັ່ນແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2026 ຕອກຢ້ຳຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານນະວັດຕະກຳການດູແລແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
VIENTIANE, LAOS, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy ແບຣນຊັ້ນນຳດ້ານຜະລິດຕະພັນສຳລັບແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກແມ່ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງເປັນ Best Mother & Baby Care Brand SEA 2026 ໂດຍ World Business Outlook ເພື່ອຍົກຍ້ອງຄວາມມຸ່ງມັ່ນຂອງບໍລິສັດໃນດ້ານນະວັດຕະກຳ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ອິດທິພົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດການດູແລແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກຳລັງມອງຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະສານຄວາມສະດວກສະບາຍ ຄວາມສະບາຍໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ນະວັດຕະກຳທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຊລູຊັນການດູແລແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຄຸນນະພາບສູງກໍຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງຖືພາ ການຟື້ນຟູຫຼັງຄອດ ການໃຫ້ນົມບຸດ ການໃຫ້ອາຫານເດັກ ໄປຈົນເຖິງການດູແລລູກໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ພໍ່ແມ່ຍຸກໃໝ່ກຳລັງຊອກຫາແບຣນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການເປັນພໍ່ແມ່
ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ພັດທະນາຢູ່ສະເໝີ Momcozy ໄດ້ພັດທະນາກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກແບບຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງການລ້ຽງດູລູກໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນຂອງແບຣນປະກອບມີ ເຄື່ອງປັ໊ມນ້ຳນົມແບບສວມໃສ່ໄດ້, KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer ແລະ 2-in-1 Hip Seat Baby Carrier ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນນະວັດຕະກຳທີ່ຖືກພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການລ້ຽງດູລູກໃນແຕ່ລະວັນງ່າຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເພີ່ມຄວາມສະບາຍ ຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ
ໃນຊ່ວງຫຼາຍປີຜ່ານມາ Momcozy ໄດ້ຂະຫຍາຍການດຳເນີນງານໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພໍ່ແມ່ຜ່ານການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ໃສ່ໃຈ ການສ້າງສັນນະວັດຕະກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແນວຄິດທີ່ຍຶດລູກຄ້າເປັນສູນກາງ
Ellen Zhou, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍການຕະຫຼາດພາກພື້ນ APAC ຂອງ Momcozy ກ່າວວ່າ:
“ທີ່ Momcozy ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການສະໜັບສະໜູນແມ່ນັ້ນຫຼາຍກວ່າການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ມັນແມ່ນການເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຈິງຂອງການເປັນພໍ່ແມ່ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງເສັ້ນທາງນີ້”
ລາງວັນນີ້ໄດ້ຕອກຢ້ຳສະຖານະຂອງ Momcozy ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງໃນແບຣນຊັ້ນນຳດ້ານການດູແລແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດຈະຍັງຄົງມຸ່ງໝັ້ນໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງໂຊລູຊັນການລ້ຽງດູລູກທີ່ມີນະວັດຕະກຳ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງຂອງຄອບຄົວໃນພາກພື້ນ
ປັດຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນ Momcozy ມີຈຳໜ່າຍຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງແບຣນ, ຮ້ານຄ້າທາງການໃນ Shopee, Lazada ແລະ TikTok Shop ພ້ອມທັງເຄືອຂ່າຍພັນທະມິດດ້ານສິນຄ້າແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ກ່ຽວກັບ Momcozy
ນັບຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2018 Momcozy — ແບຣນເຄື່ອງປັ໊ມນ້ຳນົມແບບສວມໃສ່ໄດ້ອັນດັບ 1 ຂອງໂລກ* — ໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງຮວດເລັວ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນອຸດສາຫະກຳ FemTech
ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນດ້ານນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມສະບາຍ Momcozy ໄດ້ປ່ຽນນິຍາມໃໝ່ຂອງການດູແລແມ່ ຜ່ານເຄື່ອງປັ໊ມນ້ຳນົມແບບສວມໃສ່ໄດ້, ຊຸດຊັ້ນໃນສຳລັບໃຫ້ນົມບຸດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈຳເປັນອື່ນໆ
ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກແມ່ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນໃນຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດ ຜະລິດຕະພັນ Momcozy ຈຳໜ່າຍຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງແບຣນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປີກລາຍໃຫຍ່ເຊັ່ນ Babylist, Walmart, Target ແລະ Amazon
ພັນທະກິດຂອງ Momcozy ແມ່ນການນຳສະເໜີໂຊລູຊັນແບບຄົບວົງຈອນ ເພື່ອມອບຄວາມສະບາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ແມ່ຕ້ອງການໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງເສັ້ນທາງການເປັນແມ່
*ອີງຕາມສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໂລກຂອງເຄື່ອງປັ໊ມນ້ຳນົມແບບສວມໃສ່ໄດ້ ຈາກ Grand View Research ປີ 2024.
Lee Tze Hui
momcozy
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lee.tze.hui@momcozy.com
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