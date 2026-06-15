THE EU FAB 6 LANCIA 'WINE SOUND'
Il suono del vino diventa musica: online il primo album ispirato alla produzione dei Vini d’AbruzzoROMA, ITALY, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- French and German versions available below.
THE EU FAB 6 LANCIA “WINE SOUND”
Il suono del vino diventa musica: online il primo album ispirato alla produzione dei Vini d’Abruzzo
La campagna “The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe” presenta Wine Sound, un progetto creativo che trasforma il processo produttivo del vino in musica e immagini. Da oggi l’album è disponibile sulle principali piattaforme streaming – tra cui Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon e YouTube – portando online un’esperienza sonora immersiva che merita di essere ascoltata ben oltre il mondo del vino.
Ascolta l’album su Spotify: https://bit.ly/4qW9NGL
Guarda il cortometraggio su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UR1KqdCDtSw
Non una semplice colonna sonora, ma un vero progetto artistico: 10 tracce originali nate dalla registrazione dei suoni autentici della viticoltura e della vinificazione. Dal vento tra i filari alle forbici durante la vendemmia, dal ritmo della fermentazione al silenzio dell’affinamento, fino al suono dell’apertura della bottiglia e al brindisi finale. Ogni fase diventa ritmo, atmosfera, composizione e narrazione.
Le registrazioni sono state realizzate in Abruzzo, tra vigneti e cantine del territorio, su iniziativa del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. Il paesaggio vitivinicolo abruzzese, con i suoi tempi, i suoi gesti e le sue risonanze, è diventato il cuore pulsante dell’album, ispirato ai Vini d’Abruzzo e al loro profondo legame con il territorio d’origine.
Parallelamente alla produzione musicale è stato realizzato un cortometraggio di 25 minuti che racconta visivamente le stesse fasi produttive. Le immagini, fortemente evocative, dialogano con le tracce in un’esperienza immersiva che unisce suono, territorio e cultura enologica contemporanea.
La direzione creativa è firmata da Blancdenoir Communication Agency, che ha sviluppato un concept capace di superare i codici tradizionali della comunicazione del vino, trasformando la produzione in linguaggio artistico. Wine Sound nasce come strumento per avvicinare i consumatori ai valori di origine, qualità e autenticità, attraverso un canale universale: la musica.
“Wine Sound rappresenta un modo nuovo e contemporaneo di raccontare il nostro territorio e i vini d’Abruzzo,” ha dichiarato Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. “Attraverso il linguaggio della musica siamo riusciti a trasformare i suoni della viticoltura e della vinificazione in un’esperienza emozionale capace di avvicinare il pubblico alla cultura del vino, mostrando come il nostro territorio possa diventare fonte di ispirazione non solo enologica ma anche artistica.”
L’album e il cortometraggio sono disponibili online e potranno essere utilizzati anche in enoteche e punti vendita specializzati, accompagnando le degustazioni con un’esperienza multisensoriale. Ma Wine Sound non è pensato solo per accompagnare: è un invito ad ascoltare il vino in modo nuovo, a vivere il territorio attraverso il suono, a lasciarsi coinvolgere da un racconto che unisce tradizione e linguaggi contemporanei.
Con questo progetto, “The EU Fab 6” amplia il proprio racconto delle eccellenze europee certificate, valorizzando in particolare il patrimonio vitivinicolo dell’Abruzzo e dimostrando come il vino possa diventare non solo espressione di qualità e territorio, ma anche ispirazione culturale capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.
Co-finanziata dall’Unione Europea, la campagna “The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe” promuove l’eccellenza europea nel Regno Unito e in Svizzera. Attraverso degustazioni, attività educative ed eventi promozionali, sostiene la visibilità e il valore dei prodotti certificati DOP e IGP.
L’iniziativa è supportata da sei prestigiosi consorzi:
• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italia) – capofila
• Consorzio Cacciatore Italiano (Italia)
• Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italia)
• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (Francia)
• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spagna)
• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italia)
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Ufficio stampa
Blancdenoir Communication Agency
Piazza Matteotti 25 (Galleria Barchetta, II piano)
25015 – Desenzano del Garda (BS)
Tel. +39 030 7741535
Email: theeufab6@gmail.com
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THE EU FAB 6 LANCE « WINE SOUND »
Le son du vin devient musique : mise en ligne du premier album inspiré de la production des Vins d’Abruzzo
La campagne « The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe » présente Wine Sound, un projet créatif qui transforme le processus de production du vin en musique et en images. Dès aujourd’hui, l’album est disponible sur les principales plateformes de streaming – dont Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon et YouTube – offrant en ligne une expérience sonore immersive qui mérite d’être écoutée bien au-delà de l’univers du vin.
Écouter l’album sur Spotify : https://bit.ly/4qW9NGL
Regarder le court-métrage sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=UR1KqdCDtSw
Il ne s’agit pas d’une simple bande-son, mais d’un véritable projet artistique : 10 titres originaux nés de l’enregistrement des sons authentiques de la viticulture et de la vinification. Du vent entre les rangs de vigne aux sécateurs pendant les vendanges, du rythme de la fermentation au silence de l’élevage, jusqu’au son de l’ouverture de la bouteille et au toast final. Chaque étape devient rythme, atmosphère, composition et narration.
Les enregistrements ont été réalisés en Abruzzo, entre vignobles et caves du territoire, à l’initiative du Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. Le paysage vitivinicole abruzzais, avec ses temps, ses gestes et ses résonances, est devenu le cœur battant de l’album, inspiré des Vins d’Abruzzo et de leur lien profond avec leur territoire d’origine.
Parallèlement à la production musicale, un court-métrage de 25 minutes a été réalisé afin de raconter visuellement les mêmes étapes de production. Les images, fortement évocatrices, dialoguent avec les morceaux dans une expérience immersive qui unit son, territoire et culture œnologique contemporaine.
La direction créative est signée Blancdenoir Communication Agency, qui a développé un concept capable de dépasser les codes traditionnels de la communication du vin, en transformant la production en langage artistique. Wine Sound naît comme un outil destiné à rapprocher les consommateurs des valeurs d’origine, de qualité et d’authenticité, à travers un canal universel : la musique.
« Wine Sound représente une manière nouvelle et contemporaine de raconter notre territoire et les vins d’Abruzzo », a déclaré Alessandro Nicodemi, Président du Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. « À travers le langage de la musique, nous avons réussi à transformer les sons de la viticulture et de la vinification en une expérience émotionnelle capable de rapprocher le public de la culture du vin, en montrant comment notre territoire peut devenir une source d’inspiration non seulement œnologique, mais aussi artistique. »
L’album et le court-métrage sont disponibles en ligne et pourront également être utilisés dans les œnothèques et les points de vente spécialisés, en accompagnant les dégustations d’une expérience multisensorielle. Mais Wine Sound n’est pas conçu uniquement pour accompagner : c’est une invitation à écouter le vin d’une manière nouvelle, à vivre le territoire à travers le son, à se laisser entraîner par un récit qui unit tradition et langages contemporains.
Avec ce projet, « The EU Fab 6 » élargit son récit des excellences européennes certifiées, en valorisant notamment le patrimoine vitivinicole de l’Abruzzo et en démontrant que le vin peut devenir non seulement une expression de qualité et de territoire, mais aussi une inspiration culturelle capable de s’adresser à un public large et transversal.
Co-financée par l’Union européenne, la campagne “The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe” promeut l’excellence européenne au Royaume-Uni et en Suisse. Grâce à des dégustations, des activités pédagogiques et des événements promotionnels, elle valorise les produits sous signes de qualité AOP et IGP.
Cette initiative est soutenue par six consortia prestigieux :
• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italie) – chef de projet
• Consorzio Cacciatore Italiano (Italie)
• Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italie)
• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (France)
• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Espagne)
• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italie)
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THE EU FAB 6 PRÄSENTIERT „WINE SOUND“
Der Klang des Weins wird zu Musik: Das erste von der Produktion der Vini d’Abruzzo inspirierte Album ist online
Die Kampagne „The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe“ präsentiert Wine Sound, ein kreatives Projekt, das den Produktionsprozess des Weins in Musik und Bilder verwandelt. Ab heute ist das Album auf den wichtigsten Streaming-Plattformen verfügbar – darunter Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon und YouTube – und bringt ein immersives Klangerlebnis online, das es verdient, weit über die Welt des Weins hinaus gehört zu werden.
Das Album auf Spotify anhören: https://bit.ly/4qW9NGL
Den Kurzfilm auf YouTube ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=UR1KqdCDtSw
Keine einfache Filmmusik, sondern ein echtes Kunstprojekt: 10 Originaltitel, entstanden aus der Aufnahme authentischer Klänge des Weinbaus und der Weinbereitung. Vom Wind zwischen den Rebzeilen bis zu den Rebscheren während der Weinlese, vom Rhythmus der Gärung bis zur Stille der Reifung, bis hin zum Klang des Öffnens der Flasche und des abschließenden Anstoßens. Jede Phase wird zu Rhythmus, Atmosphäre, Komposition und Erzählung.
Die Aufnahmen wurden in Abruzzo, zwischen Weinbergen und Weinkellereien der Region, auf Initiative des Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo realisiert. Die Weinlandschaft der Abruzzen, mit ihren Zeiten, ihren Gesten und ihren Resonanzen, wurde zum pulsierenden Herzen des Albums, inspiriert von den Vini d’Abruzzo und ihrer tiefen Verbindung mit ihrem Herkunftsgebiet.
Parallel zur Musikproduktion wurde ein 25-minütiger Kurzfilm realisiert, der dieselben Produktionsphasen visuell erzählt. Die stark evokativen Bilder treten mit den Titeln in einen Dialog und schaffen ein immersives Erlebnis, das Klang, Gebiet und zeitgenössische Weinkultur miteinander verbindet.
Die kreative Leitung stammt von Blancdenoir Communication Agency, die ein Konzept entwickelt hat, das die traditionellen Codes der Weinkommunikation überwindet und die Produktion in eine künstlerische Sprache verwandelt. Wine Sound entsteht als Instrument, um Verbraucherinnen und Verbraucher den Werten von Herkunft, Qualität und Authentizität näherzubringen – über einen universellen Kanal: die Musik.
„Wine Sound steht für eine neue und zeitgemäße Art, unser Gebiet und die Weine aus Abruzzo zu erzählen“, erklärte Alessandro Nicodemi, Präsident des Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. „Durch die Sprache der Musik ist es uns gelungen, die Klänge des Weinbaus und der Weinbereitung in ein emotionales Erlebnis zu verwandeln, das das Publikum der Weinkultur näherbringt und zeigt, wie unser Gebiet nicht nur zu einer önologischen, sondern auch zu einer künstlerischen Inspirationsquelle werden kann.“
Das Album und der Kurzfilm sind online verfügbar und können auch in Weinhandlungen und spezialisierten Verkaufsstellen eingesetzt werden, um Verkostungen mit einem multisensorischen Erlebnis zu begleiten. Doch Wine Sound ist nicht nur als Begleitung gedacht: Es ist eine Einladung, Wein auf neue Weise zu hören, das Gebiet durch den Klang zu erleben und sich von einer Erzählung mitreißen zu lassen, die Tradition und zeitgenössische Ausdrucksformen verbindet.
Mit diesem Projekt erweitert „The EU Fab 6“ seine Erzählung der zertifizierten europäischen Spitzenprodukte, wertet insbesondere das Weinbauerbe von Abruzzo auf und zeigt, wie Wein nicht nur Ausdruck von Qualität und Gebiet sein kann, sondern auch eine kulturelle Inspiration, die ein breites und vielfältiges Publikum anspricht.
Mitfinanziert von der Europäischen Union, fördert die Kampagne “The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe” europäische Spitzenqualität in Großbritannien und der Schweiz. Verkostungen, Informationsangebote und Events stärken die Bekanntheit und Wertschätzung der geschützten Spezialitäten.
Getragen wird die Initiative von sechs renommierten Konsortien:
• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italien) – Projektleiter
• Consorzio Cacciatore Italiano (Italien)
• Consorzio Zampone e Cotechino Modena g.g.A. (Italien)
• ODG der Premières Côtes de Bordeaux und Cadillac (Frankreich)
• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spanien)
• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italien)
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