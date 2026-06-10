تطلق Tribuna.com تحدي التوقعات بالعربية قبيل انطلاق كأس العالم FIFA 2026
World Cup 2026 knockout stage bracket, mapping the tournament path from the Round of 32 to the Final.
منصة Tribuna.com توفر أداة تفاعلية للتنبؤ بمسار كأس العالم 2026 لجماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبع منتخبات عربية مشاركة.NICOSIA, CYPRUS, June 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- يونيو X، 2026 — أعلنت Tribuna.com، المنصة العالمية للإعلام الرياضي والتكنولوجيا التي تضم أكثر من 12 مليون مستخدم، عن الإطلاق الرسمي لأداة التوقعات التفاعلية Bracket Challenge قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم FIFA 2026 في 11 يونيو.
ومع استعداد عالم كرة القدم الناطق بالعربية لأكبر صيف كروي منذ سنوات، أصبحت جميع مزايا الأداة متاحة بالكامل باللغة العربية لكل مشجع في المنطقة.
وقد فتح النظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً الباب أمام احتفال غير مسبوق بكرة القدم العربية. ويمكن للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن رسم المسار المتوقع للبطولة لعدد قياسي من الدول العربية المشاركة على الساحة العالمية، بما في ذلك المغرب والسعودية وتونس وقطر والعراق والجزائر والأردن.
تتيح الأداة للمستخدمين تحديد ترتيب المنتخبات في دور المجموعات، واختيار أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، والتنبؤ بالفائزين في المباريات خلال جميع المراحل وصولاً إلى النهائي. كما يمكن حفظ التوقعات ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إمكانية عرض شجرة البطولة كاملة لأي شخص من خلال رابط فريد يتم إنشاؤه تلقائياً.
ومع امتداد منافسات كأس العالم لأكثر من شهر هذا العام، يتمثل التحدي أمام أي مؤسسة إعلامية رياضية في الحفاظ على تفاعل القراء لفترة تتجاوز مجرد متابعة نتائج المباريات. ووفقاً للبيانات الأولية العالمية التي جمعتها المنصة بالفعل، يتصدر منتخبا إسبانيا والبرتغال حالياً اختيارات الجماهير للفوز بالبطولة، إلا أن مستخدمي المنطقة بدأوا بالفعل في إنشاء "شجرات أحلام" تتضمن مشواراً متقدماً للقوى العربية الكبرى في البطولة.
وقال ماكس بيرازينسكي، المؤسس المشارك لـ Tribuna.com:
"غالباً ما تتصدر منصات الإعلام الرياضي مجال الابتكار في المنتجات الرقمية لأن طبيعة الصناعة تتطلب معالجة سريعة لكميات هائلة من البيانات، مثل جداول الترتيب وتقارير المباريات وشجرات الأدوار الإقصائية. ومع إقامة البطولة بأكبر نظام في تاريخها، فإن إطلاق منتجات تحافظ على اهتمام القراء خارج نطاق نتائج المباريات يعد امتداداً طبيعياً لعملنا الرقمي".
ويعني النظام الموسع للبطولة أن الجماهير ستشهد مواجهات فريدة في المراحل المبكرة، مما يجعل عناصر التفاعل والألعاب التنبؤية عاملاً رئيسياً في جذب الزيارات خلال المرحلة الأولى من المنافسات.
وأضاف بيرازينسكي: "يمثل كأس العالم ذروة الاهتمام الجماهيري، لكن الهدف هو إضافة عنصر التفاعل وإضفاء أهمية شخصية على المباريات التي قد لا تبدو ذات صلة مباشرة للمشاهد العادي. ويمنح تحدي التوقعات الجماهير سبباً ملموساً لمتابعة كل مجموعة وكل مباراة".
كما أن الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون مع توقعاتهم تتحول بحد ذاتها إلى قصة تستحق المتابعة. فبعض الجماهير تملأ شجرة البطولة وفق الترتيب الأبجدي، بينما يختار آخرون المنتخبات بشكل عشوائي، في حين يقوم البعض ببناء توقعات استراتيجية أو عاطفية دعماً للمنتخبات المفضلة لديهم. ويضمن الطابع القابل للمشاركة على نطاق واسع انتشار هذه النقاشات إلى ما هو أبعد من حدود المنصة.
يتميز Bracket Challenge بأنه متوافق بالكامل مع جميع الأجهزة، ومتاح مجاناً، ويدعم ست لغات مختلفة، بما في ذلك نسخة عربية متكاملة ومصممة خصيصاً المستخدمين الناطقين بالعربية.
يمكن لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم اختبار حدسهم الكروي وبناء شجرة البطولة الخاصة بهم الآن عبر bracket-challenge.tribuna.com.
نبذة عن Tribuna.com
تأسست Tribuna.com عام 2010، وهي شركة دولية متخصصة في الإعلام الرياضي والتكنولوجيا وتعمل في أسواق متعددة وبمختلف اللغات. وتطور الشركة منصة تحريرية إلى جانب مجموعة من المنتجات الرقمية، والتطبيقات المخصصة للأندية، والخدمات المعتمدة على البيانات، والمزايا المجتمعية الموجهة لعشاق الرياضة حول العالم. زوروا tribuna.com.
Iryna Chernukha
Tribuna.com
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