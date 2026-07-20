ブロードストリート・インファマス、トリヴィウムのフロントマン、マシュー・キイチ・ヒーフィーとコラボした「ブラック・ラベル」バレル・セレクト・バーボンを発売
世界限定552本のみ生産。ジョージア州内の「プロヒビション・プルーフ」販売店にランダムに配置され、オンラインでの販売数は極めて限定的GREENSBORO, GA, UNITED STATES, July 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- ジョージア州グリーンズボロ発 — ブロードストリート・インファマス（Broadstreet Infamous）は、世界的に有名なメタルバンド「トリヴィアム（TRIVIUM）」のフロントマン、マシュー・キイチ・ヒーフィーとのコラボレーションにより誕生した、8年熟成の限定品「プロヒビション・プルーフ - ブラック・ラベル・バレル・セレクト」の発売を発表しました。
この限定リリースの一環として、手書きで番号が振られた「ブラック・ラベル」版が計552本、1本ずつ製造されました。消費者や小売店への期待を高めるため、現在ジョージア州全域で流通している、ブロードストリート・インファマスのゴールド賞受賞バーボン「プロヒビション・プルーフ（ブルー・ラベル）」の標準ケースに、約350本がランダムに封入されています。「ブラック・レーベル」のボトルが見つかった場合、小売業者には在庫からその商品を撤去し、以下のハッシュタグを使用してソーシャルメディアでその発見を公表するよう推奨されています：#BlackLabelHunt 。
期間限定で、約130本がBIG THIRSTを通じて同社のウェブサイト上で、全米41州の消費者向けに単品販売されます。これにより、マット・ヒーフィーの全米ファンにとって、特別小売価格（SRLP）で本品を入手できる貴重な機会が生まれます。
サバンナ・ディストリビューションからケースを購入するジョージア州の小売店は、標準的な「プロヒビション・プルーフ」のケースの中に「ブラック・ラベル」のボトルが入っている確率を約6分の1（単品購入の場合は約36分の1）と見込めます。
ブラック・ラベルのこの商品は、限定生産であることやアーティストとのコラボレーション、そして「Broadstreet Infamous」ブランドが国内で注目を集めていることから、高いコレクターズアイテムとなることが予想されます。希少性と需要を考慮すると、流通市場やコレクター間での価格は1本あたり300ドルを超える可能性があります。
「今回のリリースは、楽しく、型破りで、コレクターズアイテムとして価値があり、かつ『ブロードストリート・インファマス』とマット・ヒーフィーの両方が持つエネルギーを忠実に反映したものになるよう意図しました」と、ブロードストリート・インファマス・ウイスキーのCEO兼マスター・ディスティラーであるローレンツ・トレモンティは語った。
「私たちは、マット・ヒーフィーのファン層にふさわしい卓越したバーボン体験を提供しつつ、人々に『探し求める興奮』を感じてほしかったのです。厳選された樽はわずか2樽のみ。米国や海外に広がるマットの数百万人のファン、特に上質なバーボンを愛する人々は、売り切れる前に1本を手に入れようと熱狂するでしょう」と、ブロードストリート・インファマスの最高事業責任者（CBO）であるショーン・ロバーツは付け加えた。
また、ブロードストリート・インファマスは最近、VICE誌の記事「期待を裏切らないバーボン・ウイスキーブランドを持つヘヴィメタル・バンド5選」で取り上げられ、メタリカの『ブラックンド・バーボン』など業界の主要ブランドと共に注目を集めた。
マット・ヒーフィーは、このコラボレーションが最初から本物だと感じたと語った。
「ブロードストリート・インファマスには、私が音楽に注ぐのと同じような強烈さと情熱が込められています」とマシュー・キイチ・ヒーフィーは語った。「このバーボンは傑出しており、ブランドに込められたエネルギーは本物です。この限定リリースとなる8年熟成の『ブラック・ラベル・バレル・セレクト』は、コレクターやバーボン愛好家、そしてトリヴィウムのファンなら誰もが手に入れたくなる一品でしょう。「純粋で、力強く、希少で、妥協のない高品質な一本です。」
今回のリリースは、ジョージア州で最も急成長している新興バーボンブランドの一つとなったブロードストリート・インファマスの急速な台頭をさらに後押しするものです。同社は最近、国際的なPR%Fアワードでゴールドおよびダブルゴールドを受賞し、ガス・サウス・アリーナの「公式バーボン」に指名されたほか、アトランタ・グラディエーターズの「公式クラフト・ウイスキー」を務め、TRICONガレージ所属のタナー・グレイがドライブするNASCARクラフトマン・トラック・シリーズ第15号車のスポンサーを務めている。また、TRIVIUMのマット・ヒーフィーがブランドのエグゼクティブ・パートナーとして参加している。
ブロードストリート・インファマス社のバーボンは現在、サバンナ・ディストリビューティング・カンパニーを通じてジョージア州全域で販売されており、オンラインでは全米41州で購入可能です。
詳細については、以下をご覧ください：www.broadstreetinfamous.com/mattheafy, www.broadstreetinfamous.com, www.trivium.org, www.twitch.tv/matthewkheafy, www.instagram.com/matthewkheafy
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