ブロードストリート・インファマス、トリヴィウムのフロントマン、マシュー・キイチ・ヒーフィーとコラボした「ブラック・ラベル」バレル・セレクト・バーボンを発売

マット・ヒーフィー × ブロードストリート・インファマス 、ステージからボトルまで、妥協のないこだわりで作り上げられた。 限定版 8年熟成 プロヒビション・プルーフ – ブラック・レーベル・バレル・セレクト。TRIVIUMのマシュー・キイチ・ヒーフィーが自ら厳選した1本。 「プロヒビション・プルーフ – ブラック・レーベル」製品紹介シート

世界限定552本のみ生産。ジョージア州内の「プロヒビション・プルーフ」販売店にランダムに配置され、オンラインでの販売数は極めて限定的

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