شركة Algebra AI تطلق خدماتها بعد حصولها على تمويل بقيمة ٧ ملايين دولار أمريكي لتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي

الوصف: أنيس حرب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Algebra AI

تسعى هذه الشركة المتخصصة إلى سد فجوة في سوق الشركات المتوسطة، حيث تضم قاعدة عملائها قطاعات الخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والتصنيع، والتوزيع.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة: ٩ يونيو ٢٠٢٦: أعلنت شركة Algebra AI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي اليوم عن إطلاقها الرسمي، حيث تضم قاعدة عملائها قطاعات الخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والتوزيع، والتصنيع، بالإضافة إلى حصولها على تمويل بقيمة ٧ ملايين دولار أمريكي من مستثمرين من بينهم إنفينيتي كونستيليشن (Infinity Constellation)، بيكو كابيتال (BECO Capital)، سيليكون بادية (Silicon Badia)، وصيل للاستثمار (Waseel Investments).

تأسست Algebra AI بالشراكة مع مستثمريها الرئيسيين، ويقوم بقيادتها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي أنيس حرب، الذي نجح في توسيع أعمال ديليفرو في الشرق الأوسط من مرحلة الإطلاق وصولاً إلى أكثر من مليار دولار أمريكي من حيث إجمالي قيمة المعاملات.

تأسست شركة Algebra AI لسد فجوة اتسعت مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تتطلّب الشركات المتوسطة الحجم أدوات ذكاء اصطناعي تناسب الحاجة مع تكلفة أقل من المنصات التي تتطلبها الشركات كبيرة الحجم.

تُصمّم الشركة أنظمة مخصصة بناءً على آلية عمل الشركات الفعلي، بما في ذلك الأدوات الحالية، وآليات الموافقة، والقيود، بحيث تتناسب الأنظمة مع كل ذلك منذ المراحل الأولى. ويتولّى الفريق نفسه تشغيل وتحسين هذه الأنظمة بما يتناسب مع التطورات والمستجدات في أعمال الشركة.

يقول أنيس حرب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Algebra AI: "يوجد أكثر من ٣٠ ألف شركة متوسطة الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الضروري لتلك الشركات تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، إلا أن السوق لم يُقدم نموذجاً يُناسب طريقة عملها الفعلية بكفاءة."

فعلى مدار مسيرته المهنية، لاحظ حرب أن النمو التشغيلي والتعقيد التنظيمي يسيران بطريقةٍ متوازية - فزيادة حجم العمل تعني زيادة عدد الموظفين، وزيادة العمليات، وزيادة التكاليف العامة. وقد تمّ بناء شركة Algebra AI بهدف قيام الذكاء الاصطناعي بتغيير هذه المعادلة.

وأضاف حرب: "تتميّز شركة Algebra AI عن غيرها من مزودي خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) التقليديين. من خلال دراسة آلية عمل الشركات وبناء أنظمة تتناسب معها، وتحمّل مسؤولية النتائج والاطّلاع التام بها. مما يجعلها علاقة ذات طابع مختلف تماماً، والتي لم يسبق توافرها للشركات المتوسطة من قبل".



متحدثاً باسم المستثمرين المؤسسين، قال فرانسيس بيدرازا، المؤسس المشارك لشركة إنفينيتي كونستليشن (Infinity Constellation) ومؤسس شركة إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies): "لقد أمضت فرقي عقداً من الزمن في دراسة متطلبات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات والأعمال بشكلٍ عملي. وذلك من خلال القيام بالمهام المعقدة داخل الشركة، ليس بهدف تقديم عرضٍ توضيحي، بل لتكون أنظمة تعمل بشكلٍ يومي.

ولهذا السبب، عندما تواصل معي نامك من سيليكون بادية (Silicon Badia) بشأن الشراكة مع فريق شركة بيكو، وصيل للاستثمار (Waseel Investments) لتأسيس شركة بقيادة أنيس، تستغل هذه الفرصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاقت الفكرة ترحيباً بشكلٍ مباشر. فكلاً من الخبرة التشغيلية التي يتمتع بها أنيس، وقوة المجموعة المؤسسة، وعمق منظومة الأعمال الإقليمية، وحجم الفرصة، جعل من قدرة Algebra AI أن تصبح شركة رائدة في مجال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة أمراً بغاية الوضوح."

وتخطط الشركة لتوسيع قاعدة عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنمية فريق العمليات وهندسة الذكاء الاصطناعي في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على تعزيز قدراتها في مجال الخدمات المُدارة عبر عدداً من القطاعات المتنوعة.



نبذة عن شركة Algebra AI:

تقوم Algebra AI بتصميم وبناء وتشغيل أنظمة وآليات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات كخدمة مُدارة. في حال كانت العمليات التشغيلية لا تزال تقوم بشكل يدوي أو مجزّأ أو بالاعتماد على التدخل البشري للمهام التي لا يستطيع النظام القيام بها، حيث تقوم Algebra AI ببناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها ومتابعتها بشكلٍ مستمر.

تتوقف معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عند مرحلة التنفيذ، بينما لا تتوقف Algebra AI عند هذه المرحلة. حيث يقوم الفريق الذي صمّم وبنى النظام بالاستمرار في تشغيله ومراقبته وتحسينه مع ما تتطلبه احتياجاتكم وتطورات أعمالكم. فإنّنا لا نقوم بتسليم نهائي دون متابعة، بل تتحكم شركة Algebra AI في النتائج وتتابع المستجدات عن كثب.

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