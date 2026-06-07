30,000人以上が報告する「鮮明な夢」「直感の向上」「人生の変化」― 日本人ホリスティックヒーラーNOCCIが意識と夢の可能性について探究を呼びかけ

Nobue von Arb-Yamashita

世界30,000人以上の参加者から共通して報告される夢体験、サイキック能力の覚醒、人生の変容に注目が集まる

TOKYO, JAPAN, June 7, 2026 / EINPresswire.com / -- 2026年6月日本出身のホリスティックヒーラー、スピリチュアルティーチャー、チャネラーであり、 NOCCI Channelling Academy創設者のNobue von Arb-Yamashita（NOCCI）は、自身のプログラムやイベントに参加した30,000人以上の参加者から共通して報告される夢体験、直感の向上、人生の変容について注目を呼びかけています。過去数年間にわたり、NOCCIのオンライン講座、ワークショップ、エネルギーワーク、ガイド瞑想プログラムに参加した多くの人々が、鮮明な夢、明晰夢、直感の向上、感情的な解放、そして人生における前向きな変化を体験したと報告しています。参加者から特に多く寄せられる体験には以下が含まれます。・鮮明で象徴的な夢を見るようになった・明晰夢を体験するようになった・夢を鮮明に覚えるようになった・直感やひらめきが増えた・シンクロニシティが増えた・感情的な重荷が軽くなった・人生の方向性が明確になった・サイキックな感覚が高まったと感じるNOCCIによると、これらの体験は国籍や年齢、職業を問わず多くの参加者に共通して見られるといいます。「一人の方が不思議な夢を見たと言うのであれば偶然かもしれません。しかし何千人もの方が似たような夢や気づきを体験していることは、とても興味深い現象だと感じています。」— NOCCIー夢が人生を変えるきっかけになる参加者の多くは、夢の中で象徴的なメッセージや人生のテーマ、人間関係の課題、感情的なパターンを体験すると報告しています。その後、・自己理解が深まった・長年抱えていた感情が解放された・人間関係が改善した・新しい仕事や機会に恵まれた・人生の方向性が明確になったといった変化を経験する人も少なくありません。また、一部の参加者は後になって現実との関連性を感じる夢や、未来を示唆するように感じる夢を体験したと語っています。ーサイキック能力と直感の覚醒参加者からは、・ビジョンを見るようになった・必要な情報が突然わかるようになった・人や場所のエネルギーを敏感に感じるようになった・夢を通じてメッセージを受け取るようになったなどの報告も寄せられています。NOCCIはこれらを科学的事実として断定するのではなく、人間の意識や直感の可能性を探究する上で興味深い観察事例であると考えています。ー今後の展望NOCCI Channelling Academyは今後も夢、直感、意識、人間の可能性に関する探究を続けるとともに、心理学、神経科学、意識研究など様々な分野との対話を歓迎しています。「私たちは人間の可能性について、まだほんの一部しか理解していないのかもしれません。夢と意識の世界には、これから解き明かされる多くの可能性があると感じています。」— NOCCINobue von Arb-Yamashita（NOCCI）についてNobue von Arb-Yamashita（NOCCI）は、日本出身のホリスティックヒーラー、スピリチュアルティーチャー、チャネラーであり、NOCCI Channelling Academyの創設者です。現在はヨーロッパを拠点に活動しながら、主に日本語圏のクライアントに向けて、エネルギーワーク、サードアイアクティベーション、直感開発、自己変容プログラムを提供しています。これまでに30,000人以上がNOCCIのプログラムやイベントに参加しており、その活動は国際的な評価を受けています。【メディアお問い合わせ先】NOCCI Channelling AcademyWebsite: https://noccidream.com Email: info@noccidream.com

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