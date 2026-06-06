医師とホリスティックヒーラーが初コラボ——「アレルギー性鼻炎をエネルギーワークで整える」特別ウェビナーを6月21日に開催
現代医療とエネルギーウェルネスが融合した、まったく新しいウェルビーイング体験TOKYO, TOKYO, JAPAN, June 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- NOCCI Wellness Energy Circleは、医学博士・島倉秀也医師（龍ヶ崎大徳ヘルシークリニック院長）とホリスティックヒーラー・NOCCIによる特別コラボウェビナー「アレルギー性鼻炎をエネルギーワークで整える」を、2026年6月21日（日）日本時間20:00よりオンラインにて開催することを発表しました。
開催の背景
花粉症・アレルギー性鼻炎は日本人の約4割が悩む国民病ともいえる症状です。薬による対症療法が主流のなか、「なぜ薬を飲み続けても根本から楽にならないのか」と疑問を持つ方が増えています。
本ウェビナーは、消化器内科医・医学博士として40年以上のキャリアを持つ島倉秀也医師と、エネルギーワーク・波動調整の専門家であるNOCCIが初めてタッグを組み、「医療の視点」と「エネルギーウェルネスの視点」の両面からアレルギー性鼻炎にアプローチする全く新しい試みです。
ウェビナーの特徴
第1部（YouTube LIVE・完全無料）
島倉医師とNOCCIによる講義パート。「なぜ今エネルギーが注目されているのか」「波動・意識が心身のコンディションに影響するメカニズム」を、医師の視点とエネルギーワークの視点から平易な言葉でお伝えします。
第2部（Zoom・参加費¥6,666）
NOCCIによるリアルタイムのエネルギーワーク体験セッション。録画なし・その場限りの特別体験です。参加申込み締切は2026年6月19日（金）。
LINE登録特典（無料）
NOCCI公式LINEに登録いただいた方全員に、「自律神経を整えるサードアイ活性化ガイド瞑想」音声とYouTube LIVEリンクをプレゼントします。
参加者の声（過去のエネルギーワーク体験者より）
「毎年手放せなかった花粉症の薬を飲まなくなった」
「鼻詰まりや目のかゆみが軽減した」
「呼吸が楽になった」
「睡眠の質が変わった」
「頭がスッキリして集中力が上がった」
「気持ちが前向きになった」
※個人差があります。医療行為ではありません。
登壇者プロフィール
島倉 秀也 医師（医学博士）
東京都神田駿河台生まれ。筑波大学医学専門学群卒業、同大学院修了・医学博士。米国ミシガン大学留学後、内科部長・副院長・院長を歴任。専門は消化器内視鏡診断治療。2009年、茨城県龍ケ崎市にてクリニックを開業。現在は龍ケ崎大徳ヘルシークリニック院長として地域医療と心身のウェルネスに取り組む。2022年10月、著書『がんを治す心のスイッチ』（現代書林）を出版。
NOCCI（ホリスティックヒーラー）
NOCCI Wellness Energy Circle主宰。サイキック覚醒専門家・多次元エネルギーワーカー。自律神経・チャクラ・波動調整を組み合わせた独自のエネルギーワークで、心身の本来のバランス回復をサポート。国内外に多くのクライアントを持ち、医師・専門家とのコラボによる統合的ウェルネスの普及に取り組んでいる。
開催概要
項目
内容
イベント名
アレルギー性鼻炎をエネルギーワークで整える 特別ウェビナー
日時
2026年6月21日（日）20:00〜（日本時間）
開催形式
オンライン（第1部：YouTube LIVE / 第2部：Zoom）
参加費
第1部：無料 / 第2部：¥6,666
申込み締切
2026年6月19日（金）
主催
NOCCI Wellness Energy Circle
公式サイト
https://nocciwebinar-tubbcv6g.manus.space/
LINE登録
https://lin.ee/unTZoqa
YouTube LIVE
https://www.youtube.com/live/MbOJV0RsybM
報道関係者お問い合わせ先
NOCCI Wellness Energy Circle
担当：NOCCI
info@noccidream.com
公式サイト：https://nocciwebinar-tubbcv6g.manus.space/
本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです 。
Nobue von Arb-Yamashita
NOCCI Chanelling Academy
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