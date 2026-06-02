بازرگانی صباغی‌زاده؛ شش دهه تجربه، سرعت در ترخیص و اطمینان در تجارت بین‌الملل

TEHRAN, TEHRAN, IRAN, June 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- بازرگانی صباغی زاده به عنوان یکی از مجموعه‌های باسابقه و معتبر کشور در حوزه خدمات بازرگانی، واردات، صادرات و ترخیص کالا، با بیش از ۶۰ سال تجربه مستمر در این صنعت، توانسته اعتماد طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی، تجار و متقاضیان خدمات گمرکی را جلب کند. این مجموعه با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه چندین دهه فعالیت حرفه‌ای و برخورداری از پروانه رسمی حق‌العمل‌کاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، خدماتی جامع و تخصصی را در حوزه تجارت بین‌الملل و امور گمرکی ارائه می‌دهد.

امروزه بازرگانی صباغی‌ زاده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فعال در زمینه واردات و ترخیص انواع خودرو شناخته می‌شود و خدمات گسترده‌ای را در این حوزه به مشتریان خود ارائه می‌کند. تخصص این مجموعه در واردات و ترخیص خودرو جانبازی، موجب شده است بسیاری از متقاضیان این بخش، فرآیندهای قانونی و اجرایی خود را با اطمینان خاطر به کارشناسان مجرب این مجموعه بسپارند. آشنایی کامل با قوانین و ضوابط گمرکی، پیگیری مستمر پرونده‌ها و ارائه راهکارهای تخصصی از مهم‌ترین مزیت‌های این مجموعه در این حوزه به شمار می‌رود.

بازرگانی صباغی ‌زاده همچنین در زمینه واردات و ترخیص خودرو با کارت اقامت برای ایرانیان خارج از کشور، خدماتی حرفه‌ای و کامل ارائه می‌دهد. این مجموعه با تسلط بر فرآیندهای قانونی، ثبت سفارش، اخذ مجوزها و انجام تشریفات گمرکی، شرایطی را فراهم کرده است تا ایرانیان مقیم خارج از کشور بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به واردات و ترخیص خودرو اقدام کنند.

پشتوانه بیش از شش دهه فعالیت موفق در حوزه تجارت خارجی، همراه با حضور کارشناسان متخصص در زمینه ثبت سفارش، امور گمرکی، واردات و صادرات، باعث شده است بازرگانی صباغی ‌زاده به عنوان یک نام قابل اعتماد در صنعت بازرگانی کشور شناخته شود. این مجموعه همواره تلاش کرده است با ارائه خدمات دقیق، شفاف و سریع، نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای تجاری مشتریان ایفا کند.

تعهد به اصول حرفه‌ای، ارائه مشاوره تخصصی، پیگیری مستمر امور و جلب رضایت مشتریان، از مهم‌ترین ارزش‌هایی است که در تمامی سال‌های فعالیت بازرگانی صباغی ‌زاده مورد توجه قرار داشته است. این رویکرد سبب شده تا این مجموعه امروز به عنوان یکی از مراجع تخصصی واردات، صادرات و ترخیص خودرو در کشور شناخته شود.

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