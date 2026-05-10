TEHRAN, TEHRAN, IRAN, May 10, 2026 /EINPresswire.com/ --
نوین سولار به عنوان یکی از فعالان باسابقه و تخصصی صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در ایران، با بیش از ۷ سال تجربه حرفهای در حوزه واردات، تأمین و عرضه تجهیزات خورشیدی، توانسته جایگاه قابل توجهی در بازار سیستمهای انرژی پاک کشور به دست آورد. این مجموعه با تمرکز بر ارائه محصولات استاندارد جهانی و خدمات تخصصی، نقش مهمی در توسعه استفاده از انرژی خورشیدی و کاهش وابستگی به منابع انرژی سنتی ایفا میکند.
نوین سولار طی سالهای فعالیت خود، به یکی از بزرگترین واردکنندگان و عرضهکنندگان انواع اینورترهای خورشیدی و باتریهای لیتیومی خورشیدی در ایران تبدیل شده است. این شرکت با شناسایی نیاز روبهرشد بازار به راهکارهای تأمین برق پایدار، بهویژه در شرایط افزایش مصرف انرژی و قطعیهای برق، مجموعهای کامل از تجهیزات موردنیاز سیستمهای خورشیدی خانگی، تجاری و صنعتی را در اختیار مشتریان قرار میدهد.
یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی نوین سولار، همکاری مستقیم و دریافت نمایندگی رسمی از برخی برندهای معتبر و مطرح بینالمللی در حوزه تجهیزات انرژی خورشیدی است. این همکاریها امکان تأمین محصولات اورجینال، بهروز و مطابق با استانداردهای جهانی را فراهم کرده و اعتماد مشتریان و فعالان صنعت انرژی را به همراه داشته است.
تمامی محصولات عرضهشده توسط نوین سولار دارای 5 سال گارانتی شرکتی هستند؛ موضوعی که نشاندهنده تعهد این مجموعه به کیفیت کالا، اصالت تجهیزات و پشتیبانی بلندمدت از مشتریان است. ارائه خدمات مشاوره تخصصی پیش از خرید، راهنمایی در انتخاب تجهیزات متناسب با نیاز پروژه و پشتیبانی فنی پس از فروش از دیگر خدماتی است که این شرکت به مشتریان خود ارائه میدهد.
نوین سولار با هدف تسهیل دسترسی کاربران در سراسر کشور، امکان * خرید حضوری و آنلاین تجهیزات خورشیدی را فراهم کرده است. مشتریان میتوانند از طریق وبسایت رسمی شرکت به نشانی novinsolar.com به بررسی مشخصات فنی محصولات، دریافت مشاوره و ثبت سفارش اقدام کنند. این زیرساخت دیجیتال، فرآیند انتخاب و خرید تجهیزات خورشیدی را سریعتر، شفافتر و مطمئنتر کرده است.
با افزایش توجه جهانی به انرژیهای تجدیدپذیر و حرکت کشورها به سمت کاهش آلایندههای زیستمحیطی، استفاده از سیستمهای خورشیدی به عنوان یکی از پایدارترین راهکارهای تولید انرژی بیش از پیش اهمیت یافته است. نوین سولار با تکیه بر دانش فنی، تجربه عملیاتی و شبکه تأمین قدرتمند خود، در مسیر توسعه زیرساختهای انرژی پاک در ایران گام برمیدارد و تلاش دارد دسترسی کسبوکارها و خانوارها به برق پایدار و اقتصادی را فراهم کند.
این شرکت چشمانداز خود را تبدیل شدن به یکی از مراجع اصلی تأمین تجهیزات انرژی خورشیدی در منطقه تعریف کرده و در راستای آن، همواره به دنبال گسترش سبد محصولات، ارتقای خدمات فنی و ارائه راهکارهای نوآورانه در حوزه ذخیرهسازی و مدیریت انرژی است.
درباره نوین سولار:
نوین سولار شرکت تخصصی فعال در حوزه واردات، تأمین و عرضه تجهیزات انرژی خورشیدی شامل اینورترها، باتریهای لیتیومی و راهکارهای ذخیرهسازی انرژی است که با بیش از هفت سال سابقه فعالیت، خدمات خود را به مشتریان خانگی، تجاری و صنعتی در سراسر ایران ارائه میدهد.
