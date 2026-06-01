Audit Advisory for Tuesday, June 02, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, June 02, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Monroe Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Ashtabula
|Ashtabula County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Monroe Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
FFR
|Ashtabula County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Athens
|Trimble Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|FFR
|City of Nelsonville
Special Audit
11/10/2021 TO 12/31/2022
|Special Audit
|FFR
|Clark
|Springfield Conservancy District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Clinton
|Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Columbiana
|Buckeye Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Cuyahoga
|Lakewood City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Schools Council
7/1/2022 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Defiance
|Defiance County Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Delaware
|Delaware Northwest New Community Authority
9/11/2023 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Erie
|Huron Joint Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Fairfield
|Fairfield County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Franklin
|Ohio Water Development Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Village of Marble Cliff
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Fulton
|Pleasant View Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Gallia
|Village of Cheshire
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Hamilton
|Council on Aging of Southwestern Ohio
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Community Improvement Corporation of Greater Cincinnati
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Hamilton County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cincinnati Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Village of Newtown Community Improvement Corporation, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Highland
|Hillsboro City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Huron
|Tri-Community Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Jackson
|Jackson Metropolitan Housing Authority
10/1/2024 TO 9/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Oak Hill Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Knox
|Harrison Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Lake
|North Perry Village Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Madison
|Tolles Career & Technical Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning
|Springfield Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Housing Authority Property and Casualty, Inc.
12/1/2024 TO 11/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Boardman Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Marion
|Pleasant Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Medina
|City of Wadsworth
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Compliance Examination
|Meigs
|Meigs Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Miami
|Bradford Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Montgomery
|Klepinger Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy Dayton High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ottawa
|Ottawa County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Portage
|Portage County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Putnam
|Putnam County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Ross
|Ross-Chillicothe Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Sandusky
|Sandusky County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Scioto
|Brush Creek Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Agreed Upon Procedures
|IPA
FFR
|Shelby
|Botkins Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Stark
|Perry Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Osnaburg Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lexington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Tuscarawas Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Trumbull
|Lakeview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Union
|Jerome-Washington Township Fire New Community Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Warren
|Warren County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Lebanon-Turtlecreek Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Wayne
|Orrville Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.