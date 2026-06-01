Submit Release
News Search

There were 538 press releases posted in the last 24 hours and 465,695 in the last 365 days.

Audit Advisory for Tuesday, June 02, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, June 02, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Monroe Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Ashtabula Ashtabula County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Monroe Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
FFR
Ashtabula County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Athens Trimble Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit FFR
City of Nelsonville
Special Audit
11/10/2021 TO 12/31/2022		 Special Audit FFR
Clark Springfield Conservancy District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Clinton Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Columbiana Buckeye Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Cuyahoga Lakewood City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Schools Council
7/1/2022 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Defiance Defiance County Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Delaware Delaware Northwest New Community Authority
9/11/2023 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Erie Huron Joint Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Fairfield Fairfield County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Franklin Ohio Water Development Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Village of Marble Cliff
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Fulton Pleasant View Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Gallia Village of Cheshire
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Hamilton Council on Aging of Southwestern Ohio
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Agreed Upon Procedures MED
Community Improvement Corporation of Greater Cincinnati
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Hamilton County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cincinnati Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Village of Newtown Community Improvement Corporation, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Highland Hillsboro City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Huron Tri-Community Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Jackson Jackson Metropolitan Housing Authority
10/1/2024 TO 9/30/2025		 Financial Audit IPA
Oak Hill Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Knox Harrison Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Lake North Perry Village Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Madison Tolles Career & Technical Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning Springfield Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Housing Authority Property and Casualty, Inc.
12/1/2024 TO 11/30/2025		 Financial Audit IPA
Boardman Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Marion Pleasant Township
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Medina City of Wadsworth
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Compliance Examination
Meigs Meigs Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Miami Bradford Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Montgomery Klepinger Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy Dayton High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ottawa Ottawa County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Portage Portage County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Putnam Putnam County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Ross Ross-Chillicothe Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Sandusky Sandusky County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Scioto Brush Creek Township
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures IPA
FFR
Shelby Botkins Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Stark Perry Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Osnaburg Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lexington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Tuscarawas Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Trumbull Lakeview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Union Jerome-Washington Township Fire New Community Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Warren Warren County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Lebanon-Turtlecreek Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Wayne Orrville Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Audit Advisory for Tuesday, June 02, 2026

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.