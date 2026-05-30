زيكر تبرز في معرض الصين للسيارات 2026 مع إكس 8 وإكس 9 الفاخرتين عالية الأداء
EINPresswire.com/ -- سجّلت «زيكر» حضوراً لافتاً لها خلال مشاركتها في معرض السيارات الصيني «أوتو تشاينا» 2026، حيث عرضت مجموعة من الطرازات الفاخرة، وفي مقدمتها «زيكر 8X» عالية الأداء، و«زيكر 9X» الفاخرة والمدعومة بالتقنيات الذكية. وسرعان ما أصبح جناح «زيكر» أحد أبرز الوجهات في المعرض، مستقطباً حشوداً ضخمة من الزوّار، وطوابير متواصلة، واهتماماً إعلامياً مكثفاً.
«زيكر 8X»: «ملك الطريق الجديد» يعيد تعريف فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» عالية الأداء
برز طراز «زيكر 8X»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، كأحد نجوم العرض. فقد بنيت هذه السيارة على منصة "إس إي إيه سوبر هايبريد" «SEA Super Hybrid» الهجينة المتطورة، مع نظام كهربائي بجهد 800 فولت كامل، وتأتي نسخة «8X فلاجشيب» «8X Flagship» منها بأول نظام قيادة ميغاواط ثلاثي المحركات في فئة السيارات الهجينة، بقوة إجمالية تبلغ 1.030 كيلوواط وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.96 ثانية، ما يجعلها من أسرع السيارات الـهجينة متعددة الاستخدامات «SUV» على مستوى العالم. وقد تجاوزت الطلبات ١٠,٠٠٠ وحدة خلال ٢٩ دقيقة فقط من الإطلاق، ما يضعها في موقع المنافسة المباشرة مع معايير الأداء التقليدية.
وصف شانغ بينغ، رئيس إدارة علامة «زيكر»، الطراز «8X» بأنه «وحش يرتدي بدلة مفصلة بإتقان»، في إشارة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات «SUV» تجمع بين الأناقة والقوة الهائلة المخفية. "الإبتكارات الحقيقية لا تعني فقط جعل الأداء أكثر شراسة، بل تحقيق توازن متقن بين القوة والأناقة."
«زيكر 9X»: معايير فاخرة جديدة بتقنيات لا تقبل المساومة
تجمع «زيكر 9X» بين الهندسة الميكانيكية المتقدمة وأنظمة التحكم الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تشمل التجهيزات القياسية نظام تعليق هوائي مزدوج مغلق ثنائي الحجرات، ومخمدات كهرومغناطيسية ثنائية الصمّام «CCD»، وأذرع تثبيت نشطة بجهد 48 فولت، ما يوفر ديناميكية قيادة معدومة الإنقلاب في المنعطفات. يستجيب الشاسيه خلال 0.2 ثانية فقط، ويوفر ارتفاعاً حتى 80 ملم، ليحافظ على ثبات السيارة، سواء عند القيادة في الطرق الوعرة بسرعة منخفضة أو في المنعطفات عالية السرعة. ويمتد هذا التميز الهندسي ليشمل السلامة، حيث يعتمد طراز «9X» على هيكل فائق الصلابة، وأنظمة دفاع نشطة ذكية، ومستويات عالية من الأنظمة الاحتياطية، ليكون مصمما ليس فقط للأداء، بل للاستمرارية والحماية في مختلف الظروف.
مجموعة منتجات شاملة وعرض تقني متكامل يعيدان صياغة مفهوم المنافسة الفاخرة
إلى جانب طرازات القمة، قدم جناح «زيكر» مجموعة متكاملة من السيارات شملت فئات رئيسية. حيث تم عرض «زيكر 009» بنسختيها «إكزكتيف» (Executive)، ذات الستة مقاعد و«ألترا بلاس» (Ultra+) العائلية ذات السبعة مقاعد لتلبية احتياجات الأعمال الفاخرة وتنقل الأسر متعددة الأطفال. كما وسعت سيارة «زيكر 7X» حضور العلامة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الفاخرة. وفي الوقت ذاته استكملت سيارة «زيكر 007» الجديدة، و«زيكر 007 جي تي» الجديدة و«زيكر 001»، إصدار الذكرى السنوية الخامسة، العرض، حيث قدمت مجموعة كاملة تنوّعت ما بين سيارات السيدان الفاخرة إلى سيارات الكوبيه ذات المكابح – لتشكل دائرة متكاملة من الطرازات الرائدة وصولاً إلى الطرازات المخصصة للإنتاج الضخم.
إلى جانب استعراض المنتجات، قدمت «زيكر»عرضاً تقنياً متكاملاً يتمحور حول منصة التصميم "إس إي إيه" «SEA». وغطت معرض تقنيات "سنتوم" «Centum» من العلامة «زيكر» مجموعة واسعة من القدرات في الأداء والسلامة والتحكم الذاتي، ومن ضمنها أنظمة هجينة ومحركات كهربائية متطورة، وتقنيات البطاريات ومجموعة القيادة الكهربائية المتقدمة، وشاسيه رقمي بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة الذكية، وتقنية الشحن فائق السرعة «6 سي» (6C)، وهيكل درع "تشيونغجيا" (Qiongjia). وقد لفت اندماج الذكاء الاصطناعي العميق في مجال الشاسيه، حيث يتحول التحكم من رد الفعل إلى التوقع الفعّال، انتباه الإعلام والشركاء العالميين بشكل متواصل.
لاحظ خبراء القطاع أن الازدحام الدائم في جناح «زيكر» يشير إلى تطور محوري: لم يعد التميز الفاخر يعتمد على طراز واحد ناجح فقط، بل على التكامل المنهجي بين منصات التقنية وتنوع المنتجات وقوة الهوية التجارية. عندما تجذب منصة كاملة طوابير طويلة ليس من أجل منتج واحد فقط بل من أجل مجموعة متكاملة من السيارات الفاخرة، فهذا يعني أن منطق المنافسة في سوق السيارات الصينية الفاخرة يُعاد كتابته.
من أداء هجين رائد في فئته إلى شاسيه ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومن أنظمة سلامة معززة إلى تجربة قيادة متكاملة في جميع الظروف، تؤكد مشاركة «زيكر» في معرض السيارات الصيني «أوتو تشاينا» 2026 على تحويل تلك الرؤية إلى واقع.
من جهته قال روبرتو كولوتشي، مدير المركبات الكهربائية في شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، "إن الإقبال الكبير على سيارتي «زيكر 8X» و«زيكر 9X» خلال معرض السيارات الصيني «أوتو تشاينا» 2026 يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالسيارات التي تجمع بين الأداء المميز والفخامة الرفيعة والتكنولوجيا المتطورة." وأضاف بالقول، "إن إطلاق هذين الطرازين المتميّزين في الأسواق يمثل بداية جديدة تُمكننا من وضع معايير جديدة لما يتطلع إليه العملاء في قطاع وسائل النقل الفاخرة."
إن شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات هي الموزع الرسمي لسيارات "«زيكر» في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ انطلاقة العلامة التجارية في مارس 2024، أثمرت الشراكة عن طرح طرازات جديدة، على غرار "«زيكر X» و"«زيكر 001» و"«زيكر 7X» في السوق المحلي، مما أسهم في تحقيق نمو استثنائي في حجم المبيعات. كما تم افتتاح صالات عرض ومراكز خدمة في دبي وأبوظبي. وبناءً على هذه الإنجازات، تبرز شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات اليوم على أهبة الاستعداد لطرح طرازي «زيكر 8X» و«زيكر 9X» للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز مسيرة العلامة التجارية ونموّها في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة.
Kevin Sebastian
