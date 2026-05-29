Multilogin перезапускает платформу и вводит цены в долларах c 21 мая: от $7,08 в месяц

Лидирующая платформа для мультиаккаунтинга в соцсетях провела редизайн и внесла изменения в тарифы, исходя из реальных нужд профессиональных команд.

CA, UNITED STATES, May 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- Multilogin, которому доверяют команды и фрилансеры с 2015 года, объявил о масштабном обновлении. 21 мая сервис получит полностью новый интерфейс и тарифы в долларах.

В результате, платформа станет быстрее и понятнее при масштабировании, а ее покупка проще. Годовая подписка теперь стоит от $7,08 в месяц, а попробовать все функции можно всего за $2.

Новый интерфейс Multilogin: создан для удобной работы с множеством аккаунтов.

Интерфейс был полностью переработан, опираясь на то, как пользователи работают с профилями каждый день. Вот что изменилось:

Повседневные действия стали быстрее: кнопка запуска профиля теперь находится слева - там, где уже находится ваш курсор. А новая панель инструментов наверху размещает ключевые функции в одном касании.

Более минималистичный и удобный интерфейс: боковую панель можно скрыть, интерфейс отлично адаптируется под любой экран, а создание профиля стало проще благодаря предпросмотру.

Более удобная работа с большими объемами: плавное переключение между персональными и общими рабочими пространствами. Добавлена кнопка «Инфо» для быстрого копирования технических данных (API-ключ, ID рабочей области).

Понятные цены в долларах для SMM-бизнеса

С 21 мая Multilogin переходит на USD в качестве основной валюты для выставления счетов. Вместе с этим обновляются тарифы — теперь они стали более прозрачными, стабильными и удобными для ежедневной работы с платформой.

Что меняется:

Годовые тарифы от $7,08/месяц - Самая доступная стартовая цена за всё время, которая открывает полный доступ к платформе как для соло-креаторов, так и для SMM-специалистов.

Единая валюта USD -Теперь расчёты ведутся в валюте, в которой уже работает большинство наших пользователей. USD глобальный стандарт для SaaS-сервисов, который делает оплату проще и привычнее независимо от вашего региона.

Гибкие тарифы для разных моделей работы - Будь вы соло-креатор или агентство вы легко найдёте тариф, который подходит именно вам.

Автоматический пересчёт тарифов- При повышении или понижении плана стоимость пересчитывается автоматически без обращений в поддержку и ручных расчётов.

Пробный период за $2 - 3-дневный пробный доступ открывает все премиум-функции платформы, чтобы вы могли протестировать её перед покупкой.

Новым пользователям доступен трехдневный пробный период за $2 с полным доступом ко всем функциям. Вы сразу получите 5 настраиваемых браузерных профилей, минуты для облачных телефонов, трафик встроенных резидентных прокси и все премиум-функции без ограничений.

Попробуйте полный функционал за $2

Что входит в каждый тариф Multilogin

В любой тариф включен полный набор инструментов:

Облачные телефоны: управляйте мобильными аккаунтами без физических устройств.

Браузерные профили: гибкая настройка отпечатков и «прогрев» куки для защиты от банов.

Прокси: для каждого аккаунта доступны встроенные резидентные и мобильные IP.

Органические сигналы помогают избегать блокировок на платформах, которые ценят естественное пользовательское поведение.

Работа в команде: общие рабочие пространства и гибкие права доступа. На бизнес-тарифах можно добавлять неограниченное число сотрудников.

Автоматизация: поддержка Puppeteer, Playwright и Selenium для рутинных задач (постинг, лайки).

Также, во все планы включены облачная синхронизация, возможность создавать профили в один клик и поддержка 24/7 на 5 языках.

Разработано для профессионального использования

Multilogin создан для профессионалов, которые ежедневно ведут множество аккаунтов: SMM-специалистов, арбитражников, создателей контента и владельцев интернет-магазинов.

Пользователи ценят сервис за надёжность и удобство, что подтверждают высокие оценки на G2 (4.8) и положительные отзывы на Capterra (5). Особо отмечают быструю и отзывчивую поддержку.

Готовы масштабировать свои аккаунты без головной боли? С 21 мая можно начать трехдневный триал за $2 на странице с ценами.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.