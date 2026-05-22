Multilogin lança preços em dólar em 21 de maio: fluxos de trabalho mais rápidos a partir de US$ 7,08/mês

A principal plataforma de múltiplas contas para redes sociais traz redesign completo e preços mais claros para equipes.

BRAZIL, May 22, 2026 /EINPresswire.com/ --

A Multilogin, plataforma de múltiplas contas de confiança de pequenas equipes e operadores individuais desde 2015, anunciou um redesign completo de sua interface junto a uma nova estrutura de preços em dólares americanos, com lançamento em 21 de maio.

Juntas, as atualizações tornam a Multilogin mais rápida de usar, mais fácil de contratar e previsível para escalar, com planos anuais a partir de apenas US$ 7,08/mês e um teste com acesso completo por apenas US$ 2.

Nova interface Multilogin: construída para fluxos de trabalho com múltiplas contas

A nova interface foi reconstruída do zero, com cada tela redesenhada em torno de como usuários avançados gerenciam perfis no dia a dia. O que há de novo:

Ações cotidianas mais rápidas: o início de perfil agora fica à esquerda, onde seu cursor já trabalha, com uma nova barra de ferramentas superior colocando os principais recursos a um toque de distância

Layout mais limpo e focado: barra lateral ocultável, melhor adaptação a qualquer tamanho de tela e um fluxo de criação de perfil redesenhado com pré-visualização em tempo real

Trabalho em alto volume mais fluido: alternância contínua entre espaços de trabalho pessoais e compartilhados, além de um novo botão de Informações com chave de API, ID de espaço de trabalho e versão do app copiáveis com um clique

Preços acessíveis em USD para negócios de redes sociais

Uma nova estrutura de preços em USD

A partir de 19 de maio, a Multilogin passa a adotar o USD como sua principal moeda de cobrança. Junto com a mudança, todos os planos foram reajustados para oferecer preços mais claros e estáveis aos usuários que utilizam a plataforma diariamente.

O que muda:

Planos anuais a partir de $7,08/mês

O preço inicial mais acessível de sempre, que dá acesso completo à plataforma tanto para criadores independentes como para profissionais de SMM.

Moeda única — USD

Agora os pagamentos são feitos na moeda já utilizada pela maioria dos nossos utilizadores. O USD é o padrão global para serviços SaaS, tornando o processo de pagamento mais simples e familiar, independentemente da sua localização.

Planos flexíveis para diferentes modelos de trabalho

Seja você um criador independente ou uma agência, encontrará um plano adequado às suas necessidades.

Ajuste automático de planos

Ao fazer upgrade ou downgrade do plano, o valor é recalculado automaticamente — sem necessidade de contactar o suporte ou fazer cálculos manuais.

Período de teste por $2

Teste de 3 dias que desbloqueia todas as funcionalidades premium da plataforma, permitindo experimentar antes de comprar.

Novos usuários podem experimentar tudo o que a Multilogin oferece com um teste de US$ 2: 5 perfis de navegador personalizáveis, minutos mobile para celulares na nuvem, tráfego de proxy residencial integrado e todos os recursos premium desbloqueados desde o primeiro dia.

Experimente a plataforma completa por US$ 2

O que está incluído em todos os planos da Multilogin

Todos os planos vêm com o kit completo de ferramentas Multilogin:

Celulares na nuvem para fluxos de trabalho de múltiplas contas no mobile sem dispositivos físicos

Perfis de navegador com personalização avançada de impressão digital e aquecimento por Cookie Robot para evitar detecção e vinculação de contas

Proxies residenciais e mobile integrados para cada conta

Sinais orgânicos que fazem as contas se comportarem naturalmente em plataformas construídas em torno do crescimento orgânico

Colaboração em equipe com espaços de trabalho compartilhados, acesso baseado em funções e membros de equipe ilimitados nos planos Business

Suporte à automação para tarefas simples como publicações e curtidas, com suporte a Puppeteer, Playwright e Selenium

Sincronização em nuvem, criação de perfil com um clique e suporte 24/7 em cinco idiomas também estão incluídos em todos os planos.

Construída para os profissionais que dependem dela

A Multilogin foi construída para os profissionais que gerenciam múltiplas contas todos os dias: criadores de conteúdo, gerentes de redes sociais, afiliados e operadores de e-commerce. A plataforma mantém uma avaliação de 4,8 no G2 e avaliações consistentemente fortes no Capterra (5), com usuários destacando sua confiabilidade, facilidade de uso e suporte ágil.

Pronto para escalar suas contas sem dor de cabeça? A partir de 21 de maio, inicie seu teste de US$ 2 em multilogin.com/pt-br/pricing

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