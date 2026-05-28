Adsterra凭借流量、技术与客户支持斩获多项行业奖项

从流量质量、广告技术到客户支持，Adsterra近年持续出现在多项行业奖项榜单中，并在联盟营销与广告科技领域获得广泛关注。

这些奖项再次证明，Adsterra始终专注于为广告主和流量主打造可信赖、高效果的解决方案。” — Gala Grigoreva，Adsterra首席营销官

LIMASSOL, CYPRUS, May 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra是一家专注于效果营销的全球广告平台，长期服务于广告主与流量主。近几年，Adsterra 在联盟营销和广告科技行业持续受到关注，并在广告效果、技术能力和客户支持等方面多次获得行业认可。这些奖项主要来自联盟营销与广告科技行业公开评选，不少结果由从业者和社区用户共同投票，也因此被视为观察平台产品能力、流量质量与合作体验的重要参考。



过去几年里，Adsterra多次进入全球头部广告平台榜单。2022年，Adsterra获得OfferVault（联盟营销行业知名的广告联盟、广告Offer与流量平台导航及评选平台）评选的#1 Top Ad Network（年度最佳广告联盟排名第一）；随后又在2023年和2025年两次入选 #2 Top Traffic Source（优质流量平台第二名）。对广告主而言，这意味着平台在流量质量和规模化投放上具备更稳定的能力；对流量主来说，也意味着更成熟的变现能力和增长空间。

在技术与广告效果方面，Adsterra也获得了OfferVault、Affbank（联盟营销行业知名的广告联盟、流量平台与工具评测及榜单平台）和AdExchanger（全球广告科技AdTech与数字营销行业知名媒体及行业评选平台）等行业平台的多项认可。凭借在原生广告领域的表现，Adsterra曾于2020年和2022年两次被Affbank评为#1 Native Ad Network（原生广告联盟第一名）。与此同时，Adsterra自研广告格式Social Bar（社交栏广告）也获得行业关注。2021年，Social Bar凭借作为Web Push（网页推送）替代方案的创新思路，被AdExchanger评为 Best Use of Technology（最佳技术应用）。在部分投放场景中，Social Bar已被证明可带来最高约2倍的收益表现。

2025年，Adsterra在多个行业奖项评选中再次获得认可。在uCompares Awards（联盟营销与数字广告行业的广告平台、流量渠道及营销工具评选奖项）中，Adsterra同时获得Best Advertising Network of the Year（年度最佳广告联盟）和Best Traffic Source（最佳流量来源）两项荣誉；同年，在Affbank Awards中又获得Best Mobile Advertising Network（最佳移动广告联盟）和Best Popunder & Clickunder Network（最佳弹出式广告和点击式广告网络），覆盖移动广告、流量质量以及广告格式等多个方向。

除了技术和流量能力外，客户支持同样是Adsterra长期投入的重点。AdExchanger和 SourceForge（全球知名的软件评测、用户评价与企业软件榜单平台）等平台也对其合作体验与客户支持给予认可。2025年，Adsterra的Partner Care（伙伴关怀）服务模式获得 AdExchanger Best Account Support 2025（AdExchanger最佳账户支持）荣誉提名，也体现出平台对客户支持、运营协助和长期合作体验的重视。

此外，Adsterra还被SourceForge评为Top Performer 2025（2025年度优秀平台），反映出用户对平台稳定性和服务体验的认可。2024年，Adsterra在Affiliate Space Awards（联盟营销行业面向广告平台、联盟与营销服务的年度评选奖项）中获得Boost of the Year（年度增长奖）奖项，也进一步印证了其在联盟营销生态中的增长势头。

随着数字广告市场竞争不断加剧，广告主和流量主对平台的要求也在提高：既关注流量规模，也关注投放稳定性；既看重转化效果，也在意长期合作体验。近几年持续获得的行业认可，也让Adsterra在流量质量、广告效果和客户支持等方面获得更多行业关注。



关于Adsterra

Adsterra是一家全球广告网络，为广告主提供基于效果的用户获取方案，也为流量主提供覆盖多个垂直行业和地区市场的变现解决方案。平台帮助广告主提升广告表现，同时帮助流量主提高变现效率，并通过灵活的流量解决方案提升用户触达与互动效果。无论是刚入门的新手还是成熟团队，均可根据自身需求选择合适的广告与增长方案。

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