Adsterra Khẳng Định Vị Thế Ngành Qua Hàng Loạt Giải Thưởng Về Công Nghệ, Lưu Lượng Truy Cập Và Dịch Vụ Khách Hàng

Adsterra, nền tảng quảng cáo dựa trên hiệu suất toàn cầu, tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới về hiệu quả, tính đổi mới sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ khách hàng

LIMASSOL, CYPRUS, May 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, mạng lưới quảng cáo hàng đầu thế giới, vừa nhận được sự công nhận rộng rãi từ cộng đồng Affiliate và AdTech với tư cách là doanh nghiệp tiên phong, uy tín trong các lĩnh vực: hiệu suất, công nghệ và chăm sóc khách hàng. Những danh hiệu này đến từ các giải thưởng uy tín trong ngành, nơi chính cộng đồng người dùng tham gia bình chọn để vinh danh các đơn vị đổi mới dẫn đầu và các đối tác đáng tin cậy.

Trong nhiều năm qua, Adsterra liên tục đứng trong nhóm các nền tảng quảng cáo đạt hiệu suất cao nhất trên toàn thế giới. Công ty đã xuất sắc giành vị trí #1 Mạng quảng cáo hàng đầu (Top Ad Network) do OfferVault bình chọn vào năm 2022, tiếp sau đó là danh hiệu #2 Nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu (Top Traffic Source) vào cả hai năm 2023 và 2025. Những giải thưởng này là minh chứng cho năng lực của Adsterra trong việc cung cấp lưu lượng truy cập chất lượng cao và mở ra cơ hội tối ưu hóa doanh thu (monetization) mạnh mẽ cho cả nhà quảng cáo (advertisers) lẫn nhà xuất bản (publishers).

Adsterra cũng nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá từ OfferVault, Affbank và AdExchanger nhờ vào nền tảng công nghệ và hiệu suất vượt trội. Nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong mảng quảng cáo tự nhiên, Adsterra đã được Affbank vinh danh là #1 Mạng quảng cáo Native (Top Native Ad Network) vào năm 2020 và 2022. Các định dạng quảng cáo sáng tạo mang tính độc quyền của công ty cũng thu hút được sự chú ý lớn từ toàn ngành. Đáng chú ý, định dạng quảng cáo tự phát triển Social Bar đã được AdExchanger công nhận vào năm 2021 cho giải thưởng Ứng dụng công nghệ xuất sắc nhất (Best Use of Technology), chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc thay thế định dạng Web Push truyền thống với khả năng tăng gấp đôi doanh thu.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi Adsterra liên tiếp giành được nhiều danh hiệu cao quý nhất trên các nền tảng uy tín hàng đầu. Tại giải thưởng uCompares Awards, công ty được vinh danh là Mạng quảng cáo xuất sắc nhất năm (Best Advertising Network of the Year) và Nguồn lưu lượng truy cập tốt nhất (Best Traffic Source), khẳng định sự toàn diện trên mọi phương diện. Cũng trong năm đó, Adsterra đã áp đảo tại Affbank Awards khi rinh về hai danh hiệu: Mạng quảng cáo di động xuất sắc nhất (Best Mobile Advertising Network) và Mạng quảng cáo Popunder & Clickunder xuất sắc nhất (Best Popunder & Clickunder Network).

Sự tận tâm của Adsterra đối với thành công của khách hàng không chỉ dừng lại ở yếu tố công nghệ. Điển hình như AdExchanger và SourceForge đã công nhận công ty về chất lượng xây dựng mối quan hệ đối tác và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Phương thức tiếp cận "Chăm sóc Đối tác" (Partner Care) độc đáo của Adsterra đã được điểm tên tại lễ trao giải của AdExchanger với danh hiệu tôn vinh Dịch vụ hỗ trợ tài khoản xuất sắc nhất 2025 (Best Account Support 2025), minh chứng cho cam kết đồng hành sát sao và chiến lược phát triển dài hạn cùng đối tác.

Bên cạnh đó, Adsterra cũng được SourceForge bình chọn là Doanh nghiệp có hiệu suất hàng đầu 2025 (Top Performer 2025), phản ánh mức độ hài lòng cao từ người dùng và độ tin cậy ổn định của nền tảng. Trước đó vào năm 2024, công ty cũng nhận được giải thưởng Sự bứt phá của năm (Boost of the Year) tại Affiliate Space Awards, một lần nữa khẳng định tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong hệ sinh thái Affiliate Marketing.



Về Adsterra

Adsterra là mạng quảng cáo toàn cầu cung cấp các giải pháp thu hút người dùng dựa trên hiệu suất cho nhà quảng cáo và giải pháp kiếm tiền cho nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý. Kể từ năm 2013, Adsterra đã giúp các nhà quảng cáo tăng trưởng ROI và giúp các nhà xuất bản đạt được eCPM tối đa thông qua các giải pháp lưu lượng truy cập linh hoạt.



