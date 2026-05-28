Adsterra consolida su reconocimiento en la industria por su tecnología, tráfico y soporte al cliente

Adsterra consolida su reconocimiento en la industria

Adsterra, plataforma global de publicidad basada en performance, continúa marcando referencias en rendimiento, innovación y atención al cliente.

Estos premios refuerzan nuestro enfoque en construir soluciones fiables y de alto rendimiento para anunciantes y editores” — Gala Grigoreva, CMO de Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, May 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, una de las principales redes publicitarias globales, ha sido ampliamente reconocida en el sector del marketing de afiliación y la tecnología publicitaria como una compañía líder y de confianza en áreas como rendimiento, tecnología y atención al cliente. Estos reconocimientos provienen de premios de la industria donde la propia comunidad vota para destacar a los principales innovadores y socios más fiables.

Durante los últimos años, Adsterra se ha posicionado de forma constante entre las plataformas publicitarias con mejor rendimiento a nivel mundial. La compañía obtuvo el puesto de #1 Top Ad Network otorgado por OfferVault en 2022, seguido del reconocimiento como #2 Top Traffic Source en 2023 y 2025. Estos premios reflejan la capacidad de Adsterra para ofrecer tráfico de alta calidad y oportunidades de monetización escalables tanto para anunciantes como para editores.

Adsterra ha recibido numerosos reconocimientos por parte de OfferVault, Affbank y AdExchanger gracias a su tecnología y rendimiento. Consolidando su liderazgo en publicidad nativa, Adsterra fue nombrada #1 Native Ad Network por Affbank tanto en 2020 como en 2022. Sus formatos publicitarios innovadores también han captado la atención de toda la industria. Destaca especialmente el formato propietario Social Bar, reconocido por AdExchanger en 2021 en la categoría Best Use of Technology, demostrando su eficacia como alternativa a las notificaciones web push con un crecimiento comprobado de ingresos de hasta 2 veces.

En 2025, Adsterra alcanzó un importante hito al ganar múltiples premios destacados en las principales plataformas de la industria. En los uCompares Awards, la compañía fue reconocida como Best Advertising Network of the Year y Best Traffic Source, destacando su excelencia integral. Ese mismo año, Adsterra dominó los Affbank Awards, obteniendo los títulos de Best Mobile Advertising Network y Best Popunder & Clickunder Network.

La dedicación de Adsterra al éxito de sus clientes va más allá de la tecnología. AdExchanger y SourceForge, por ejemplo, reconocieron a la compañía por la calidad de sus relaciones con socios y su soporte al cliente. El enfoque exclusivo de Partner Care de Adsterra recibió una mención honorífica como Best Account Support 2025 otorgada por AdExchanger, destacando el compromiso de la compañía con la asistencia personalizada y las estrategias de crecimiento a largo plazo para sus socios.

Además, Adsterra fue nombrada Top Performer 2025 por SourceForge, reflejando un alto nivel de satisfacción entre usuarios y una fiabilidad constante de la plataforma. En 2024, la compañía también recibió el premio Boost of the Year en los Affiliate Space Awards, lo que reafirmó aún más su rápido crecimiento e impacto dentro del ecosistema del del marketing de afiliación.

A medida que Adsterra continúa evolucionando, estos reconocimientos refuerzan su posición como socio de confianza para anunciantes y editores que buscan resultados orientados al rendimiento dentro de un entorno digital cada vez más competitivo. Es importante destacar que estos títulos son diversos y reflejan el creciente enfoque de Adsterra en el rendimiento predecible, la calidad del tráfico y la fiabilidad a largo plazo para sus socios.



Sobre Adsterra

Adsterra es una red publicitaria global que ofrece adquisición de usuarios basada en rendimiento para anunciantes y soluciones de monetización para editores en múltiples verticales y zonas geográficas. La plataforma es ampliamente utilizada para ayudar a los anunciantes a mejorar el rendimiento de sus campañas y a los editores a maximizar la eficiencia de monetización e impulsar el engagement de su audiencia mediante soluciones de tráfico flexibles. La red publicitaria trabaja tanto con principiantes como con profesionales.



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