Adsterra反欺诈与反恶意软件系统说明：为广告主与流量主提供安全保障

Adsterra 为了应对广告欺诈和恶意广告问题，搭建了一套多层安全机制，主要目的是让广告主拿到更真实的流量，同时也让流量主在变现时更加安全，数据也更加透明。

广告欺诈和恶意广告一直在变化，所以我们的重点，是通过持续监控、快速响应和严格审核，尽量在问题扩散之前就完成处理。” — Adsterra政策团队表示

LIMASSOL, CYPRUS, May 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- 这些年，Adsterra一直在持续优化这套安全体系。和很多平台不同，它并不是等问题出现后再处理，而是更偏向提前预防，比如通过持续监控、检测和拦截，把异常流量尽量挡在进入系统之前。

对广告主来说，这可以减少预算浪费，避免花钱买到无效展示或虚假数据；对流量主来说，也可以降低因为广告问题带来的风险，同时保护自己的流量资源。

整体来看，这套系统的目标很明确：在保证流量质量的同时，让整个广告生态更加透明、可控，也更适合长期运行。

Adsterra关于恶意广告的官方声明：对欺诈和恶意广告采取零容忍态度 anti-malvare/adsterra.com



广告欺诈与恶意广告的区别

广告欺诈和恶意广告经常被放在一起说，但本质上是两类问题。

广告欺诈，主要是通过操控数据来获取收益，并不一定直接影响用户。常见情况包括虚假展示、点击作弊、转化造假、机器人流量、伪造地区来源、流量洗量，以及隐藏或重复广告等。

这类问题主要影响广告主，因为广告主是在为这些无效流量付费。

而恶意广告（Malvertising）则是另一类风险。它是利用广告作为传播渠道，在广告内容、落地页或分发路径中植入恶意代码，从而把用户引导到钓鱼页面，或者触发下载木马、广告软件等程序，甚至直接影响设备安全。

这种情况不仅影响广告主，还会影响流量主以及最终用户。

简单来说，广告欺诈是数据被操控，而恶意广告是用户被攻击。



针对恶意软件与欺诈流量的零容忍政策

针对这两类问题，Adsterra采取的是比较严格的处理方式。

所有广告主和流量主在使用平台之前，都需要同意相关服务条款。这些条款中明确禁止多种违规行为，包括：

- 攻击用户设备或站点资源

- 侵犯隐私或泄露数据

- 钓鱼行为

- 各类恶意软件（如窃取金融信息、挖矿程序、隐私数据获取等）

- 冒充或伪造行为

- 其他违法或不合规操作

一旦发现违规行为，例如使用机器人流量，账号会被直接封禁，并且无法恢复。

为了保证这些规则能够执行，Adsterra设有专门的政策团队，持续负责相关规则的制定、优化以及具体执行。

🔗Adsterra广告主条款： adsterra.com/advertisers-terms

🔗Adsterra流量主条款： adsterra.com/publishers-terms



三层安全系统

Adsterra的核心防护，是一套“三层机制”，主要包括：系统检测、人工审核，以及问题反馈处理。

自动化安全检测

在技术层面，Adsterra同时使用第三方安全工具和自研系统，这些系统是专门针对广告投放场景设计的。

它们可以识别并拦截各种恶意程序，比如病毒和木马，从而保证广告内容本身是安全的。

在流量层面，平台也会对每一个新接入的流量来源进行分析。检测内容不仅包括展示、点击和转化数据，还包括网站的实时表现，比如加载速度、新增地区流量以及请求的广告类型。

这些数据会结合算法和人工判断，从而筛掉异常流量，尽量保证整体流量质量。

人工审核

在自动化检测之外，还有人工审核这一层。

Adsterra有专门的团队，会对广告和流量资源进行多轮检查。除了基础审核之外，他们还会持续关注新的风险类型，比如研究潜在威胁、测试检测机制，以及排查异常流量。

对于一些可疑资源，也会进行人工复核。

这样做的好处是，可以弥补纯算法的不足，发现一些系统可能漏掉的问题，从而提高整体安全性。

异常处理机制

除了检测和审核，平台也提供了反馈机制。

广告主和流量主如果发现异常流量或可疑广告，可以随时提交反馈。

在收到报告后，平台通常会按以下流程处理：

1. 第一时间启动调查

2. 同时进行系统检测和人工排查

3. 要求相关方提供证明，确认流量或广告是否合规

在问题确认之前，相关账号会被暂时限制，直到确认符合平台要求后才会恢复。

这种处理方式可以让整个过程更加透明，也更容易追踪问题。



常见恶意广告类型：需要重点注意的风险

Adsterra 会持续识别并拦截各种恶意广告行为，因为这些问题不仅会影响用户，也可能影响流量主本身。

对于站长来说，最有效的防范方式，还是先了解这些风险通常是怎么出现的。

1. “Ad Call” 类恶意广告

很多站点都会在页面或 App 中接入广告脚本，而广告内容通常是通过第三方服务器分发的。

问题在于，如果这些服务器被攻击，广告脚本就有可能被植入恶意代码。

也就是说，看起来正常的广告请求，本身可能已经被污染。

2. 落地页恶意代码

有些恶意代码会直接藏在落地页里。用户只要点击广告，比如某个弹窗广告，就可能跳转到带有恶意程序的页面，并自动触发执行。

更麻烦的是，这种情况并不一定只发生在“黑广告”里。有时候连正常广告主的页面，也可能因为被攻击而受到影响。

3. 点击后跳转恶意页面

这种情况更常见。用户点击广告之后，本来应该进入正常页面，但中间的跳转过程被篡改，最后被带到钓鱼网站或恶意页面。

Adsterra在这一块的处理方式，不只是检查最终落地页，还会监控整个广告跳转过程，包括 prelander和中间跳转路径。

换句话来说，就是不仅看“终点”，也会看“中间有没有被动过手脚”。

4. 广告素材恶意代码

还有一种情况，是攻击者直接伪装成广告主上传恶意素材。这种属于主动攻击，所以流量主在选择变现平台时，尽量还是优先选择有安全审核机制的平台。



常见广告欺诈方式

除了恶意广告，Adsterra也会处理各种广告欺诈问题。

1. 隐藏广告或额外广告

这类问题一般出现在违规流量主身上，常见形式包括：

- 1×1像素iframe

- 重复或缩放广告代码

- 把广告放在用户看不到的位置

Adsterra会对广告展示位置进行检测，确保广告真实可见。

2. 流量来源替换

这种方式也叫“洗量”。简单来说，就是把低质量流量混进正常流量里，再通过跳转伪装来源。

这样广告主实际买到的，可能是机器人或无效用户。平台会通过持续监控来识别异常跳转，一旦确认，会直接屏蔽相关流量。

这类玩法，经常会出现在一些所谓“Adsterra赚钱技巧”的视频或文章里。如果看到类似内容，最好谨慎一点。

3. 机器人流量

机器人流量一直是广告行业里比较复杂的问题。一些系统会通过被控制的设备模拟真人行为，比如刷展示、刷点击。

更复杂一点的，还会用botnet（僵尸网络）或者click farm（刷点击）来伪造互动数据，包括点击、点赞和评论。

针对这类问题，Adsterra会结合实时监控、AI检测以及人工审核来识别异常行为，尽量保证流量是真实用户产生的。

4. 激励流量

所谓激励流量，就是用户为了奖励才去完成操作。比如：为了拿积分、优惠或者奖励而点击、注册、安装。

这种流量看起来有转化，但实际上很难带来真实用户或真实购买，因此会影响广告数据的真实性。

Adsterra会通过用户行为、转化模式和流量来源来识别这类流量，并限制异常情况。

5. 多账号行为

还有一种比较常见的违规方式，就是同一个人注册多个账号。这样做通常是为了绕过平台限制，继续跑违规流量。

平台会通过多层账号验证、行为监控以及规则检测，去识别异常模式，并处理违规账号。



Adsterra 的反恶意广告与反欺诈机制

从 2013 年开始，Adsterra一直在搭建自己的安全系统，同时也接入了多种第三方安全技术。目前形成的是一套多层机制，从人工审核到自动算法，覆盖广告投放的整个流程。

Layer 1：研究与系统升级。这一层主要负责：研究新的恶意代码、用新数据训练AI模型、测试反恶意算法、升级服务器与基础设施、持续完善政策团队能力

Layer 2：流量主保护（恶意广告防护）。这一层主要针对恶意广告问题，包括：实时监控、多层账号验证、检测广告素材、prelander 和落地页。同时也会处理：Ad Call、Post-click、In-lander、In-video、In-creative等不同类型的恶意广告问题。

Layer 3：广告主保护（反广告欺诈）。这一层主要处理广告欺诈问题，包括：网站与流量检测、点击与转化验证、跳转检测、GEO伪装识别、展示作弊、点击作弊、转化作弊、激励流量检测

Layer 4：平台内部安全。平台本身也会做基础安全防护，包括：安全数据中心、SSL传输、加密通信、支付安全、基础设施保护

整体来看，这些措施的核心作用，是减少无效流量、保护广告预算，同时保证广告环境对广告主、流量主和用户来说都是安全的。



总结

Adsterra的反欺诈和反恶意广告系统，本质上是一套持续更新的多层机制。

它结合了：自动化检测、人工审核、平台规则、基础设施安全，来共同处理广告生态中的风险问题。

通过实时监控、人工复核以及零容忍策略，平台会持续过滤异常流量、恶意广告和机器人行为，尽量保证展示、点击和转化数据是真实且可追踪的。

整体来看，这也是Adsterra一直强调“长期稳定变现”的原因之一。



关于Adsterra

Adsterra是一家全球广告平台，为广告主提供用户增长服务，同时帮助流量主进行流量变现，覆盖多个行业和地区。

自2013年以来，平台一直在帮助广告主提升ROI，同时帮助流量主提高eCPM，并通过多种广告形式提升用户互动。平台同时支持新手和专业团队。

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