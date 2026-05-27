新たな調査で、ニコチン分野の革新が家庭のウェルビーイング向上に寄与することが明らかに

TOKYO, JAPAN, May 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- We Are Innovationは、ニコチン分野におけるイノベーションに関する新たな調査結果を発表しました。「イノベーションの家庭的意義：禁煙と生活の質に関する5カ国調査」と題された本調査は、Ipsosが実施したもので、従来の紙巻きたばこから革新的ニコチン製品（INP）へ移行した元喫煙者について、友人、パートナー、家族がどのように捉えているかを分析しています。本調査は喫煙者本人に直接質問するのではなく、周囲の人々の視点から禁煙後の変化を捉えている点が特徴です。その結果、INPが個々の喫煙者だけでなく、家庭や社会的ネットワーク全体に与える影響について、包括的な姿が明らかになりました。

調査は、カナダ、フランス、日本、英国、米国の5カ国における4,000人以上の回答者を対象に実施されました。喫煙者がどのように禁煙に取り組んでいるかを分析するとともに、その周囲の人々が健康やライフスタイルの変化をどのように認識し、INPについてどのように感じているかを調査しています。

調査全体の結果から、INPは喫煙者の禁煙を支援するうえで重要な役割を果たしており、その効果は本人だけでなく周囲の人々にも及んでいることが明らかになりました。禁煙を目的としてINPを利用し始めた人の友人や家族は、切り替え後に身体的健康、においの改善、精神的ウェルビーイング、社交性、家族や友人との時間、生活の質などにおいて、より前向きな変化を実感したと回答しています。中でも最も顕著だったのは、受動喫煙への接触が大幅に減少したことでした。

特に大きな改善が見られたのは、INPを活用して禁煙した人と同居している回答者でした。その中でも18歳から34歳の若年層は、年齢が高い層と比べて、家族や周囲の人々と過ごす時間の質が大きく向上したと回答しています。

さらに、身近で誰かが禁煙する様子を見た人々の間では、成人喫煙者がINPへ適切にアクセスできる権利に対して高い支持が示されており、その割合はカナダの70％から英国の86％に達しました。実際に、友人や親族がINPを活用して禁煙に成功したのを見た人々では、そうでない人々と比べて、これらの製品に対する支持が10ポイント以上高くなっています。

また、INPを使って禁煙した知人がいる人々ほど、これらの製品をより肯定的に捉える傾向が見られました。69％から84％の回答者が、INPへの切り替えは友人や親族の禁煙に効果的だったと回答しており、66％から78％の回答者は、INPがなければ禁煙は難しかっただろうと考えています。

友人や親族が特定のINPを使用して禁煙する様子を身近で見た回答者の間では、3つの製品カテゴリーすべてにおいて高い効果が認識されていました。具体的には、加熱式たばこ製品については89％、ニコチンポーチについては86％、電子たばこ製品については84％が、「禁煙に役立った」と回答しています。

さらに、効果面だけでなく、すべての国で過半数の回答者が、INPは従来の紙巻きたばこよりも大幅に安全性が高いと考えていることが分かりました。特に、INPを活用して禁煙した友人や親族がいる人々の間では、その割合は73％に達しています。

「We Are Innovation」のCEOであるフェデリコ・N・フェルナンデス氏は、本調査の重要性について次のように述べています。「革新的なニコチン製品をめぐる議論では、これまで最も大きな影響を受ける人々の存在が十分に考慮されてきませんでした。それは喫煙者本人だけでなく、その家族、パートナー、友人たちです。本調査は、そうした人々の声を可視化するものです。そして、そこから見えてきたのは非常に明確で人間的なメッセージです。すなわち、イノベーションへのアクセスは人々の命を救い、地域社会全体のウェルビーイング向上につながるということです。これを無視し続ける規制当局は、現実の人々に大きな代償を強いることになります。」

世界では現在も10億人を超える喫煙者が、紙巻きたばこに代わる効果的な選択肢を求めています。本調査は、INPが社会や家庭に与える幅広い影響を浮き彫りにするものです。これらの製品は禁煙を支援するだけでなく、生活の質、家族関係、社会的交流の向上にも寄与していると認識されています。また、調査対象となったすべての国で、成人喫煙者によるINPへのアクセスに対して高い支持が示されたことは、ハームリダクション（害の軽減）と消費者の選択を重視した、エビデンスベースの政策立案の必要性を改めて示しています。

禁煙した人々の友人、家族、パートナーの体験は、これまでたばこ規制をめぐる議論の中で十分に取り上げられてきませんでした。本研究は、そうした人々を再び議論の中心に位置づけるものです。調査結果が示しているのは明確なメッセージです。ニコチン分野におけるイノベーションは、喫煙者本人の生活だけでなく、その周囲にいる人々のウェルビーイング向上にも寄与する可能性があるということです。

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