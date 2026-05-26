Une Nouvelle Enquête Révèle qu'les Innovations dans la Nicotine Sont Associées à un Meilleur Bien-être des Ménages

PARIS, FRANCE, May 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- We Are Innovation vient de publier un sondage révélateur sur le thème de l'innovation dans le domaine de la nicotine. Intitulée “The Household Case for Innovation: A Five-Country Survey on Smoking Cessation and Quality of Life” (“Les Arguments en Faveur de l’Innovation au Sein des Foyers: Enquête dans Cinq Pays sur le Sevrage de Fumer et la Qualité de Vie”), cette enquête, menée par Ipsos, évalue le point de vue des amis, des partenaires et des membres de la famille d’anciens fumeurs sur la transition des cigarettes traditionnelles vers les Produits Innovants Nicotine (PIN). Plutôt que d’interroger directement les fumeurs, elle rend compte de la façon dont le sevrage est perçu de l’extérieur. Il en résulte une image complète de la manière dont les PIN affectent non seulement les fumeurs individuels, mais aussi l’ensemble des foyers et des relations sociaux.

L’étude a porté sur plus de 4 000 personnes interrogées dans cinq pays, à savoir le Canada, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle a évalué en détail la manière dont les fumeurs de cigarettes arrêtent de fumer et a cherché à comprendre comment leurs proches perçoivent les changements en matière de santé et de mode de vie, ainsi que leur opinion sur les PIN.

Les résultats globaux ont conclu que les PIN jouent un rôle clé pour aider les fumeurs à arrêter de fumer et que leurs effets ont également de l’importance pour d’autres personnes. Les amis et les membres de la famille des personnes ayant commencé à utiliser des PIN pour arrêter de fumer ont signalé des changements positifs plus importants après le passage aux PIN, tels qu’une amélioration de la condition physique, de l’odeur, du bien-être émotionnel, de la sociabilité, des expériences partagées et de la qualité de vie. Le changement le plus marqué, cependant, a été la forte réduction de l’exposition à la fumée secondaire.

Les gains les plus importants ont été observés chez les personnes vivant sous le même toit qu'une personne ayant arrêté de fumer grâce à les PIN. Parmi celles-ci, les répondants les plus jeunes, âgés de 18 à 34 ans, ont fait état de gains nettement plus importants en termes de moments de qualité passés ensemble que leurs homologues plus âgés.

De plus, les personnes ayant vu quelqu’un arrêter de fumer soutiennent massivement le droit des fumeurs adultes à accéder correctement aux PIN, avec des taux allant de 70% au Canada à 86% au Royaume-Uni. En effet, le soutien à ces produits augmente d’environ 10 points de pourcentage chez ceux qui ont vu un ami ou un proche réussir à arrêter de fumer grâce aux PIN, par rapport à ceux qui n’en ont pas été témoins.

Les personnes qui connaissent quelqu’un ayant arrêté de fumer grâce aux PIN attribuent une meilleure note à ces produits. Entre 69% et 84% ont estimé que le passage aux INP avait été un moyen efficace pour leur ami ou leur proche d’arrêter de fumer, et 66% à 78% ont estimé que l’arrêt n’aurait pas été possible sans ces produits.

Parmi les personnes interrogées ayant vu un ami ou un proche utiliser un produit de nouvelle génération spécifique pour arrêter de fumer, l'efficacité perçue est élevée pour les trois catégories de produits: 89% ont jugé les produits du tabac chauffés utiles, 86% ont dit la même chose des sachets de nicotine et 84% des produits de vapotage.

Au-delà de l'efficacité, une majorité dans tous les pays s'accorde à dire que les Pin sont nettement plus sûrs que les cigarettes traditionnelles. Le pourcentage de personnes partageant cet avis atteint 73% parmi celles qui ont un ami ou un proche ayant arrêté de fumer grâce à un PIN.

Federico N. Fernández, PDG de We Are Innovation, commente l’importance de cette enquête : “Pendant trop longtemps, le débat sur les produits innovants à base de nicotine a ignoré les personnes les plus touchées par ce sujet. Il ne s’agit pas seulement des fumeurs, mais aussi de leurs familles, de leurs partenaires et de leurs amis. Cette enquête leur donne la parole. Et ce qu’ils nous disent est à la fois clair et humain: l’accès à l’innovation sauve des vies et améliore le bien-être de communautés entières. Les régulateurs qui continuent d’ignorer cela le font au prix d’un coût humain réel.”

À une époque où plus d’un milliard de fumeurs à travers le monde continuent de rechercher des alternatives efficaces à la cigarette, cette étude met en lumière l’impact sociétal et familial plus large des PIN. Au-delà de leur rôle dans l’aide au sevrage tabagique, ces produits sont perçus comme contribuant à des améliorations significatives de la qualité de vie, de la dynamique familiale et des interactions sociales. Le soutien massif, dans tous les pays interrogés, en faveur de l’accès des fumeurs adultes aux PIN renforce encore davantage la nécessité d’élaborer des politiques fondées sur des données probantes, axées sur la réduction des risques et le choix des consommateurs.

Les expériences des amis, des familles et des partenaires d’anciens fumeurs sont trop souvent absentes des débats sur la lutte antitabac. Cette étude les replace au centre des préoccupations. Les résultats délivrent un message fort : l’innovation en matière de nicotine a le potentiel d’améliorer non seulement la vie des fumeurs, mais aussi le bien-être de tous ceux qui les entourent.

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