مؤسسة حليل فاليالي الخيرية تفتتح مدرسة للتعليم الخاص وتعلن عن مشروع تعليمي جديد
EINPresswire.com/ -- أصدرت مؤسسة حليل فاليالي الخيرية، وهي مؤسسة خيرية تعمل في الجمهورية التركية لشمال قبرص، نظرة عامة على أنشطتها الخيرية منذ تأسيسها. تشغل السيدة أوزغه طاشكير فاليالي منصب الرئيسة المؤسِّسة للمؤسسة.
الاستجابة لزلزال تركيا (فبراير 2023)
في أعقاب زلازل شباط/فبراير 2023 في جنوب تركيا، قدّمت المؤسسة مواقد طهي وأسطوانات غاز وبطانيات وخياماً إلى المناطق المتضررة دعماً لجهود الإغاثة.
دعم مدرسة كومياليه الابتدائية
تدعم المؤسسة أعمال الترميم والصيانة السنوية لمدرسة كومياليه الابتدائية في منطقة كارباز. وفي 23 نيسان/أبريل 2023، نظّمت المؤسسة سيارة آيس كريم لطلاب المدرسة بمناسبة عيد السيادة الوطنية والطفل. وقدّمت إدارة المدرسة درعاً تكريمياً اعترافاً بالمساهمات في التعليم.
مهرجان ليسلاند للأطفال (23 نيسان/أبريل 2023)
أقيم مهرجان ليسلاند الأول للأطفال في 23 نيسان/أبريل 2023 في منطقة ليسلاند الترفيهية بمنطقة تشاتالكوي، بالتعاون مع بلدية تشاتالكوي–إسنتبه. وكان الحدث مجانياً ومفتوحاً للأطفال من الساعة 11:00 حتى 13:00.
برنامج المنح الدراسية
قدمت المؤسسة منحاً دراسية للطلاب في الجمهورية التركية لشمال قبرص. ووفقاً للمؤسسة، واصلت "أوزجي تاشكر فاليالي" دعم البرامج التي تركز على إتاحة فرص التعليم والفرص المتاحة للشباب في المنطقة.
مدرسة حليل فاليالي للتعليم الخاص والتدريب المهني، زيامت
في 29 آذار/مارس 2024، وُضع حجر الأساس لمدرسة حليل فاليالي للتعليم الخاص والتدريب المهني في زيامت، ضمن حملة "ابنِ مدرسة أنت أيضاً" التابعة لـوزارة التربية الوطنية في الجمهورية التركية لشمال قبرص، وذلك بموجب بروتوكول وُقّع بين المؤسسة ووزارة التربية الوطنية.
افتُتحت المدرسة في 12 شباط/فبراير 2025. تمتد المنشأة على مساحة 2,634 متراً مربعاً مع 650 متراً مربعاً من المساحة المبنية، وتشمل ثمانية فصول دراسية، وثلاث غرف تعليم فردي، وغرفتي ورشة تدريب، وقاعة تعليمية، ومكتب مرشد توجيهي، وفناءً داخلياً بمساحة 410 أمتار مربعة. وتخدم المدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في منطقة كارباز.
حضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء أونال أوستيل، ووزير التربية الوطنية ناظم تشاووشأوغلو، ووزير الداخلية دورسون أوغوز، ووزير الصحة حقان دينتشيوريك. وقد صمّم المدرسة مكتب المعماري فوزي أوزرساي تطوعاً ودون مقابل.
مشروع مخطّط — مدرسة ثانية في غيرنه (كيرينيا)
في شباط/فبراير 2025، أعلنت المؤسسة عن هدفها التالي: إنشاء مدرسة ثانية في غيرنه (كيرينيا).
زيارة مدرسية (تشرين الثاني/نوفمبر 2025)
في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، زار ممثلون عن مؤسسة حليل فاليالي الخيرية وفندق لي أمباسادور هوتيل كازينو ومارينا طلاب مدرسة حليل فاليالي للتعليم الخاص والتدريب المهني في زيامت ووزّعوا الهدايا.
حول مؤسسة حليل فاليالي الخيرية
مؤسسة حليل فاليالي الخيرية هي مؤسسة خيرية تعمل في الجمهورية التركية لشمال قبرص. وتتمحور أنشطتها حول التعليم، والتعليم الخاص، والإغاثة الإنسانية. تتعاون المؤسسة مع وزارة التربية الوطنية في مشاريع البنية التحتية التعليمية وتيسير الوصول إلى التعليم.
Media Relations
الاستجابة لزلزال تركيا (فبراير 2023)
في أعقاب زلازل شباط/فبراير 2023 في جنوب تركيا، قدّمت المؤسسة مواقد طهي وأسطوانات غاز وبطانيات وخياماً إلى المناطق المتضررة دعماً لجهود الإغاثة.
دعم مدرسة كومياليه الابتدائية
تدعم المؤسسة أعمال الترميم والصيانة السنوية لمدرسة كومياليه الابتدائية في منطقة كارباز. وفي 23 نيسان/أبريل 2023، نظّمت المؤسسة سيارة آيس كريم لطلاب المدرسة بمناسبة عيد السيادة الوطنية والطفل. وقدّمت إدارة المدرسة درعاً تكريمياً اعترافاً بالمساهمات في التعليم.
مهرجان ليسلاند للأطفال (23 نيسان/أبريل 2023)
أقيم مهرجان ليسلاند الأول للأطفال في 23 نيسان/أبريل 2023 في منطقة ليسلاند الترفيهية بمنطقة تشاتالكوي، بالتعاون مع بلدية تشاتالكوي–إسنتبه. وكان الحدث مجانياً ومفتوحاً للأطفال من الساعة 11:00 حتى 13:00.
برنامج المنح الدراسية
قدمت المؤسسة منحاً دراسية للطلاب في الجمهورية التركية لشمال قبرص. ووفقاً للمؤسسة، واصلت "أوزجي تاشكر فاليالي" دعم البرامج التي تركز على إتاحة فرص التعليم والفرص المتاحة للشباب في المنطقة.
مدرسة حليل فاليالي للتعليم الخاص والتدريب المهني، زيامت
في 29 آذار/مارس 2024، وُضع حجر الأساس لمدرسة حليل فاليالي للتعليم الخاص والتدريب المهني في زيامت، ضمن حملة "ابنِ مدرسة أنت أيضاً" التابعة لـوزارة التربية الوطنية في الجمهورية التركية لشمال قبرص، وذلك بموجب بروتوكول وُقّع بين المؤسسة ووزارة التربية الوطنية.
افتُتحت المدرسة في 12 شباط/فبراير 2025. تمتد المنشأة على مساحة 2,634 متراً مربعاً مع 650 متراً مربعاً من المساحة المبنية، وتشمل ثمانية فصول دراسية، وثلاث غرف تعليم فردي، وغرفتي ورشة تدريب، وقاعة تعليمية، ومكتب مرشد توجيهي، وفناءً داخلياً بمساحة 410 أمتار مربعة. وتخدم المدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في منطقة كارباز.
حضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء أونال أوستيل، ووزير التربية الوطنية ناظم تشاووشأوغلو، ووزير الداخلية دورسون أوغوز، ووزير الصحة حقان دينتشيوريك. وقد صمّم المدرسة مكتب المعماري فوزي أوزرساي تطوعاً ودون مقابل.
مشروع مخطّط — مدرسة ثانية في غيرنه (كيرينيا)
في شباط/فبراير 2025، أعلنت المؤسسة عن هدفها التالي: إنشاء مدرسة ثانية في غيرنه (كيرينيا).
زيارة مدرسية (تشرين الثاني/نوفمبر 2025)
في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، زار ممثلون عن مؤسسة حليل فاليالي الخيرية وفندق لي أمباسادور هوتيل كازينو ومارينا طلاب مدرسة حليل فاليالي للتعليم الخاص والتدريب المهني في زيامت ووزّعوا الهدايا.
حول مؤسسة حليل فاليالي الخيرية
مؤسسة حليل فاليالي الخيرية هي مؤسسة خيرية تعمل في الجمهورية التركية لشمال قبرص. وتتمحور أنشطتها حول التعليم، والتعليم الخاص، والإغاثة الإنسانية. تتعاون المؤسسة مع وزارة التربية الوطنية في مشاريع البنية التحتية التعليمية وتيسير الوصول إلى التعليم.
Media Relations
Halil Falyalı Yardım Vakfı
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.