Halil Falyalı Yardım Vakfı, Özel Eğitim ve Yardım Projeleriyle KKTC’de Faaliyetlerini Genişletiyor
EINPresswire.com/ -- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir hayır vakfı olan Halil Falyalı Yardım Vakfı, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği hayır faaliyetlerine ilişkin genel bir bilgilendirme yayımladı. Vakfın Kurucu Başkanı Özge Taşker Falyalı'dır.
Türkiye depremi yardımları (Şubat 2023)
Şubat 2023'te güney Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Vakıf, yemek pişirme ocakları, tüpler, battaniyeler ve çadırlar göndererek bölgedeki yardım çalışmalarına katkı sağladı.
Kumyalı İlkokulu desteği
Vakıf, Karpaz bölgesinde yer alan Kumyalı İlkokulu'nun yıllık bakım ve onarım çalışmalarını desteklemiştir. 23 Nisan 2023'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle okul öğrencileri için bir dondurma arabası gönderilmiştir. Okul idaresi, eğitime sağlanan katkılar için bir teşekkür plaketi takdim etmiştir.
1. Lesland Çocuk Şenliği (23 Nisan 2023)
1. Lesland Çocuk Şenliği, 23 Nisan 2023 tarihinde Çatalköy'deki Lesland alanında, Çatalköy-Esentepe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenmiştir. Etkinlik 11.00–13.00 saatleri arasında tüm çocuklara ücretsiz olarak açıktı.
Burs programı
Vakıf, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilere burs sağlamıştır. Vakfa göre Özge Taşker Falyalı, bölgedeki gençlerin eğitime erişimine ve fırsatlarına odaklanan programları desteklemeye devam etmiştir.
Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ziyamet
29 Mart 2024 tarihinde, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Bir Okul da Sen Yap" kampanyası kapsamında, Vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ziyamet'te Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun temeli atıldı.
Okul, 12 Şubat 2025 tarihinde açıldı. 2.634 metrekarelik bir alan içinde konumlanan okul binası, 650 metrekare kapalı alana sahiptir ve sekiz sınıf, üç bireysel eğitim odası, iki atölye eğitim odası, bir eğitsel salon, bir rehberlik odası ile 410 metrekarelik bir iç bahçeden oluşmaktadır. Okul, Karpaz bölgesindeki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara hizmet vermektedir.
Açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek katıldı. Okulun projesi, Fevzi Özersay'a ait mimarlık ofisi tarafından ücretsiz olarak hazırlandı.
Planlanan proje — Girne'de ikinci okul
Vakıf, Şubat 2025'te bir sonraki hedefini açıkladı: Girne'de ikinci bir okul inşa edilmesi.
Okul ziyareti (Kasım 2025)
Kasım 2025'te Halil Falyalı Yardım Vakfı ve Les Ambassadeurs Hotel Casino & Marina temsilcileri, Ziyamet'teki Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini ziyaret etti ve öğrencilere hediyeler takdim etti.
Halil Falyalı Yardım Vakfı Hakkında
Halil Falyalı Yardım Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir hayır vakfıdır. Faaliyet alanları eğitim, özel eğitim ve insani yardım olarak tanımlanmıştır. Vakıf, eğitim altyapısı ve eğitime erişim projeleri kapsamında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmaktadır.
Media Relations
Türkiye depremi yardımları (Şubat 2023)
Şubat 2023'te güney Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Vakıf, yemek pişirme ocakları, tüpler, battaniyeler ve çadırlar göndererek bölgedeki yardım çalışmalarına katkı sağladı.
Kumyalı İlkokulu desteği
Vakıf, Karpaz bölgesinde yer alan Kumyalı İlkokulu'nun yıllık bakım ve onarım çalışmalarını desteklemiştir. 23 Nisan 2023'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle okul öğrencileri için bir dondurma arabası gönderilmiştir. Okul idaresi, eğitime sağlanan katkılar için bir teşekkür plaketi takdim etmiştir.
1. Lesland Çocuk Şenliği (23 Nisan 2023)
1. Lesland Çocuk Şenliği, 23 Nisan 2023 tarihinde Çatalköy'deki Lesland alanında, Çatalköy-Esentepe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenmiştir. Etkinlik 11.00–13.00 saatleri arasında tüm çocuklara ücretsiz olarak açıktı.
Burs programı
Vakıf, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilere burs sağlamıştır. Vakfa göre Özge Taşker Falyalı, bölgedeki gençlerin eğitime erişimine ve fırsatlarına odaklanan programları desteklemeye devam etmiştir.
Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ziyamet
29 Mart 2024 tarihinde, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Bir Okul da Sen Yap" kampanyası kapsamında, Vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ziyamet'te Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun temeli atıldı.
Okul, 12 Şubat 2025 tarihinde açıldı. 2.634 metrekarelik bir alan içinde konumlanan okul binası, 650 metrekare kapalı alana sahiptir ve sekiz sınıf, üç bireysel eğitim odası, iki atölye eğitim odası, bir eğitsel salon, bir rehberlik odası ile 410 metrekarelik bir iç bahçeden oluşmaktadır. Okul, Karpaz bölgesindeki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara hizmet vermektedir.
Açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek katıldı. Okulun projesi, Fevzi Özersay'a ait mimarlık ofisi tarafından ücretsiz olarak hazırlandı.
Planlanan proje — Girne'de ikinci okul
Vakıf, Şubat 2025'te bir sonraki hedefini açıkladı: Girne'de ikinci bir okul inşa edilmesi.
Okul ziyareti (Kasım 2025)
Kasım 2025'te Halil Falyalı Yardım Vakfı ve Les Ambassadeurs Hotel Casino & Marina temsilcileri, Ziyamet'teki Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini ziyaret etti ve öğrencilere hediyeler takdim etti.
Halil Falyalı Yardım Vakfı Hakkında
Halil Falyalı Yardım Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir hayır vakfıdır. Faaliyet alanları eğitim, özel eğitim ve insani yardım olarak tanımlanmıştır. Vakıf, eğitim altyapısı ve eğitime erişim projeleri kapsamında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmaktadır.
Media Relations
Halil Falyalı Yardım Vakfı
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.