Audit Advisory for Tuesday, May 26, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, May 26, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Athens
|Athens County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Belmont
|Barnesvile-Warren Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Barnesvile-Warren Joint Economic Development District No. 2
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Brown
|Scott Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Carroll
|Carroll County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Coshocton
|Perry Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Cuyahoga
|City of Fairview Park
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Parma Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Darke
|Village of New Madison
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Darke County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Defiance
|Defiance Development and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Franklin
|The Ohio State University
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Canal Winchester Industry and Commerce Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Fulton
|Amboy Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Hamilton
|Village of Evendale
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Metropolitan Sewer District of Greater Cincinnati
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Jackson
|Area Agency on Aging District 7, Inc.
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Lake
|City of Painesville
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Lawrence
|Chesapeake Union Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Licking
|West Licking Joint Fire District
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Logan
|Belle Center Free Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Village of Valley Hi
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Logan County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Lorain
|City of Oberlin
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Lucas
|Discovery Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning
|Struthers City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Medina
|Brunswick Hills Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|City of Medina
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Monroe
|Wayne Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Monroe County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Montgomery
|VOCA Corporation of Ohio dba ResCare Ohio-Regency Ridge
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|MED
|New Lebanon Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Montgomery County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Morrow
|Tomorrow Center
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Noble
|Noble County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Ottawa
|Ottawa County Visitors Bureau
10/1/2024 TO 9/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Perry
|Perry County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Portage
|Portage County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Richland
|Mifflin Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Scioto
|Village of Otway
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Madison Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Stark
|North Canton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Summit
|Village of Boston Heights
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Brimfield Township - City of Tallmadge Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Village of Silver Lake
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Akron Career Tech High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Akron
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Trumbull
|Trumbull County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OP&F Examination
|Warren
|Warren County Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Williams
|Springfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
