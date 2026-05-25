Audit Advisory for Tuesday, May 26, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, May 26, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Athens Athens County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Belmont Barnesvile-Warren Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Barnesvile-Warren Joint Economic Development District No. 2
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Brown Scott Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Carroll Carroll County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Coshocton Perry Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Cuyahoga City of Fairview Park
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Parma Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Darke Village of New Madison
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Darke County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Defiance Defiance Development and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Franklin The Ohio State University
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Canal Winchester Industry and Commerce Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Fulton Amboy Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Hamilton Village of Evendale
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Metropolitan Sewer District of Greater Cincinnati
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Jackson Area Agency on Aging District 7, Inc.
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Agreed Upon Procedures MED
Lake City of Painesville
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Lawrence Chesapeake Union Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Licking West Licking Joint Fire District
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Logan Belle Center Free Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Village of Valley Hi
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Logan County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Lorain City of Oberlin
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Lucas Discovery Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning Struthers City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Medina Brunswick Hills Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
City of Medina
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Monroe Wayne Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Monroe County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Montgomery VOCA Corporation of Ohio dba ResCare Ohio-Regency Ridge
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures MED
New Lebanon Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Montgomery County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Morrow Tomorrow Center
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Noble Noble County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Ottawa Ottawa County Visitors Bureau
10/1/2024 TO 9/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Perry Perry County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Portage Portage County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Richland Mifflin Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Scioto Village of Otway
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Madison Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Stark North Canton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Summit Village of Boston Heights
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Brimfield Township - City of Tallmadge Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Village of Silver Lake
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Akron Career Tech High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Akron
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Trumbull Trumbull County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OP&F Examination
Warren Warren County Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Williams Springfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures

Audit Advisory for Tuesday, May 26, 2026

