Productions MTrenka dévoile sa programmation estivale 2026

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8 événements, de la Fête nationale à la Fête du Canada, une équipe qui grandit et une saison placée sous le signe de l'émerveillement partagé!

Nous tenons à cœur de créer des liens avec notre public, même dans le communautaire. Nous donnons beaucoup pour que la culture puisse rejoindre tous les budgets.” — Marianne Trenka, fondatrice, Productions MTrenka

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, May 25, 2026 / EINPresswire.com / -- Productions MTrenka, compagnie canadienne et québécoise de spectacles de cirque sur mesure et d'animation événementielle , annonce sa programmation estivale 2026 avec 8 événements confirmés de juin à juillet dans la région métropolitaine et les environs. Pour la première fois de son histoire, la compagnie animera simultanément deux célébrations de la Fête du Canada dans deux villes différentes le 1er juillet, une étape qui confirme la pleine envergure opérationnelle d'une équipe d'artistes multidisciplinaires en pleine expansion.PROGRAMMATION ESTIVALEDe la fête de la Saint-Jean aux journées familiales de juillet, Productions MTrenka investit cet été une dizaine de villes et de milieux, du camp de jour communautaire aux grandes célébrations municipales.Voici les rendez-vous confirmés :CALENDRIER DES SPECTACLES — ÉTÉ 2026- 14 juin | Ville de Hampstead | Ateliers de cirque + Tourbillon et Pirouette | Atelier + déambulation- 19 juin | Sainte-Anne-des-Plaines | Animation de bulles + Spectacle de feu | Feu + bulles- 23 juin | Lachute | Brimbelle + Miss Fizz | Déambulation- 24 juin | St-Hubert | Les Impeccables | Spectacle- 1er juillet | Fête du Canada – Pointe-Claire | Mini-tandem, Chapelière folle, Lapin, Méduse, Pirate | Feu + LED + déambulation- 1er juillet | Fête du Canada – Côte St-Luc | Animation + Spectacle de feu et lumineux | Feu + LED + déambulation- 6 au 10 juillet | Camp de jour – Pointe-Claire | Ateliers de cirque (5 jours) | Atelier- 16 et 17 juillet | Fair Day – Pointe-Claire | Duo feu et lumières + Animation de bulles | Feu + lumières + bullesL'ÉVÉNEMENT PHARE : FÊTE DU CANADA À CÔTE-SAINT-LUCParmi les temps forts de cette saison, la soirée du 1er juillet à Côte St-Luc occupe une place particulière. L'an dernier, la météo avait contraint la compagnie à annuler la mise en scène qu'elle avait préparée. Cette année, après des mois de préparation intensive, formation des artistes, investissements en matériel et en conception scénique, Productions MTrenka présentera enfin ce spectacle de feu et de lumières, un projet nourri notamment par six années passées au Japon et par un désir croissant de productions plus ambitieuses.Côte St-Luc est aussi la ville de la Forêt enchantée, un événement qui revient année après année en collaboration avec la municipalité. Cette saison, la Forêt enchantée s'habille aux couleurs du Magicien d'Oz, la suite d'une démarche thématique entamée l'an passé avec Alice au pays des merveilles. Un projet collaboratif de longue haleine qui incarne parfaitement ce que Productions MTrenka souhaite construire avec ses partenaires municipaux : des expériences qui grandissent, s'approfondissent et fidélisent le public d'année en année.FIZZ ET LA SCIENCE DES BULLESCet été, la compagnie présente également un projet qui lui tient particulièrement à cœur : Fizz, un spectacle et une animation de bulles qui allie magie visuelle et découverte scientifique. Derrière chaque bulle géante se cache une véritable réflexion sur les propriétés physiques du savon, du vent et de la lumière, avec les contraintes scéniques qui vont avec. Un projet qui illustre bien la philosophie de la compagnie : rendre l'expérience artistique accessible à tous, y compris aux publics qui n'ont pas nécessairement accès aux grandes productions culturelles.Les organisateurs d'événements souhaitant intégrer une animation de cirque sur mesure à leur programmation estivale ou automnale sont invités à contacter Productions MTrenka dès maintenant. Les disponibilités pour juillet et août 2026 sont limitées. Une soumission personnalisée est disponible sans engagement sur mtrenkaproductions.com ou par courriel à info@mtrenkaproductions.com.À propos de Productions MTrenkaProductions MTrenka est une compagnie artistique québécoise fondée par Marianne Trenka, spécialisée dans la création et la performance de spectacles de cirque sur mesure et d'animations événementielles. La compagnie réunit une équipe d'artistes multidisciplinaires qui conçoivent et performent leurs propres spectacles et personnages, de Fizz la bulle à la Chapelière folle en passant par Les Impeccables, pour des villes, des festivals, des entreprises et des événements familiaux partout au Québec. Ancrée dans une démarche clé en main et dans un désir profond de rendre la culture accessible à tous les publics, Productions MTrenka construit des partenariats durables avec ses clients municipaux et événementiels.Site web : mtrenkaproductions.comCourriel : info@mtrenkaproductions.comTéléphone : 450-592-7774

Spectacle de Feu & Pyrotechnie 🔥🎇

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