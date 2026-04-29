La jonglerie fait son grand retour comme activité créative accessible à tous

Atelier de découverte des arts du cirque en milieu scolaire incluant jonglerie, manipulation d’objets et activités de coordination. Animation participative en arts du cirque où les enfants découvrent les assiettes chinoises dans un atelier ludique et pédagogique. Atelier éducatif de jonglerie en milieu scolaire où les élèves découvrent le diabolo et développent coordination, concentration et motricité.

La jonglerie gagne en popularité dans les écoles et familles. Jonglerie.ca mise sur les ateliers, l’apprentissage et les arts du cirque accessibles.

Nous voyons de plus en plus d’enseignants, d’animateurs et de parents s’intéresser à la jonglerie. C’est une discipline accessible qui développe la coordination, la confiance et la créativité.” — Représentant de Jonglerie.ca

BELOEIL, QUéBEC, CANADA, April 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que les écrans dominent le quotidien des jeunes, une discipline inattendue gagne du terrain dans les écoles et les camps de jour du Québec : la jonglerie. Jonglerie.ca offre une série d’ateliers éducatifs pour répondre à une demande croissante des enseignants et animateurs. Discipline à la fois artistique, ludique et éducative, elle séduit autant les enfants que les adultes en quête d’activités stimulantes et sans écran.Longtemps associée au monde du cirque et du spectacle, la jonglerie s’impose aujourd’hui comme une activité accessible qui favorise la coordination, la concentration et la créativité. Facile à apprendre et nécessitant peu d’équipement pour commencer, elle peut être pratiquée à la maison, à l’école ou lors d’animations et d’événements. Selon l’équipe de Jonglerie.ca, cette tendance s’observe particulièrement dans les milieux éducatifs et communautaires.Une activité éducative et créative en pleine croissanceAvec plus de 50 produits offerts en boutique, des ateliers réalisés dans 40 écoles, cégeps et universités, 5 ans d’existence et des milliers de participants accompagnés, Jonglerie.ca observe concrètement l’intérêt croissant pour la jonglerie comme activité éducative, créative et accessible.La popularité croissante des activités créatives et physiques contribue à l’intérêt renouvelé pour les arts du cirque.La popularité croissante des activités créatives et physiques contribue à l’intérêt renouvelé pour les arts du cirque. Dans les écoles, camps de jour et programmes parascolaires, la jonglerie est de plus en plus utilisée comme outil éducatif pour développer la motricité, la concentration et le travail d’équipe.Contrairement à plusieurs sports ou disciplines artistiques, la jonglerie ne nécessite pas d’infrastructures complexes. Quelques balles de jonglerie pour débutants , un diabolo ou un bâton fleur suffisent pour débuter et découvrir les bases de cette pratique. Il existe aujourd’hui plusieurs ressources pour apprendre à jongler et découvrir cette discipline à son rythme.Cette accessibilité en fait une activité idéale pour les ateliers éducatifs, les activités familiales et les événements communautaires.En cinq ans, la plateforme a accompagné des milliers de participants, développé une boutique spécialisée de plus de 50 produits et offert des ateliers dans 40 écoles, cégeps et universités, témoignant d’un intérêt réel pour cette pratique et son potentiel éducatif.Jonglerie.ca : une ressource pour apprendre et pratiquerDans ce contexte, Jonglerie.ca se positionne comme une plateforme dédiée à la découverte et à la pratique des arts de la jonglerie. Le site propose une sélection complète d’équipements spécialisés, balles de jonglerie, diabolos, bâtons fleurs, assiettes chinoises et matériel d’équilibre, adaptés aux débutants comme aux pratiquants plus avancés.Au-delà de la boutique en ligne, la plateforme met également à disposition des ressources pédagogiques gratuites et du contenu éducatif visant à faciliter l’apprentissage de la jonglerie.Ces outils permettent aux particuliers, aux enseignants et aux animateurs d’intégrer facilement la jonglerie dans leurs activités.Cette combinaison, ressources gratuites, matériel spécialisé et accompagnement, soutient une vision plus large : utiliser la découverte de la jonglerie comme porte d’entrée vers l’apprentissage, puis vers des expériences plus immersives comme les ateliers, l’accompagnement et éventuellement les prestations et spectacles.Des ateliers pour découvrir les arts du cirqueAfin d’accompagner cet intérêt grandissant, Jonglerie.ca développe également une offre de services d’ ateliers de jonglerie et d’accompagnement destinés aux écoles, organismes, camps de jour et événements.Ces ateliers permettent aux participants de découvrir les bases de la jonglerie et d’expérimenter différentes disciplines circassiennes dans un cadre ludique et pédagogique.Les activités sont conçues pour favoriser :- la coordination et la motricité- la créativité et l’expression artistique- la confiance en soi- la collaboration et le plaisir d’apprendreCes initiatives visent à rendre les arts du cirque accessibles à un plus large public, tout en soutenant les enseignants et animateurs qui souhaitent intégrer des activités originales dans leurs programmes.Dans le cadre de ses objectifs 2026, Jonglerie.ca souhaite également renforcer ce volet service afin :- d’augmenter l’achalandage des personnes souhaitant apprendre ou enseigner la jonglerie - de développer les services d’accompagnement et les ateliers ;- de soutenir la croissance des ventes de la boutique ;- et de faire découvrir, à terme, une offre élargie incluant l’animation et les spectacles.Une porte d’entrée vers l’univers du cirqueGrâce à ses ressources éducatives, sa boutique spécialisée et ses ateliers, Jonglerie.ca souhaite contribuer à la découverte et à la diffusion des arts de la jonglerie auprès du grand public.L’objectif est simple : permettre à chacun de découvrir une activité créative et accessible qui combine mouvement, imagination et plaisir.À travers cette approche, la jonglerie n’est pas seulement présentée comme un loisir ou un produit, mais comme une expérience pouvant évoluer vers un apprentissage plus poussé, un accompagnement ou une expérience artistique vivante.À propos de Jonglerie.caJonglerie.ca est une plateforme spécialisée dans le matériel de jonglerie et les arts du cirque au Québec. Elle propose une sélection d’équipements adaptés aux débutants, aux écoles, aux animateurs et aux artistes. En plus de sa boutique en ligne, Jonglerie.ca offre des ressources pédagogiques et des ateliers visant à rendre la jonglerie accessible à tous.Pour en savoir plus : https://jonglerie.ca JONGLERIE.CAinfo@jonglerie.caTél: (514) 937-6702

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