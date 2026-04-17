Cuisinous, une plateforme québécoise qui permet aux cuisiniers maison de vendre leurs plats localement

Application Cuisinous - Commander des repas faits maison près de chez vous Logo Cuisinous - Commander des repas faits maison près de chez vous Chef Cuisinous qui prépare des repas faits maisons

L’application Cuisinous est désormais disponible au Québec. Les utilisateurs peuvent s'inscrire, commander ou vendre leurs propres plats.

Cuisinous n’a pas été créé pour concurrencer les restaurants. Notre objectif est de permettre aux gens ordinaires de cuisiner, de générer un revenu et de nourrir leur communauté.” — L'Équipe Cuisinous

MONT-LAURIER,, QUéBEC, CANADA, April 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Dans un contexte où les prix des restaurants augmentent et où l’offre alimentaire devient de plus en plus industrialisée, une nouvelle plateforme québécoise souhaite remettre la cuisine maison au cœur des communautés. Cuisinous connecte des cuisiniers locaux et des personnes à la recherche de repas faits maison authentiques, accessibles et préparés près de chez eux. Cuisinous offre la possibilité de commander des repas faits maison près de chez vous! Disponible au Québec, la plateforme permet aux utilisateurs de découvrir des plats maison dans leur quartier, de commander directement via l’application et de récupérer leur repas ou de choisir la livraison lorsque celle-ci est offerte par le cuisinier.Au-delà d’une simple application alimentaire, Cuisinous cherche à répondre à plusieurs défis actuels du système alimentaire local. Le marché de la cuisine maison demeure largement fragmenté et peu structuré, ce qui limite la visibilité et les possibilités de revenus pour les cuisiniers non professionnels. Parallèlement, de nombreux consommateurs ont un accès limité à des repas faits maison abordables et se tournent souvent vers une restauration plus coûteuse ou vers des aliments industriels.La plateforme propose ainsi un modèle simple : permettre à des cuisiniers maison de partager leurs plats avec leur communauté tout en gardant un contrôle complet sur leur cuisine.Grâce à la technologie de géolocalisation intégrée à l’application, les clients peuvent trouver facilement des cuisiniers près de chez eux et parcourir les menus disponibles. Les cuisiniers, quant à eux, peuvent proposer un seul plat ou plusieurs menus, ajuster leur offre quotidiennement et choisir leur rythme de vente.La plateforme s’adresse notamment aux personnes passionnées de cuisine qui souhaitent partager leurs recettes et générer un revenu complémentaire sans devoir ouvrir un restaurant. Les vendeurs conservent une grande flexibilité : ils décident quand cuisiner, quels plats proposer et à quelle fréquence vendre.Cette approche permet également de valoriser des recettes familiales, des traditions culinaires et des cultures alimentaires souvent absentes des circuits de restauration traditionnels.En favorisant la rencontre entre voisins autour de la cuisine, Cuisinous contribue à renforcer les économies locales et à recréer des liens communautaires autour de l’alimentation.Parmi les caractéristiques principales de la plateforme :- accès à des cuisiniers maison non professionnels- menus flexibles pouvant changer quotidiennement- possibilité de vendre un seul plat ou plusieurs menus- récupération locale ou livraison selon les vendeurs- système de paiement sécurisé intégré à l’applicationLa plateforme est actuellement disponible au Québec et vise à favoriser l’émergence d’un écosystème alimentaire plus local, plus accessible et plus humain.Contrairement aux plateformes traditionnelles comme Uber Eats, Cuisinous ne met pas en avant des restaurants, mais des particuliers passionnés de cuisine. La plateforme valorise une approche plus humaine, flexible et locale de l’alimentation.Cuisinous est une plateforme québécoise qui connecte des cuisiniers maison et des personnes à la recherche de repas faits maison près de chez eux. Inspirée par la cuisine familiale, les cultures culinaires et les relations humaines, la plateforme vise à rendre la nourriture maison plus accessible tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les cuisiniers locaux.L'application est disponible sur le Play Store et sur l'App Store!Coordonnées :Cuisinous342 Rue GarneauMont-Laurier, QC J9L 1Y3

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